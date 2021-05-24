Obezite hastaları aşıda öncelikli olmalı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, tüm dünyada COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların yaklaşık yarısının obeziteyle ilgisini olduğunu belirtti. Saygılı, “Türkiye’de erişkin nüfusun yüzde 32’sinde obezite var. Bu bireyler bir an önce aşıda öncelikli gruba alınmalı” diyor.

Obezite, tüm dünyada yükselişte olan bir sağlık sorunu. Önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra ikinci sorumlusu olarak kabul edilen obezite, COVID-19 pandemisinde de dikkat çekti. Araştırmalara göre dünyada COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların yaklaşık yarısını obeziteli bireyler oluşturuyor. İşte bu durum Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından düzenlenen 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’nin de öne çıkan gündem konusuydu. Kongreyle ilgili basın toplantısında konuşan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, COVID-19 hastalığının, obezitesi olanlarda yatış gerektirecek denli ciddi seyrettiğini belirtti.

Erkeklerde BKİ’nin 35’ten az olması gerek

Saygılı, “Genel olarak bakıldığında COVID-19 yaşlılarda daha ağır seyretmekte ancak genç olmanın avantajı, obez bireylerde yaşanmıyor. Obezitesi olan gençlerde COVID-19 görülme sıklığı artıyor” dedi. Mayıs 2021 başında yayınlanan bir araştırmada obezitesi olan erkeklerdeki koronavirüs seyrinin obezitesi olan kadınlara göre daha da kötü ilerlediğine ilişkin sonuçlar ortaya çıktığını vurgulayan saygılı, şu bilgileri verdi: “Beden kitle indeksi (BKİ), 35’in üzerinde olan erkeklerde COVID-19’a bağlı ölüm riski 2.3 kat daha fazla. BKİ 40’tan yüksek olan kadınlarda da aynı şekilde normal BKİ’ye sahip bireylere göre ölüm riski 1.7 kat çok. Obeziteye bağlı komplikasyonlar hastalığın seyrini daha da ağırlaştırıyor. Dolayısıyla pandemide bu grup riskli kabul edilip, aşılamada önceliklendirilmelidir.”

20 milyon birey risk altında

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez de konuşmasında Türkiye’de obezite tedavisine yönelik sorunlar bulunduğunu söyledi. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon obeziteli birey olduğuna, her 3 erişkinden sadece birinin sağlıklı kilodayken diğer ikisinde kilo fazlalığı veya obezitenin mevcut olduğuna dikkat çeken Sönmez, tedaviyi güçleştiren yaygın nedenleri şöyle sıraladı: “Obezite birçok kronik hastalığın esas nedeni. Obezite sorununu çözdüğümüz zaman Tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, koroner arter hastalığı, uyku apnesi, astım, bazı kanserler (özellikle meme, rahim, kolon, pankreas, prostat, böbrek), karaciğer yağlanması ve kronik karaciğer hastalıkları, polikistik over sendromu, depresyon ve daha pek çok kronik hastalığı önleyebiliriz. Obezite, kronik bir hastalık olduğu halde gerek sağlık profesyonelleri gerekse halk arasında böyle görülmüyor. Obezite tedavisi deneyimli bir ekibi ve farklı disiplinlerden sağlık profesyonellerinin işbirliğini gerektiriyor. Obezite hastalarına bilimsel dayanağı olmayan mucize diyetler, mucize bitkiler, mucize ilaçlar veya mucize cerrahi yöntemler öneriliyor. Ortada ciddi bir istismar da var.”

Gün ışığına çıkılmalı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, kronik hastalıkları olan kişilerin pandemi nedeniyle ihtiyaç duydukları uygun bakımı almakta sorun yaşadıklarını ifade etti. Karantina önlemlerinin fiziksel hareketliliği azaltması, taze ürünler yerine işlenmiş gıdaların daha fazla kullanılması, hasta takiplerinin düzenli gerçekleştirilememesi nedeniyle pandemide sorunlar yaşandığını vurgulayan Saygılı, şu önerilerde bulundu: “Obezitesi olan bireylere bu süreçte; doğru beslenme ilkeleri, ev içi egzersizler, nefes egzersizleri öğretilmeli. Bu kişiler gün ışığına mutlaka çıkmalı. Kısacası bu gruba yönelik özel pandemi planı olmalı.”