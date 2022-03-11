Nurten Öztürk: Temiz Tuvalet Kampanyasının lideri…

OPET‘in sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü Nurten Öztürk, genç kadınlar için bir rol model oluşturuyor…

1949’da Bolu Mengen‘de dünyaya gelen Nurten Öztürk, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesi Zooloji- Botanik bölümünü bitirdi. Biyoloji öğretmeni olarak göreve başladı. Okul arkadaşı Fikret Öztürk ile evlendi.

Eşi Fikret Öztürk, 1980 yılında Öztürkler adlı bir şirket kurdu. Nurten hanım öğretmenlikten ayrılarak şirkette çalışmaya başladı. 1992 yılında şirketi İstanbul’a taşıyarak, OPET Petrolcülük adını vererek yenilediler. Nurten Öztürk, OPET’in yankı uyandıran “Temiz Tuvalet” kampanyasını hayata geçirdi. Öztürk, Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı ve Trafik Dedektifl eri projelerinin fikir lideri olarak görev aldı. OPET’in geliştirdiği bu sosyal projeler sürdürülebilir sonuç odaklı, ekonomik kalkınmayı destekleyici olmasının yanı sıra, OPET’in bilinirliliğini artırıp, gelişmesine katkıda bulundu.

“Temiz Tuvalet” kampanyası nedeniyle Türk Standartlar Enstitüsü, Öztürk’ten halka açık tuvaletler, işyerleri, restoranlar için standart geliştirilmesine katkı sağlamasını istedi. Bu çalışma Türkiye’nin hijyen ve temizlik kavramının yaygınlaşmasına destek oldu.

Gazeteniz DÜNYA, Öztürk‘e 2001 yılında ‘’Yılın Kadın Yöneticisi’’ ödülünü verdi.

2006 yılında Öztürk ‘ün öncülük ettiği “Tarihe Saygı Projesi’’ Çanakkale Rotary Derneğince ödüllendirilirken, Öztürk’e Çanakkale fahri hemşehrilik beratı verildi.

TBMM, 2007’de Öztürk’ü “Üstün Hizmet Ödülü‘’ ile onurlandırdı. 2013’de Stevie Award, sağlık, güvenlik, çevre programı kategorisinde “Temiz Tuvalet “ kampanyasını ödüllendirdi. 2014’de TİSK’den “Etkinlik Ödülü”nü aldı.

Nurten Öztürk’e verilen bu ödüller “Marifet iltifata tabidir!” sözünün önemini ortaya koyuyor. Öğretmenlikten iş insanlığına uzanan 51 yıllık çalışma yaşamında birçok projeyi hayata geçirip ödüller alan Nurten Öztürk’ü kutluyorum.

DÜNYA gazetesi olarak, Nurten Öztürk‘ e 2001’de ilk ödülünü veren kuruluş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nurten hanımın daha bir dizi yeni çığır açıcı projeler geliştireceği inancıyla, başarılarının devamını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye-İsrael yakınlaşması, hem ticaret, hem de orta doğu dengeleri açısından önem taşıyor.