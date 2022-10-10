O/Bu/Şu neden sonuç vermiyor?

İktisat politikasının klasik önlemlerinin beklenen sonucu üretmemesi, önlemin anlamını yitirdiğini mi gösterir yoksa iktisadi sorunun yeni bir özellik kazandığını mı? Japon Yen‘inin dolar karşısında son 9 ayda %20 değer kaybetmesi, İngiliz Pound’unun dolar ile kendini nerdeyse eşitlemesi bize bu soruları ister istemez sorduruyor.

Uzatmadan yaklaşımımı söyleyeyim: Döviz kuru, vites kutusu müdahaleleriyle ayakta kalabileceği dönemi çok geride bıraktı. Etkenler çoğaldı, dünya çok daha fazla karmaşık işliyor.

Profesör Milton Friedman her zamanki “otomatik işleyiş” anlayışına uygun olarak, döviz kuru müdahalesini saat ayarına benzetir, yaz saati uygulamasıyla bunun otomatik olarak tepki vereceğini varsayardı. Kanımca bu görüş çok eski zamanlarda kaldı…

17. Kore döviz piyasasına müdahale etti, yine de değer kaybı %17. Hindistan rezervinden 40 milyar dolar sattı, yine de % ‘luk değer kaybını önleyemedi. Müdahaleler “adet yerini bulsun” türünden kamunun elinin var olduğunu kanıtlamaya yarıyor. Basit anlatımıyla “cankurtaran görevde” mesajı veriliyor. Oysa arz üstünde etkili yapısal faktörler varsa, iş bu cankurtaran müdahalesi gereğinin çok üstüne çıkıyor. Tedarik zinciri lojistiğinden, lityum’un spot fiyatına, arzı kısılan OPEC petrol fiyatından, yenilebilir enerji ikamesi olanaklarına kadar uzanan uzun bir zincirin halkaları bunlar.

Şimdi sorum “Türkiye’de neden döviz kuru yatay seyir izliyor?” olacak. Üç kredi derecelendirme kuruluşunun kırdığı ülke notuna ve düşürülen politika faiz oranına karşın, dolar kuru korunuyor. “Öncü depremler” artık etkisiz. Bu durumda ülke için ”kolesterolü 250 ama hasta yine de maşallah iyi!‘’ diyoruz.

Sonuçta, döviz ve faiz piyasası değerleri, bir gösterge tablosudur. Bu göstergelerle oynamak onları yöneten koca bir “motor ve kasası”nın varlığını unutmak olur. Anı geldiğince önce motoru kaynatıyor ve sonra motoru yakıyor. Çünkü “cankurtaran görevde değil” ve “kırmızı flama” çoktan göndere çekilmiş.

Bu durumda motorun kendini yakması sadece bir zaman sorunu…

GÜNÜN SÖZÜ:

5 yılda bir toplanan Çin Komünist Partisi genel kurulu 16 Ekim’de başlıyor. Şi‘nin “ömür boyu başkanlık” yetkisinin perçinlenmesi bekleniyor.