Oda servisini artık robotlar yapacak
Pandemiyle birlikte her sektörde olduğu gibi turizm ve otelcilik sektöründe de trendler değişti. Oteller artık yapay zekâ destekli konsiyerjden robot komilere kadar akıllı teknolojilere yatırım yapıyor. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyon konaklama seçeneği sunan Hotels.com’un Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Melanie Fish’le değişen otel hizmetlerini konuştuk.
Hotels.com bünyesinde kaç ülke, kaç şehir ve kaç otel yer alıyor? Dünyada yaklaşık kaç yüz bin konaklama seçeneği bulunuyor?
Hotels.com, dünya çapında 90’dan fazla ülkede faaliyet göstererek, gezginlere lokalize web siteleri ağı üzerinden otel rezervasyon hizmeti ve listeleri sunuyor. 34 dilde 85 web sitesini içeren bu ağ sayesinde, dünyada neredeyse 1 milyon konaklama seçeneği sunuyor. Bu seçenekler yalnızca geleneksel otelleri değil, aynı zamanda apartmanlar, tatil köyleri, hosteller, misafirhaneler ve pansiyonlar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Dünyada değişen otel hizmetlerinde hangi teknolojik gelişmeler ön plana çıkıyor?
Oteller, sürekli değişen seyahat alışkanlıklarına ayak uydurmak için kendilerini sürekli geliştiriyor. Hotels.com’un 2025 Hotel Room Insights araştırmasına göre otellerin yarısından fazlası (yüzde 56), teknolojilerini sürekli güncelleme baskısı hissettiklerini söylüyor. Dünya çapında 450’den fazla tesisin katıldığı bu yıllık araştırma, rezervasyondan çıkışa kadar otel odası teknolojisinin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.
Otel odaları, daha fazla konfor ve kişiselleştirme sağlayarak yüksek teknolojiyle yenileniyor. Oteller artık oda servisi robotları, yapay zekâ destekli konsiyerj hizmetleri ve kişiselleştirilebilir aydınlatmalar gibi uygulamaları hayata geçiriyor. Öte yandan Hotels.com da rezervasyon sürecini daha sezgisel hale getirmek için teknoloji kullanıyor; otomatik fiyat uyarıları misafirlere fiyatlar düştüğünde bildirim gönderiyor, yapay zekâ destekli arama filtresi ise gezginlerin seçeneklerini daraltıp kişiselleştirmesine yardımcı oluyor.
Akıllı otel odalarında neler bulunuyor, misafirler hangi hizmetlerde zorluk çekiyor?
Oteller, Hotels.com’un “ComfortTech” adını verdiği, otel odalarını daha konforlu ve kişiselleştirilmiş hale getiren, akıllı yükseltmelere yatırım yapıyor. Bunlara örnek olarak: kişiselleştirilebilir akıllı iklim kontrolü, enerji ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler, streaming ve Bluetooth özellikli akıllı TV’ler verilebilir. Bazı oteller ayrıca insan odaklı müşteri hizmetini geliştirmek için yapay zekâ destekli konsiyerj ve chatbot hizmetleri de kullanıyor.
Ancak yeni teknolojilerle güncel kalmak önemli olsa da, bazı misafirler bu teknolojileri biraz karmaşık bulabiliyor. Bu nedenle tesislerin yüzde 52’si artık check-in sırasında sözlü bir bilgilendirme sunarak misafirlere akıllı aydınlatma, Wi-Fi ve oda içi eğlence sistemleri gibi teknolojiye dair özellikleri anlatıyor.
Otel ve konaklama tercihlerinde pandemi öncesiyle bugün arasında ne gibi farklar var?
Pandemi sırasında, birçok hizmet mümkün olduğunca otomatik hale geldi. Online check-in/ check-out’tan robot resepsiyon hizmetlerine ve temassız ödemelere kadar birçok özellik hayata geçirildi. Bu hizmetlerin çoğu hâlâ mevcut, ancak otellerin yüzde 70’i insan etkileşiminin önemini vurguluyor. Misafirperverlik sektörü, seyahat deneyimi üzerine kuruludur ve teknoloji ile insani dokunuş arasında doğru dengeyi yakalamak esastır.
İnsan etkileşmi hala önemli mi?
Kesinlikle. Misafirperverliğin kalbi hâlâ insanlarda atıyor. Teknoloji kuşkusuz kolaylık sağlasa da, otellerin yüzde 70’i misafirlerin hâlâ insan etkileşimini tercih ettiğini söylüyor; özellikle check-in sırasında veya destek gerektiğinde, yüz yüze hizmetin yerini hiçbir şey tutmuyor.
Dünyada otel ve konaklama tercihlerinde hangi trendler öne çıkıyor?
Teknoloji trendleri birkaç başlık altında toplanıyor: konfor artırıcı teknolojiler, sahne arkasında işleyen yapay zekâ/otomasyon ve daha nadir olarak oda servisi gibi hizmetleri sağlayan robotlar. Dikkat çekici bir şekilde, otel banyoları en akıllı odalar haline geliyor. Buna, hava durumu ve haber güncellemeleri sunan akıllı aynalar, dijital su sıcaklığı kontrolü, sensörlü musluklar, su kullanımına göre renk değiştiren akıllı duş başlıkları, Japon tuvaletleri ve akıllı bide sistemleri, sesle aktive edilen küvet doldurma gibi özellikler ön plana çıkıyor.
Geleceğin otel odalarında neler olacak?
Oteller inovasyona ara vermiyor ve geleceğin odaları için oldukça iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. En çok ilgi duyulan teknolojiler arasında yapay zekâ destekli konsiyerj hizmetleri ve enerji tasarrufu çözümleri yer alırken, yemek pişirme ya da bagaj taşıma gibi görevlerde robotların kullanımı da öne çıkıyor. Ayrıca, misafir deneyimini doğrudan geliştirmeyi amaçlayan uyku takip cihazları ve akıllı aynalar gibi yatırımlar da dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler, geleceğin otel odalarının daha akıllı, daha sürdürülebilir ve misafir odaklı bir deneyim sunacağını gösteriyor.
