Nusret’ten 50 milyon lira tazminat istiyorlar

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Nusret Gökçe, yurtdışında en fazla tanınan Türk girişimcilerden biri haline geldi. Gerek sahibi olduğu restoranlarla gerek yaptığı şovlarla hemen hemen her ülkenin ünlü isimleri, Gökçe’nin sahibi olduğu Nusr-Et adlı restoranlara gidiyor ve ‘Salt Bae’ olarak bilinen şovuna katılıp fotoğraf çektiriyor. 3 yıl önce Türkiye’nin Euro 2024 tanıtım reklamında yer alan, geçtiğimiz aylarda da Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizin tanıtımı için adı geçen Gökçe, dünyanın 3 kıtasına yayılan restoranlarını da büyütmekle uğraşıyor. Nusret’in halen yurtdışında, ABD’de 4, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2, Katar ve Yunanistan’da ise birer tane olmak üzere 8 şubesi var. Türkiye’de ise bu sayı 9. Toplam 17 şubeye yakın zamanda İngiltere’nin başkenti Londra’daki yeni restoran da eklenecek. Nusret’in ABD’deki 4 restoranı ise Boston, Dallas, Miami ve New York’ta. Dallas’taki açılan restoran ise geçen ay hizmete girdi.

Dallas’taki şirket de dava açtı

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk’in de ortak olduğu Nusr-Et restoranlarının kurucusu Nusret Gökçe, yaptığı şovlar kadar, hakkında açılan davalarla da anılıyor. Bu davaların neredeyse tamamı ABD’de açılmış durumda. 2019 yılında New York’un Manhattan bölgesindeki ve Miami’de çalışan personel Nusret’e karşı toplu dava açmışlardı. Bu davaların nedeni ise çalışanlara düşük maaş vermesi, bahşişleri toplaması ve bazı çalışanlara da fazla mesai vermemesi olarak ABD basınında yer almıştı. Şimdi de Nusret’e iki dava birden açıldı. Bu davaların büyüklüğü ise yaklaşık 50 milyon lira. İlk dava Nusret’in geçen ay açtığı Dallas’taki restoran ile ilgili. Nusret, Dallas’taki restoranın inşa sürecinde Teksas merkezli Benga Texas adlı bir inşaat şirketi ile anlaştı. Ancak ödemelerinin yapılmadığını iddia eden ABD’li şirket, 933 bin dolarlık alacağı olduğunu iddia ederek Dallas Bölge Mahkemesi’ne başvurdu.

Nusret’e karşı açılan ikinci dava ise oldukça büyük bir tazminat talebini içeriyor. Nusret Gökçe, Miami’deki restoranın tasarımı sırasında Brooklyn’li William Logan Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaştı. Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketi resmini yapmalarını istedi. Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Gökçe’nin Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldı.

5 milyon dolarlık dava

Sanatçılardan Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarda kullanmakla kalmayıp, restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlıklarda da kullandığını tespit etti. Bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren sanatçılar, New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne başvurdu. İki sanatçının Nusret Gökçe hakkında açtığı davada talep edilen tazminat tutarı ise 5 milyon dolar. New York Güney Mahkemesi’nde açılan davanın 60 sayfalık dosyasını inceledim. Dava dosyasında Nusret’in işlettiği tüm restoranlarda yer alan meşhur tuz serpme hareketini resmeden eserler, tuzluklar, çantalar hatta tişörtler bile yer alıyor.