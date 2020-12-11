Ocak 2021’de 3 adet Fırtına Obüsü, teslim edilecek

Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Tank Palet Fabrikası bir kez daha gündeme geldi. Tanklara palet yapmak üzere 1973’te kurulan, yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki Tank Paleti Fabrikası’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mayıs 2019’da, mülkiyeti ve 116 personel ile denetimi MSB’de kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC Savunma A.Ş’ye işletme hakkının devredildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fabrikadaki askeri personelin başka birimlere nakledilerek, bakım, onarım ve üretim faaliyetlerine devam edileceğini belirtti. 2020’de 146 bin 764 kalem bakım, onarım ve imalat faaliyeti yapıldığını, 2021’de ise bu sayının 423 bin 394 olarak hedeflendiğini kaydeden Akar, “Ayrıca Ocak 2021'de 3 adet Fırtına Obüsü teslim edilecektir” dedi.

Savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 70’ler düzeyine ulaştığına dikkat çeken Akar, “Ancak daha kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun da bilincindeyiz. Milli Muharip Uçak, Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile diğer silah ve mühimmatla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam etmektedir” dedi.

ÖN KOŞULSUZ SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIZ

Kıbrıs ve Akdeniz’de gelişmeleri değerlendiren Akar, Türkiye’nin barış, dostluk, diyalog, işbirliği ve siyasi çözümlerden yana olmasına rağmen, Yunanistan’ın Akdeniz’e 1.870 kilometre kıyısı olan Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsetmeye çalıştığını belirterek, Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyenin Yunanistan olduğunu söyledi. “Ön koşulsuz olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki tüm sorunları görüşmeye hazırız” diyen Akar, “Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle, kendi deniz yetki alanlarımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetki verdiği alanlarda, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakatinde teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir, edecektir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz; şehit oluruz, gazi oluruz ancak hiçbir oldu bittiye de göz yummayız” dedi. Hulusi Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi tedarikine ilişkin olarak “Bizim için bir tercih değil zorunluluktur” değerlendirmesini yaparak, “S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir” dedi.