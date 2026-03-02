O Benim DÜNYA’m

O benim” dediğin şeyle arana me­safe koyamazsın. Ona dışarıdan bakmazsın; içinde yaşarsın.

Bir şeye “benim” di­yebilmek için önce ona bakış açın değiş­melidir; aslında tarifi zor, sınırları pek ola­mayan, kollarını iki yana açtığında sığdıra­mayacağın kadar çok şeyi sarma­ya çalıştığın, yani her şeydir.

Sahiplenmek merak ister. Bir bahçen varsa toprağı tanırsın; ne zaman sulanır, ne zaman bu­danır bilmek istersin. Ekonomi de böyledir. Gelirinin yapısını, giderlerinin alışkanlıklarını, ya­tırımının riskini bilmek gerekir. Yapay zekâ ve yeni teknolojiler burada bir büyüteç gibidir. Sa­na daha net görme imkânı sunar. Harcamalarını analiz eder, yatı­rım davranışlarını ölçer, riskle­rini simüle eder. Ama o büyüte­ci nereye tutacağını yine sen se­çersin.

“O benim” dediğin şeyi koru­mak istersin. Korumanın yolu ise sürekli gözlemden geçer. Pi­yasaları her dakika takip etmek değil; sistemli ve bilinçli şekilde izlemek. Duygularınla değil ve­rilerle hareket etmek. Heyecana kapılmadan, korkuya teslim ol­madan dengeyi korumak. Çünkü sahip olduğun şey; sadece paran değil, emeğinin zamanla birik­miş halidir. Onu rastgele karar­larla savuramazsın.

Yapay zekâ karar süreçlerini hızlandırıyor, bilgiye erişimi ko­laylaştırıyor. Bu, dünyanı daha iyi tanıman için büyük bir fırsat. Artık yatırım yaparken yalnız değilsin; analiz eden sistemler, risk ölçen algoritmalar var. Ama sahiplik bilinci şunu hatırlatır: Güvenmek başka, teslim olmak başkadır. Teknolojiyi kullanırsın ama iradeni devretmezsin. Çün­kü dünya seninse sorumluluk da senindir.

Sahiplenmek aynı zamanda disiplin demektir. Kısa vadeli heyecanlara kapılmamak, “ko­lay kazanç” vaatlerine şüpheyle yaklaşmak, riskleri dağıtmak… Bunlar koruma refleksidir. Bir evin varsa kapısını kilitlersin. Bir yatırımın varsa da riskini yö­netirsin. Çeşitlendirme yapar­sın, uzun vadeyi düşünürsün, acil durum payını ayırırsın. Po­zitif olursun ama tedbiri elden bırakmazsın. “O benim dünyam” demek; şikâyet etmekten çok so­rumluluk almaktır. Ekonomik koşullar zor olabilir, dalgalan­malar yaşanabilir. Ama dünyanı yönetme bilinci sende oldukça, kontrol alanın da genişler. Ge­lirini artırmak için öğrenmeye açık olursun. Yatırım yaparken araştırırsın. Teknolojiyi tüketen değil, anlayan tarafta olursun. Çünkü sahip olduğun şeyi büyüt­mek de korumak kadar değerli­dir.

Sahiplenilen şey izlenir. Göz­lemlenir. Anlaşılır. Geliştirilir. Dünya dediğin şey durağan de­ğildir; değişir. Sen de onunla bir­likte değişmelisin. Yapay zekâ çağında ekonomik bilinç, sade­ce para kazanmak değil; veriyi okumak, riski ölçmek ve strate­jik düşünmek demektir. Bu bakış açısı seni korkudan uzaklaştırır, ama rehavete de sürüklemez.

Sonunda mesele şudur: Eğer bir şey gerçekten “seninse”, ona kayıtsız kalamazsın. Onu tanır, korur ve büyütmek için çaba gös­terirsin. Ekonomi de böyle. Yatı­rımların da böyle. Geleceğin de böyle. Peki, sen dünyana kayıtsız kalmamak için yeteri kadar ne yapıyorsun? Bu bahar biraz da­ha zor geçecek. Bu soru o neden­le daha kıymetli, senin verece­ğin cevaplar ise çok çok kıymet­li, ama benim veya başkaları için değil, senin için!

DÜNYA 46 yaşında

Ekonomiyi anlamanın pek çok yolu var. Verilere bakarsın, tabloları incelersin, uzmanları dinlersin… Ama en sonunda insanın ihtiyacı olan şey, “işte bu benim dünyam” diyebileceği bir penceredir. Her şeyi en genel halinden alıp, hayatının tam ortasına, kendi kararlarına, kendi emeğine ve geleceğine bağlayan bir pencere… İşte bugün elinde tuttuğun bu gazete, baktığın bu sayfa tam da böyle bir yolculuğun başlangıç noktasıdır. Dünyayı anlatırken seni unutmayan, büyük resmi çizerken bireyin hikâyesini merkeze koyan bir rehberdir. Kurulduğu günden bu yana DÜNYA, yalnızca ekonomiyi aktaran bir yayın değil; iş insanlarının, üreticilerin, yatırımcıların ve hayal kuranların yol arkadaşı oldu. Her manşetiyle, her analiz satırıyla “her şeyden sana” uzanan bir köprü kurdu. Bu yüzden onun varlığı sadece bir gazetenin varlığı değil, bir bakış açısının, bir emeğin ve bir inancın varlığıdır.

İyi ki doğdun DÜNYA… Nice yıllar boyunca, dünyayı anlamlandıran bu pencere açık kalsın. Ve bir gün dönüp baktığında, şunu hissedebilmelisin: Ben bu dünyayı sadece izleyen değil, anlayan ve yaşayan oldum.

Çünkü bu, benim DÜNYA’m.