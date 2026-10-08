Ocak 2027’de emekli ve memuru ne bekliyor?
2026 yılının Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Bundan sonra Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerini göreceğiz. Bu üç ayın enflasyonunun da açıklanmasıyla 1 Ocak 2027’den geçerli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri ve memurların artış oranları kesinleşecek. Bizim tahminimiz 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 civarında gerçekleşmesi yönünde. Bu bir tahmindir; kesin oran, yılın son üç aylık verileriyle ortaya çıkacaktır.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8,70 senaryosu
2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde, 2026’nın ikinci altı aylık enflasyonu yaklaşık yüzde 8,70 olacaktır. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 aylık artışı da yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşecektir.
Örneğin 25 bin lira aylık alan bir emeklinin aylığı yaklaşık 27 bin 175 liraya, 30 bin lira aylık alanın aylığı 32 bin 610 liraya, 40 bin lira aylık alanın aylığı 43 bin 480 liraya çıkacaktır. 23 bin 552 liralık en düşük ödeme tutarının aynı oranda artırılması halinde ise rakam yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşır. Ancak en düşük emekli aylığı olarak ödenen bu taban tutarın yükseltilmesi ayrıca yasal düzenleme gerektirir.
Memur ve memur emeklilerinde artış neden daha düşük?
Memurlar ve memur emeklileri açısından hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklıdır. Bunun nedeni toplu sözleşme zamlarının enflasyon farkı hesabında dikkate alınmasıdır. 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı bulunuyor. 2027’nin ilk altı ayı için ise yüzde 5 toplu sözleşme artışı uygulanacak.
Yılın ikinci altı aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olması halinde, önce yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplanacak, ardından Ocak 2027 için yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı uygulanacaktır. Bu hesaplamayla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artışı yaklaşık yüzde 6,67 olmaktadır. Dolayısıyla aynı enflasyon ortamında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranı yaklaşık yüzde 8,70 olurken, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67’de kalacaktır.
Temmuz 2027’de de benzer bir tabloyla karşılaşılması mümkündür. Çünkü 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme artışı belirlenmiştir. Enflasyon farkının hesaplanma biçimi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük kalabilir.
Memur emeklilerinde 5434 ve 5510 ayrımını unutmamak gerekiyor
Memur emeklileri konuşulurken tek bir ‘en düşük memur emekli aylığı’ üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında değerlendirilen eski sistem memurları ile 5510 sayılı Kanuna tabi yeni sistem kamu görevlilerinin emekli aylığı hesapları aynı değildir.
1 Ekim 2008’den önce kamu görevlisi olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olanlarda bugün kamuoyunda kullanılan en düşük memur emekli aylığı yaklaşık 31 bin 527 TL düzeyindedir. Yüzde 6,67’lik Ocak 2027 artışı gerçekleşirse bu tutar yaklaşık 33 bin 630 TL seviyesine çıkar.
Buna karşılık, sigortalılık başlangıcı daha eski olsa bile kamu görevine 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra başlayarak 5510 kapsamında emekli olanlarda aylık hesabı prime esas kazanç ve prim günleri üzerinden farklı bir sistemle yapılmaktadır. Bu grupta emekli aylıkları 5434 kapsamındaki memur emeklilerine göre çok daha düşük kalabilmekte ve dosya bazında ödenen en düşük aylık 23 bin 552 TL seviyesine kadar inebilmektedir. Bu taban tutarın da yüzde 8,70 oranında artırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılırsa yaklaşık 25 bin 601 TL olacaktır.
Bu nedenle ‘memur emeklisinin en düşük aylığı 31 bin 527 TL’dir’ ifadesi bütün memur emeklilerini kapsayan tek bir rakam olarak kullanılmamalıdır. 5434 ve 5510 kapsamındaki kamu görevlilerinin emekli aylığı sistemleri arasındaki fark, önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedilecektir.
Ocak 2027’de büyük bir artış beklentisi oluşmamalı
Yüzde 28 yıl sonu enflasyon senaryomuz gerçekleşirse ortaya çıkacak yüzde 8,70 ve yüzde 6,67’lik artışlar, yüksek enflasyon ortamında emekli ve çalışanların alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamayacaktır. Bu nedenle Ocak 2027 için çok büyük bir artış beklentisi oluşturmak doğru olmaz. (TABLO 1)
Asıl soru, yasal enflasyon artışlarının üzerine ilave bir düzenleme yapılıp yapılmayacağıdır. Seyyanen artış, refah payı veya intibak benzeri bir düzenleme gündeme gelmezse özellikle düşük aylık alan emekliler açısından Ocak artışı sınırlı kalacaktır.
Bir diğer merak edilen konu da seçim sürecine girilirken bu oranların üzerine ilave bir artış yapılıp yapılmayacağıdır. Bugün itibarıyla kesinleşmiş bir ilave artış bulunmadığından bunu hesaplamalara dahil etmiyoruz. Ancak yıl sonuna doğru gözler yalnızca TÜİK’in Ekim, Kasım ve Aralık verilerinde değil, ekonomi yönetimi ve Meclis’ten gelebilecek seyyanen zam, refah payı ve intibak adımlarında da olacak.
Memurlar için Ocak 2027 tahmini
Yandaki örnek görev aylıkları (TABLO2) Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki net tutarlar üzerinden yüzde 6,67 tahmini artış uygulanarak hesaplanmıştır. Gerçek net maaş; derece-kademe, aile ve çocuk yardımı, görev yeri ve diğer ödeme unsurlarına göre değişebilir.
Sonuç
Önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bizim yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67 artış ortaya çıkacak. Ancak özellikle emekliler açısından asıl belirleyici konu, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, intibak veya en düşük aylığa yönelik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı olacak.
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