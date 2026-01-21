Ocak enflasyonu faiz indirim rutinini değiştirir mi?
Son aylarda enflasyon eğiliminde kur kaynaklı bir iyileşme gözlendiğini, ancak hizmet fiyatlarındaki katılığın henüz kırılmadığını önceki yazılarımda ayrıntılı olarak incelemiştim. Sadece açıklanan bu verilere bakıldığında, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi önünde bir engel bulunmuyor.
Ancak yarınki PPK toplantısında alınacak kararda, ocak enflasyonuna ilişkin TCMB’nin ön gözlemleri ve tahminleri de önemli olacak. Ayrıca enflasyon ağırlıklarına yönelik yeni uygulama ile mevsimsel düzeltme modellerinin güncellenecek olması, enflasyon görünümüne ilişkin ek belirsizlik yaratıyor.
Enflasyonda yeni yıl belirsizliği
TÜİK, Avrupa Birliği uyum yükümlülükleri çerçevesinde TÜFE hesaplama yönteminde kapsamlı bir güncellemeyi 2026 Ocak ayından itibaren uygulamaya koyacağını Ekim ayı sonunda kamuoyuna duyurmuştu. Bu kapsamda en önemli farklılık yeni seride grup düzeyindeki ağırlıkların, hanehalkı tüketim yapısını daha güncel ve kapsamlı yansıttığı gerekçesiyle Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları verilerine dayandırılacak olmasıdır. Alt düzey ağırlıklar ise önceki uygulamada olduğu gibi Hanehalkı Bütçe Anketi’nden türetilmeye devam edilecektir.
Aslında her yıl yalnızca Hanehalkı Bütçe Anketi kullanılarak enflasyon grup ve madde ağırlıkları zaten güncelleniyordu. Ancak bu kez ağırlıkların baz alındığı veri seti değişeceği için, madde ağırlıklarında daha belirgin farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu durum, enflasyon tahminlerinde belirsizliği arttıran bir unsur oldu.
Bu ay, daha önce 1 gün gecikmeyle açıklanan mevsimsel düzeltilmiş veriler manşet veriyle birlikte yayımlanacak. Ayrıca geçtiğimiz yılın verilerinin tamamlanmasının ardından mevsimsel düzeltme modelleri de bu ay güncellenecek. Bu da önceki mevsimsel düzeltilmiş serilerin revize edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu serilerden hesaplanan enflasyon eğilim göstergelerinde de değişiklikler görülebilir. Eğilimlerde belirgin bir değişim olması, örneğin enflasyon eğiliminde son dönemde daha güçlü bir düşüşe işaret edilmesi durumunda, enflasyon analizleri ve dolayısıyla para politikası kararları üzerinde etkili olabilir.
Ocak ayında yüksek enflasyon
Ocak ayına yönelik ilk gözlemlerimiz, %4.4 gibi oldukça yüksek bir aylık enflasyona işaret ediyor. Bu görünümde özellikle gıda fiyatlarının, mevsimsel etkiler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık %6 civarında artış göstermesinin belirleyici oldu.
Enerji fiyatlarının ise yılbaşında yapılan su zamları ve elektrik tarifesindeki değişimin yanı sıra, akaryakıt fiyatlarında büyük ölçüde ÖTV kaynaklı artışın etkisiyle %4’ün üzerinde artmış gözüküyor.
