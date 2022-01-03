Oda fiyatını ‘yapay ve duygusal zeka’ belirliyor büyüme planları yapıyor

KOÇ Holding’e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, 2021’in son günlerinde durum değerlendirmesi yaptı:

- Bilgisayar mühendisiyim. Koç Bilgi Grubu, Koç Strateji Planlama Grubu derken Setur Genel Müdür olmuştum. Turizm sektörüyle ilgili deneyimi orada kazandım. 1 Ocak 2020’de de Divan Grubu Genel Müdürü oldum. 11 Mart 2020’de COVID-19 ülkemize de uzandı.

Divan otellerinin pandemi nedeniyle toplam 118 gün kapalı kaldığını hesapladı:

- Personelimiz için Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) yararlandık ama farkını tamamladık. Yani, personelimiz tam maaş aldı. KÇS, personelimizin aylık maaşının yüzde 30’unu karşılamış oldu.

Pandemide en büyük darbeyi turizm ve hizmet sektörünün yediğini irdeledi:

- Buna rağmen Divan Grubu olarak yatırımlarımıza devam ettik. Büyüme planlarımızı ertelemedik.

Divan Grubu’nun temellerinin 65 yıl önce atıldığını düşünüp, mevcut faaliyetlerini listeledi:

- 18 otel, 2 rezidans, 19 pastane, 121 fırın, 16 restoran, 2 stadyum operasyonu, 2 ziyafet birimi ve Çekmeköy Taşdelen’de 1 bin metrekare kapalı alana sahip çikolata, pasta, lokum ve unlu mamuller fabrikamızla faaliyet gösteriyoruz.

Gülsan Holding’le daha önce Swiss markasıyla işletilen Ankara’daki otele ilişkin anlaşmalarına odaklandı:

- Renovasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nisan 2022’de Ankara Çankaya’da hizmet vermeye başlayacağız.

2021’in son günlerinde Murat Tomruk’la buluştuk, grubu ve sektörü konuştuk. Otellerin doluluk durumunu merak ettim, önce Elmadağ’daki Divan Oteli’ni paylaştı:

- Şu anda yüzde 97.6 doluluk var. Aslında yüzde 100 olabilir. 3 odamızı gelen misafirlerimizden COVID-19 teşhisi konulan olması durumunda karantinaya alabilmek için boş tutuyoruz.

Sonra İstanbul Taksim bölgesindeki otellerin genel doluluk durumu üzerinde durdu:

- Taksim bölgesinde doluluk yüzde 80’in üzerinde. Aslında İstanbul’da doluluk yüzde 80’lerde.

Anadolu’daki durumu sordum, yanıtladı:

- Gaziantep, Adana, Mersin’de doluluk gayet iyi.

2012’de açılış törenine katıldığımız Erbil Divan’a değindi:

- Erbil’de işlerimiz çok iyi gidiyor.

Anadolu’daki otelleri konuşurken Cizre’ye uzandı:

- Divan, Cizre’ye rahmetli Mustafa Koç’un verdiği söz üzerine gitmişti. Cizre’de de hizmete devam ediyoruz. Doluluk yüzde 50-60’larda seyrediyor.

Oda fiyatları konusunu açtığımda, “yapay zeka” kullanımı üzerinde durdu:

- Oda fiyatlarını belirlerken “yapay zeka”dan tavsiye alıyoruz. Sonra“duygusal zeka” ile son dokunuşları yapıp, fiyatları belirliyoruz.

Oda fiyatları konusunda “Smith Travel Research” (STR) verilerinden yararlandıklarını kaydetti:

- STR verilerini TUROB da yayınlıyor. Oradan rakiplerin eğilimlerini de görebiliyoruz.

Ardından büyüme planlarına değindi:

- 2022’de büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yol alacağız. Zaten ihtiyaç da var. Kıyı otelciliğine de biraz daha fazla bakacağız. Büyüme planlarımızla birlikte istihdam da yaratmış olacağız.

Turizm ve hizmet sektörü pandemide ciddi yara alsa da Divan Grubu büyüme yolunda ilerliyor.

Koç Grubu’nun gücü, Divan Grubu’nun büyüme planlarında etkisini gösteriyor…

Kuruçeşme’de kalıntılar çıktı, şubatta açıyoruz

DİVAN Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, renovasyonda 8 yılı geride bırakan Kuruçeşme Divan’da otopark için kazı yapılırken bazı kalıntıların ortaya çıktığını belirtti:

- Divan Kuruçeşme’nin asıl bulunduğu yer, Düzoğulları Yalısının müştemilatı imiş. Otopark için kazı yapılırken eski taş duvarlar ortaya çıktı. Onlar muhafaza edildi. Orada bir hamam varmış. Kalıntılar ortaya çıkınca projemiz 2 yıl gecikmiş oldu.

Divan Kuruçeşme’nin İstanbul’un önemli etkinlik mekanlarından biri olduğunu anımsattı:

- 1200 metrekare kolonsuz kapalı alan ve yüksek tavan, önemli bir avantaj. Altta 3 adet otel odası çıktı. 140 araçlık otopark olacak.

Divan Kuruçeşme’nin “tarihi ile el sıkıştığını” kaydetti:

- Kuruçeşme Divan’ı Şubat 2022’de hizmete açmayı planlıyoruz. Düğün, lansman, defile, kongre gibi etkinlikler için önemli merkez olacak.

Taksim’deki yeni Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) işaret etti:

- Divan AKM ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakın dönemde Divan AKM’de misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız.

Kahvenin posası ‘Telve’ için plastik kaba dönüşüyor

DİVAN Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, gençlere dönük kafe zincirinin ilk halkasının Mart 2020’de Suadiye’de açtıklarını belirtti:

- Yeni zincirimize isim bulmak için epey kafa yorduk. “Kokoa”da karar kıldık. “Kokoa by Divan” yeni neslin sesine kulak verilerek planlandı. Gençlerin popüler buluşma mekanları arasında yer almasını hedefliyoruz.

Kokoa’yı anlatırken, geri dönüşüm yönü aklına geldi:

- Örneğin kahve posası biriktirilip geri dönüşüme gönderiliyor. Kahve posasından Arçelik’in kahve makinesi Telve’nin plastik kapları yapılıyor.

Pandemide oluşturdukları “Divan Delivery” markasında da paketlemelerde kullanılan malzemelerin geri dönüşümden elde edildiğini kaydetti:

- Çevreye duyarlı ve akıllı bir paketleme sistemi oluşturduk. Paketlere konulan çatal-bıçak takımları sıkıştırılmış pirinç unundan üretildi.