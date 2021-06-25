Nurullah Gezgin: Bir meslek odası cengaveri

İSO’da yaptığı 14 yıllık başkanlık döneminde örgütlenme ve ekonomik gelişme adına önemli izler bırakan Nurullah Gezgin birçok yeniliğe imza atmış bir iş insanı... 500 Büyük Şirket araştırmalarının kurumsallaşmasında rolü büyüktü...

Nurullah Gezgin, 1927 yılında İstanbul’da Feyzullah Beyin oğlu olarak dünyaya geldi. Kabataş Lisesi’ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hukuk Fakültesi’nde okurken ev arkadaşları Zihni Küçümen, Hakkı Devrim, Nebil Varuy’la birlikte Çapanoğlu isimli mizah dergisini çıkardı.

Gezgin yaşamının bir döneminde kısa bir süre CHP’ye katılıp, siyasal çalışmalarda da bulundu. Ancak siyasetten çok sanayicilik ilgisini çektiği için o alana yöneldi. Mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptı. Atatürk’ün yakını olup Taksim Meydanı’nın düzenlemesini yapan Emre Tekant’ın kızı Ayşe hanımla evlendikten sonra, eşinin annesine ait olan Tatek isimli ambalaj fabrikasını devraldı.

Sanayici olarak 1961 yılında İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) kaydoldu. Marmara Adası’nda çalışmayan bir balık konserve fabrikasının makinelerini satın alıp, 1 milyon TL sermaye ile Hilal Ambalaj şirketini kurdu. Çayırova, Karacabey ve Adana’da kurduğu tesisler ile ambalaj yatırımlarını geliştirdi. Bu sektörde yenilik getiren bir dizi yatırım yaptı.

1963 yılında seçildiği İSO Meclisi’nde 39 yıl kesintisiz görev aldı. 1980’de başkanvekili oldu. 1977-1989 yılları arasında 14 yıl İSO‘nun başkanlık görevini yürüttü.

2000 yılında Manisa’da kurduğu bir tesisle bu kez gıda sektörüne adım attı. Bir yıl sonra 2003’de bir toplantı sırasında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı.

Kendisinden sonra şirketin yönetimini kızı Meral Gezgin üstlendi. Meral hanım daha sonra İKV Başkanlığını büyük bir dirayetle yürüttü.

Nurullah Gezgin yenilikçi bir sanayici, meslek odası örgütçüsü ve öncüsü olarak önemli izler bıraktı. İSO’nun kurumsal gelişmesine katkılarda bulundu. İSO 500 Büyük Şirket araştırmalarının kurumsallaşmasında önemli rol oynadı. Gezgin, Türkiye ekonomisi ve sanayisi üzerine çok sık görüşlerini dile getirip önerilerde bulundu. Onu, saygın bir gazeteci olan rahmetli Ali Gevgilili’nin Milliyet’te düzenlediği Pazar Forumları’ndan anımsayacaksınız.

Gezgin’in yaşamı, başta TOBB tüm sanayi odalarımızın yönetimlerine ve yöneticilerine kurumsal dersler içeren bir geçmişi barındıyor, onu DÜNYA adına saygıyla anıyorum.

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