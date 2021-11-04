O vali olmasaydı Malatya’ya yatırım yapmaktan vazgeçerdim

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı, The American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle gittiğim New York’ta Karamancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’le buluştum.

Fatih Karamancı, cep telefonundan Malatya’daki Süperlit Boru Fabrikası’nın canlı görüntüsünü gösterdi:

- Bak, memleketindeki fabrikamızın maşallahı var. Tam kapasite çalışıyor. Ürün yetiştiremiyoruz.

İzzet Garih araya girdi:

- Süperlit, alanında çok başarılı iş yapıyor. Biz de projelerimizde Süperlit’in borularını kullanıyoruz.

Karamancı sürdürdü:

- Akkuyu’daki nükleer santrale de boru veriyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracat yapıyorduk. İhracat pazarlarımız arasına Avustralya ve ABD’yi de ekledik. Süperlit, 60’tan fazla ülkeye boru ihraç ediyor.

İşlerin durgun olduğu günlerdeki yakınmalarını anımsadım:

- Bir ara Malatya’daki fabrikayı kapatmaktan söz ediyordunuz. İyi ki kapatmamışsınız değil mi?

Şu yanıtı verdi:

- İş olmadığı dönemlerde fabrikada üretimi de durdurduk. Malatya’daki fabrikamız toplam 2 yıl kadar kapalı kaldı. Pandemide de işlerimiz çok olumsuz etkilenir diye korktuk. Öyle olmadı. Aksine işlerimiz açıldı.

Malatya’daki fabrikayı yaptırdıkları 2011 yılına döndü:

- O dönemde Malatya’da Vali Ulvi Saran’dı. Eğer Ulvi Bey olmasaydı, Malatya’ya boru fabrikası yatırımı yapmazdık.

Konuyu biraz daha açtı:

- Bize Süperlit Boru Fabrikası için 100 bin metrekarelik alan lazımdı. O dönemde boş olan vagon fabrikasını teklif edenler oldu. Orası bize uygun değildi. Biz organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak istediğimizi bildirdik.

OSB’de 100 bin metrekarelik yatırım arazisi konusunda dönemin ilgili yöneticilerinin ilk aşamada çözüm üretemediğini bildirdi:

- Sayın Vali Ulvi Saran’dan randevu alıp sıkıntımızı anlattık. Sayın Vali hemen birkaç telefon görüşmesi yaptı. OSB’deki o günlerde elde bulunan, daha doğrusu bir yatırımcının devrettiği 60 bin metrekarelik en büyük alanın bize verilmesini sağladı.

Bu aşamada şu noktanın altını çizdi:

- Bir valinin bulunduğu kente yatırım çekmede nasıl etkili olduğunu bizim yaşadığımız örnek ortaya koyuyor.

Ardından Romanya’daki fabrikaya değindi:

- Romanya’da boru üretimi yapmak mevcut maliyetlerle bizim için rantabl olmaktan çıkmıştı. O nedenle Romanya’daki üretimi ülkemizdeki fabrikalarımıza kaydırdık. Süperlit’in Düzce ve Malatya’da fabrikaları faaliyet gösteriyor. İkisinde de genişleme yatırımları yapmıştık.

Karamancı Holding, dönemin Valisi Ulvi Saran’ın önlerini açmasıyla Malatya’ya 20 milyon dolarlık Süperlit Boru Fabrikası’nı kurmuş oldu.

Arada sıkıntılar yaşanmış olsa da, Süperlit Malatya’da üretimini sürdürüyor…

Karamancı, dünyanın farklı noktalarındaki seyahatlerinde bile cep telefonundan canlı izleyip, üretim heyecanını paylaşıyor…

Borusan CAT için Afrika’da yeni ülkeler bakıyoruz

BORUSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Contemporary İstanbul’un New York’taki tanıtım buluşmasına katılanların bir bölümünü evine davet etti.

Kocabıyık’ın New York’taki evinde gerçekleşen davete katılanlar arasında İzzet Garih, Suzan Sabancı Dinçer, Haluk Dinçer, Korhan Kurdoğlu, Hakan Ferhatoğlu, İzzet Benardete, Dilek Hanif, Hakan Binbaşgil, Mehmet Yakup Yılmaz, Cüneyt Özdemir, Ali Arıkan gibi isimler vardı.

Ahmet Kocabıyık’a Houston’daki boru fabrikasının durumunu sordum, şu yanıtı verdi:

- Houston’daki boru fabrikamız daha çok kaya gazı üretimine bağlı üretim yapıyor. Petrol fiyatları yükselince, kaya gazı üretimi artıyor. Bizim boru fabrikasında da üretim canlanıyor.

Kocabıyık’la sohbet ederken Borusan Mannesmann’ın Houston’da 130 milyon dolarlık yatırımla Nisan 2014’te faaliyete geçirdiği günlerdeki hedeflerini anımsadım:

- Houston’daki fabrikanız 2014’te 130 milyon, 2015’te de 300 milyon dolarlık ciroya ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı. Yüzde 70 kapasite yakalandığında da 500 milyon dolarlık ciro hesabı yapılıyordu.

Houston’da boru üretiminin petrol fiyatlarına endeksli olduğuna yeniden işaret etti:

- Petrol fiyatları düşük seyrettiğinde ABD’de kaya gazı üretimi yavaşlıyor. Çünkü, rantabl olmaktan çıkıyor.

Holdinge bağlı diğer şirketleri değerlendirdi:

- Dünyada çelik fiyatları yükseldi. Çelik tarafında işlerimiz iyi gidiyor. Otomotiv satışları canlılığını koruyor. Borusan Oto’nun satışlarından bu durumu görebiliyoruz. Borusan Oto’dan da memnunuz.

Borusan CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’la mayıs ayında yaptığımız sohbetten söz ettim:

- Borusan CAT’i sadece Türkiye’ye Caterpillar iş makinelerini ithal eden bir şirket olarak görürdüm. Özgür Bey’le sohbette anladım ki, Borusan CAT hurdaya çıkarılmış iş makinelerinin komponentlerinden ürettiği iş makinelerinin ihracatıyla 70 milyon dolar gelir sağlayabiliyormuş.

Kocabıyık, Borusan CAT’ten memnuniyetini dile getirdi:

- Borusan CAT, Kazakistan’da önemli büyüklüğe ulaştı. Borusan CAT’in bünyesine yeni ülkeler katmak için Caterpillar ile görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle Afrika’dan bir-iki ülkeyi Borusan CAT bünyesine katmamız söz konusu olabilir.

Kazakistan’daki başarı, Borusan CAT’a yeni ülkelerin sorumluluk kapısını açacak gibi görünüyor…