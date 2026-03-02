O Benim DÜNYA’m
O benim” dediğin şeyle arana mesafe koyamazsın. Ona dışarıdan bakmazsın; içinde yaşarsın.
Bir şeye “benim” diyebilmek için önce ona bakış açın değişmelidir; aslında tarifi zor, sınırları pek olamayan, kollarını iki yana açtığında sığdıramayacağın kadar çok şeyi sarmaya çalıştığın, yani her şeydir.
Sahiplenmek merak ister. Bir bahçen varsa toprağı tanırsın; ne zaman sulanır, ne zaman budanır bilmek istersin. Ekonomi de böyledir. Gelirinin yapısını, giderlerinin alışkanlıklarını, yatırımının riskini bilmek gerekir. Yapay zekâ ve yeni teknolojiler burada bir büyüteç gibidir. Sana daha net görme imkânı sunar. Harcamalarını analiz eder, yatırım davranışlarını ölçer, risklerini simüle eder. Ama o büyüteci nereye tutacağını yine sen seçersin.
“O benim” dediğin şeyi korumak istersin. Korumanın yolu ise sürekli gözlemden geçer. Piyasaları her dakika takip etmek değil; sistemli ve bilinçli şekilde izlemek. Duygularınla değil verilerle hareket etmek. Heyecana kapılmadan, korkuya teslim olmadan dengeyi korumak. Çünkü sahip olduğun şey; sadece paran değil, emeğinin zamanla birikmiş halidir. Onu rastgele kararlarla savuramazsın.
Yapay zekâ karar süreçlerini hızlandırıyor, bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Bu, dünyanı daha iyi tanıman için büyük bir fırsat. Artık yatırım yaparken yalnız değilsin; analiz eden sistemler, risk ölçen algoritmalar var. Ama sahiplik bilinci şunu hatırlatır: Güvenmek başka, teslim olmak başkadır. Teknolojiyi kullanırsın ama iradeni devretmezsin. Çünkü dünya seninse sorumluluk da senindir.
Sahiplenmek aynı zamanda disiplin demektir. Kısa vadeli heyecanlara kapılmamak, “kolay kazanç” vaatlerine şüpheyle yaklaşmak, riskleri dağıtmak… Bunlar koruma refleksidir. Bir evin varsa kapısını kilitlersin. Bir yatırımın varsa da riskini yönetirsin. Çeşitlendirme yaparsın, uzun vadeyi düşünürsün, acil durum payını ayırırsın. Pozitif olursun ama tedbiri elden bırakmazsın. “O benim dünyam” demek; şikâyet etmekten çok sorumluluk almaktır. Ekonomik koşullar zor olabilir, dalgalanmalar yaşanabilir. Ama dünyanı yönetme bilinci sende oldukça, kontrol alanın da genişler. Gelirini artırmak için öğrenmeye açık olursun. Yatırım yaparken araştırırsın. Teknolojiyi tüketen değil, anlayan tarafta olursun. Çünkü sahip olduğun şeyi büyütmek de korumak kadar değerlidir.
Sahiplenilen şey izlenir. Gözlemlenir. Anlaşılır. Geliştirilir. Dünya dediğin şey durağan değildir; değişir. Sen de onunla birlikte değişmelisin. Yapay zekâ çağında ekonomik bilinç, sadece para kazanmak değil; veriyi okumak, riski ölçmek ve stratejik düşünmek demektir. Bu bakış açısı seni korkudan uzaklaştırır, ama rehavete de sürüklemez.
Sonunda mesele şudur: Eğer bir şey gerçekten “seninse”, ona kayıtsız kalamazsın. Onu tanır, korur ve büyütmek için çaba gösterirsin. Ekonomi de böyle. Yatırımların da böyle. Geleceğin de böyle. Peki, sen dünyana kayıtsız kalmamak için yeteri kadar ne yapıyorsun? Bu bahar biraz daha zor geçecek. Bu soru o nedenle daha kıymetli, senin vereceğin cevaplar ise çok çok kıymetli, ama benim veya başkaları için değil, senin için!
DÜNYA 46 yaşında
Ekonomiyi anlamanın pek çok yolu var. Verilere bakarsın, tabloları incelersin, uzmanları dinlersin… Ama en sonunda insanın ihtiyacı olan şey, “işte bu benim dünyam” diyebileceği bir penceredir. Her şeyi en genel halinden alıp, hayatının tam ortasına, kendi kararlarına, kendi emeğine ve geleceğine bağlayan bir pencere… İşte bugün elinde tuttuğun bu gazete, baktığın bu sayfa tam da böyle bir yolculuğun başlangıç noktasıdır. Dünyayı anlatırken seni unutmayan, büyük resmi çizerken bireyin hikâyesini merkeze koyan bir rehberdir. Kurulduğu günden bu yana DÜNYA, yalnızca ekonomiyi aktaran bir yayın değil; iş insanlarının, üreticilerin, yatırımcıların ve hayal kuranların yol arkadaşı oldu. Her manşetiyle, her analiz satırıyla “her şeyden sana” uzanan bir köprü kurdu. Bu yüzden onun varlığı sadece bir gazetenin varlığı değil, bir bakış açısının, bir emeğin ve bir inancın varlığıdır.
İyi ki doğdun DÜNYA… Nice yıllar boyunca, dünyayı anlamlandıran bu pencere açık kalsın. Ve bir gün dönüp baktığında, şunu hissedebilmelisin: Ben bu dünyayı sadece izleyen değil, anlayan ve yaşayan oldum.
Çünkü bu, benim DÜNYA’m.
|Borsa
|13.717,81
|-1,16 %
|Dolar
|43,9748
|0,09 %
|Euro
|51,7937
|-0,30 %
|Euro/Dolar
|1,1766
|-0,42 %
|Altın (GR)
|7.433,63
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|5.263,87
|1,30 %
|Brent
|73,0900
|2,91 %