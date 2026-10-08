Ocak 2027’de emekli ve memuru ne bekliyor?

2026 yılının Eylül ayı enflas­yonu açıklandı. Bundan son­ra Ekim, Kasım ve Aralık ayı ve­rilerini göreceğiz. Bu üç ayın enf­lasyonunun da açıklanmasıyla 1 Ocak 2027’den geçerli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri ve memurların artış oranları kesinleşecek. Bizim tah­minimiz 2026 yıl sonu enflasyo­nunun yaklaşık yüzde 28 civarın­da gerçekleşmesi yönünde. Bu bir tahmindir; kesin oran, yılın son üç aylık verileriyle ortaya çıkacaktır.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8,70 senaryosu

2026 yılının ilk altı aylık enflas­yonu yüzde 17,76 olarak gerçekleş­ti. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde, 2026’nın ikinci altı aylık enflasyonu yaklaşık yüz­de 8,70 olacaktır. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 aylık artışı da yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşecektir.

Örneğin 25 bin lira aylık alan bir emeklinin aylığı yaklaşık 27 bin 175 liraya, 30 bin lira aylık alanın aylığı 32 bin 610 liraya, 40 bin lira aylık alanın aylığı 43 bin 480 liraya çıkacaktır. 23 bin 552 liralık en düşük ödeme tuta­rının aynı oranda artırılması ha­linde ise rakam yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşır. Ancak en düşük emekli aylığı olarak ödenen bu ta­ban tutarın yükseltilmesi ayrıca yasal düzenleme gerektirir.

Memur ve memur emeklilerinde artış neden daha düşük?

Memurlar ve memur emekli­leri açısından hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı­dır. Bunun nedeni top­lu sözleşme zamlarının enflasyon farkı hesabın­da dikkate alınmasıdır. 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu söz­leşme artışı bulunuyor. 2027’nin ilk altı ayı için ise yüzde 5 toplu sözleş­me artışı uygulanacak.

Yılın ikinci altı aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olması halinde, önce yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplanacak, ar­dından Ocak 2027 için yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı uygulana­caktır. Bu hesaplamayla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artışı yaklaşık yüzde 6,67 olmaktadır. Dolayısıyla aynı enflasyon ortamında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranı yak­laşık yüzde 8,70 olurken, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67’de kalacaktır.

Temmuz 2027’de de benzer bir tabloyla karşılaşılması müm­kündür. Çünkü 2027’nin ilk yarı­sı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme artışı be­lirlenmiştir. Enflasyon farkının hesaplanma biçimi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin artış oranı SSK ve Bağ-Kur emek­lilerine göre daha düşük kalabilir.

Memur emeklilerinde 5434 ve 5510 ayrımını unutmamak gerekiyor

Memur emeklileri konuşu­lurken tek bir ‘en düşük memur emekli aylığı’ üzerinden değer­lendirme yapmak yanıltıcı ola­bilir. 5434 sayılı Emekli Sandı­ğı Kanunu kapsamında değerlen­dirilen eski sistem memurları ile 5510 sayılı Kanuna tabi yeni sis­tem kamu görevlilerinin emekli aylığı hesapları aynı değildir.

1 Ekim 2008’den önce kamu görevlisi olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun kapsamın­da emekli olanlarda bugün ka­muoyunda kullanılan en düşük memur emekli aylığı yaklaşık 31 bin 527 TL düzeyindedir. Yüzde 6,67’lik Ocak 2027 artışı gerçek­leşirse bu tutar yaklaşık 33 bin 630 TL seviyesine çıkar.

Buna karşılık, sigortalılık baş­langıcı daha eski olsa bile kamu görevine 5510 sayılı Kanunun yü­rürlüğe girmesinden sonra baş­layarak 5510 kapsamında emekli olanlarda aylık hesabı prime esas kazanç ve prim günleri üzerinden farklı bir sistemle yapılmaktadır. Bu grupta emekli aylıkları 5434 kapsamındaki memur emeklile­rine göre çok daha düşük kalabil­mekte ve dosya bazında ödenen en düşük aylık 23 bin 552 TL se­viyesine kadar inebilmektedir. Bu taban tutarın da yüzde 8,70 oranında artırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılırsa yakla­şık 25 bin 601 TL olacaktır.

Bu nedenle ‘memur emekli­sinin en düşük aylığı 31 bin 527 TL’dir’ ifadesi bütün memur emeklilerini kapsayan tek bir ra­kam olarak kullanılmamalıdır. 5434 ve 5510 kapsamındaki ka­mu görevlilerinin emekli aylığı sistemleri arasındaki fark, önü­müzdeki yıllarda daha fazla his­sedilecektir.

Ocak 2027’de büyük bir artış beklentisi oluşmamalı

Yüzde 28 yıl sonu enflasyon senaryomuz gerçekleşirse orta­ya çıkacak yüzde 8,70 ve yüzde 6,67’lik artışlar, yüksek enflasyon ortamında emekli ve çalışanla­rın alım gücünde güçlü bir iyileş­me sağlamayacaktır. Bu nedenle Ocak 2027 için çok büyük bir ar­tış beklentisi oluşturmak doğru olmaz. (TABLO 1)

Asıl soru, yasal enflasyon ar­tışlarının üzerine ilave bir dü­zenleme yapılıp yapılmayacağı­dır. Seyyanen artış, refah payı ve­ya intibak benzeri bir düzenleme gündeme gelmezse özellikle dü­şük aylık alan emekliler açısın­dan Ocak artışı sınırlı kalacaktır.

Bir diğer merak edilen konu da seçim sürecine girilirken bu oranların üzerine ilave bir artış yapılıp yapılmayacağıdır. Bugün itibarıyla kesinleşmiş bir ilave artış bulunmadığından bunu he­saplamalara dahil etmiyoruz. An­cak yıl sonuna doğru gözler yal­nızca TÜİK’in Ekim, Kasım ve Aralık verilerinde değil, ekonomi yönetimi ve Meclis’ten gelebile­cek seyyanen zam, refah payı ve intibak adımlarında da olacak.

Memurlar için Ocak 2027 tahmini

Yandaki örnek görev aylıkları (TABLO2) Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki net tutarlar üzerin­den yüzde 6,67 tahmini artış uygu­lanarak hesaplanmıştır. Gerçek net maaş; derece-kademe, aile ve çocuk yardımı, görev yeri ve diğer ödeme unsurlarına göre değişebilir.

Sonuç

Önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bizim yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emekli­lerinde yaklaşık yüzde 6,67 artış ortaya çıkacak. Ancak özellikle emekliler açısından asıl belirle­yici konu, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, in­tibak veya en düşük aylığa yöne­lik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı olacak.