Hizmet fiyatlarında da mevsimsel etkilerin yanı sıra, geçen yıla benzer düzeydeki asgari ücret artışının etkisi hissediliyor. Lokanta fiyatlarında geçen seneye benzer artışlar söz konusu. Otobüs ve uçak fiyatlarında da belirgin artışlar gözleniyor. Ayrıca bu ay, kira yenileme oranının yüksek seyretmesinin etkisiyle kira kaleminde %5-6 civarında bir artış yansıyacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın internet sitesinde yayımlanan Londra yatırımcı sunumunda, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık kira enflasyonunun sert bir düşüş gösterdikten sonra ikinci çeyrekte yataya yakın seyretmesini beklediklerini yansıtan bir grafik yer aldı. Bu durumda kira enflasyonu ilk çeyrekte bizim beklediğimizden daha düşük gerçekleşebilir. Ancak bu tahminin hangi varsayımlara dayandığı ve ne ölçüde gerçekleşen eğilimleri yansıtacağını önümüzdeki dönemde yakından izleyeceğiz. Bunun gerçekleşmesi için yeni fiyat serisinde, kira hesaplama yönteminde ve mevsimsel eğilimlerinde bir değişiklik olması gerekli.
Temel mal fiyatlarında ise giyim fiyatlarında mevsimsel olarak düşüş beklenmesine karşın, otomobil, beyaz eşya ve elektronik ürün fiyatlarında yeni yıl zamlarının belirgin olduğu görülüyor.
Bu çerçevede, %4.4 olarak tahmin ettiğimiz Ocak ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki %5.0’in altında kaldığı için yıllık TÜFE enflasyonunun önceki aya göre 0.8 puan düşüşle %30.1’e gerileyecektir. Ancak geçen yıl muayene katılım payında yapılan yüksek oranlı artış, tek başına aylık enflasyona 0.6 puan ek katkı yapmıştı. Bu yıl ise bu kalemde daha ılımlı bir artış söz konusu ve katkı 0.1 puanla sınırlı kaldı. Dolayısıyla bu kalem dışarıda bırakıldığında aylık enflasyondaki iyileşme oldukça sınırlı.
Gıda, enerji, tütün, alkollü içecekler ve altın hariç hesaplanan çekirdek C endeksinin Ocak ayında %4.1 artacağını, bunun da geçen yılın aynı ayındaki %5.6’nın belirgin biçimde altında kalacağını tahmin ediyoruz. Ancak muayene katılım payı hariç tutulduğunda, geçen yıl Ocak ayındaki çekirdek C artışını %4.6 olarak hesaplıyoruz. Bu da çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca mevsimsel düzeltilmiş verilerle bakıldığında da önceki aylara benzer şekilde yaklaşık %2 civarında bir artış öngörüyoruz. Sonuç olarak enflasyon eğilimlerinin yataya yakın seyretmeye devam etmesi beklenebilir.
Faiz indirimleri rutine bindi
TCMB her ne kadar faiz kararlarını toplantı bazlı aldığını vurgulasa da, piyasadaki genel algı faiz indirimlerinin son toplantıda olduğu gibi 150 baz puanlık adımlarla devam edeceği yönündedir. Geçen hafta yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde, yarınki toplantının yanı sıra Mart ve Nisan aylarındaki iki PPK toplantısında da bu büyüklükte indirimler beklendiği görülmektedir.
Enflasyon tarafında, manşet rakam yüksek olsa da esas belirleyici unsur yine çekirdek enflasyon eğilim göstergeleri olacaktır. Bu göstergelerde belirgin bir bozulma beklenmemesi, faiz indirim hızının korunması ihtimalini artırmaktadır.
TCMB’nin döviz alımlarının yeni yılda güçlenen fon girişleriyle birlikte hızlanması, yurtiçinde ise belirgin bir dolarizasyon eğiliminin gözlenmemesi, indirimlere devam edilmesini desteklemektedir. Geçen senenin son çeyreğinde büyüme hızının bir miktar yavaşlaması ve yılın sonlarına doğru hızlanan kredi büyümesinin yeni yılda daha ılımlı bir patikaya oturması da bu görünümü destekleyici olmuştur. Bu nedenle 150 baz puanlık bir indirim benim de baz senaryomdur. Ancak TCMB’nin son toplantılarda hep piyasa beklentisinin hafif üzerinde indirimleri tercih ettiğini de akılda tutmakta fayda var.
