Ocak ayı dış ticaret değerlendirilmesi…

Ocak ayı ihracat-ithalat rakamları açıklandı. İhracat yüzde 17.3 artışla 17.5 milyar doları aşarken ithalat yüzde 55.2 artışla 28 milyar doları geçti. İlk ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63’e geriledi.

Ocak ayı verileri, dış ticaret hacminin 45 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 17 milyar 593 milyar dolarının yüzde 17.3 oranında artan ihracat gelirinden kaynaklandığı bilgisini veriyor. Ocakta ithalat ise yüzde 55.2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleştiği için, yılın ilk ayında dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar düzeyinde oluşmuş. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 iken bu yılın ilk ayında bu oran yüzde 62.8’e inmiş. Bunda enerji ithalatı maliyetinin artmasının yanı sıra ihraç ürünlerinin kilo başına değerinin düşük kalmasının da etkisi olduğunu belirtmeliyim. Bundan çıkaracağımız diğer bir sonuç da ihraç ürünlerinin ağırlıklı olarak düşük teknolojili ürünler olmasıdır.

Ocak ayında 23 sektör ihracatını artırırken, 153 ülkeye ihracat artışı başarısı gösterilmiş. 1 milyar doların üstünde ihracat yapan il sayısı 21’e ulaşmış. İlk kez ihracat yapan 1516 firmanın ihracat katkısı 85.4 milyon dolar olmuş.

Ocak ihracatında ilk sırada yer alan AB ülkelerine ihracat yüzde 13.7 artışla 7 milyar 325 milyon dolara yükselirken, AB dışındaki diğer Avrupa ülkelerine yüzde 18 artış olarak gerçekleşmiş. Avrupa’ya toplam ihracat 10 milyar 157 milyon dolarla yüzde 50’nin üzerinde olmuş.

Ocak ayı ihracatında ilk üç sırada 2.2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 2.1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1.6 milyar dolarla çelik sektörü yer alıyor. İhracatını en çok artıran üç sektör ise yüzde 54 değer artışıyla çelik sektörü, yüzde 48.2 artışla demir/demir dışı ve yüzde 30.2 artışla kimyevi maddeler yer alıyor.

81 ilden 62’si ihracat yaparken, ilk üç sırada İstanbul, Kocaeli, Bursa yer alıyor.

Ekonomimiz açısından çok büyük önem taşıyan ihracatımızın yapısında önemli bir değişim yok. İhracatın ithalatı karşılama oranı da üretimimizin ithalata bağlı yapısını ortaya koyuyor. Ortadaki tablo ihraç ürünlerinin kalitesini yukarı çekerek, kilo başı değerini artırma çalışmalarının zorunluluğunu bir kez daha gösteriyor.

GÜNÜN NOTU:

Kolombiya, İtalya ve Fransa önümüzdeki aylarda genel seçim yapacak ülkeler. Yönelim, ibrenin solunu gösteriyor...