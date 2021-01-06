Oda başkanlarından 2021 beklentileri

Anadolu’dan üç oda başkanı; Erzurum’dan Lütfü Yücelik, Eskişehir’den Celalettin Kesikbaş ve Antalya’dan Davut Çetin, 2021’in ikinci yarısı için umutlu… Koronavirüse karşı başlatılan aşılama çalışmalarının ekonomik toparlanmayı hızlandıracağı görüşündeler

Türkiye’nin doğusundan, güneyinden ve ortasından 3 oda başkanına 2021 yılı beklentilerini sordum, yılın ikinci yarısından “umutlu’’ olduklarını belirttiler. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ‘’Bu yıldan ilk beklentim hastalık ve ekonomik krizin son bulması” diyor. Yücelik sonrasında Nahcivan’dan Azerbaycan’a doğrudan geçiş yolunun işlerlik kazanmasını bekliyor ve şöyle değerlendiriyor:

-Bu karayolu bizim bölgemize ticari canlılık getirecektir. Ancak bununla kalmayıp ülkemize de fayda sağlayacaktır. Bölge ticareti, Kafkas ve Orta Asya ülkelerine ulaşmamızda bölgemiz için faydalı olacaktır.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2021’in 2020 yılından çok farklı olacağını düşünmüyor. Ancak temmuz sonrasında Kesikbaş’ın ihracat beklentisi yüksek. Kesikbaş, “Çin’den mal tedarik eden firmalar bağlantılarını yaptılar, 2021’de eyleme geçilmesini bekliyoruz” diyor. Başkana göre ikinci altı ayda ihracata çalışan firmalar cirolarını artıracaklarına ve bunun kalıcı olacağı inanıyorlar. 2021’de en büyük riskin hammadde maliyetlerindeki artış ve hammadde sıkıntısı olacağını söyleyen başkan şu uyarıyı yapıyor:

-İkinci altı aydan sonra yurt içine çalışanların nakit akışı sıkıntısı yaşayacağını bekliyoruz. Finans sektörünün buna uygun duruşlar yapmasına ihtiyaç olacak…

Antalya TSO Başkanı Davut Çetin ise ‘’Koronanın yaratığı sıkıntı devam ediyor. Aşılanma sağlanırsa, Antalya, Isparta, Burdur ve bölgemizde toparlanma dönemi başlar” görüşünü paylaşıyor. Başkan Çetin’i umutlu kılan turizmin yapısı… Şöyle değerlendiriyor:

-Turizmin toparlanması çok hızlı oluyor. 2020’de önemli küçülme yaşandı. 2021’de aşılama sonrası bunun bir kısmını geri alabiliriz. 2022’de bölgede turizm hareketi normalleşir diye tahmin ediyorum.

Çetin’e göre tarımsal alanda ve sanayide sıkıntı yok. Üretim devam ediyor. 2020’de ihracat arttı. Virüs sorunu halledildiği oranda bölgede de düzenli gelişme sürecek.

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