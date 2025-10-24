Google Haberler

Oda servisini artık robotlar yapacak

İpek YEZDANİ

SINIRÖTESİ

Pandemiyle birlikte her sektörde olduğu gibi turizm ve otelcilik sektöründe de trendler değişti. Oteller artık yapay zekâ destekli konsiyerjden robot komilere kadar akıllı teknolojilere yatırım yapıyor. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyon konaklama seçeneği sunan Hotels.com’un Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Melanie Fish’le değişen otel hizmetlerini konuştuk.

Hotels.com bünyesin­de kaç ülke, kaç şehir ve kaç otel yer alıyor? Dünyada yaklaşık kaç yüz bin konaklama seçeneği bulunu­yor?

Hotels.com, dünya çapında 90’dan fazla ülkede faaliyet göste­rerek, gezginlere lokalize web si­teleri ağı üzerinden otel rezervas­yon hizmeti ve listeleri sunuyor. 34 dilde 85 web sitesini içeren bu ağ sayesinde, dünyada neredey­se 1 milyon konaklama seçeneği sunuyor. Bu seçenekler yalnızca geleneksel otelleri değil, aynı za­manda apartmanlar, tatil köyleri, hosteller, misafirhaneler ve pan­siyonlar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Dünyada değişen otel hiz­metlerinde hangi teknolojik gelişmeler ön plana çıkıyor?

Oteller, sürekli değişen seya­hat alışkanlıklarına ayak uydur­mak için kendilerini sürekli geliş­tiriyor. Hotels.com’un 2025 Ho­tel Room Insights araştırmasına göre otellerin yarısından fazla­sı (yüzde 56), teknolojilerini sü­rekli güncelleme baskısı hisset­tiklerini söylüyor. Dünya çapında 450’den fazla tesisin katıldığı bu yıllık araştırma, rezervasyondan çıkışa kadar otel odası teknoloji­sinin nasıl değiştiğini ortaya ko­yuyor.

Otel odaları, daha fazla kon­for ve kişiselleştirme sağlayarak yüksek teknolojiyle yenileniyor. Oteller artık oda servisi robotla­rı, yapay zekâ destekli konsiyerj hizmetleri ve kişiselleştirilebilir aydınlatmalar gibi uygulamaları hayata geçiriyor. Öte yandan Ho­tels.com da rezervasyon sürecini daha sezgisel hale getirmek için teknoloji kullanıyor; otomatik fi­yat uyarıları misafirlere fiyatlar düştüğünde bildirim gönderiyor, yapay zekâ destekli arama filtresi ise gezginlerin seçeneklerini da­raltıp kişiselleştirmesine yardım­cı oluyor.

Akıllı otel odalarında neler bulunuyor, misafirler hangi hizmetlerde zorluk çekiyor?

Oteller, Hotels.com’un “Com­fortTech” adını verdiği, otel oda­larını daha konforlu ve kişiselleş­tirilmiş hale getiren, akıllı yükselt­melere yatırım yapıyor. Bunlara örnek olarak: kişiselleştirilebilir akıllı iklim kontrolü, enerji ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler, streaming ve Bluetooth özellikli akıllı TV’ler verilebilir. Bazı otel­ler ayrıca insan odaklı müşteri hiz­metini geliştirmek için yapay zekâ destekli konsiyerj ve chatbot hiz­metleri de kullanıyor.

Ancak yeni teknolojilerle gün­cel kalmak önemli olsa da, bazı mi­safirler bu teknolojileri biraz kar­maşık bulabiliyor. Bu nedenle te­sislerin yüzde 52’si artık check-in sırasında sözlü bir bilgilendir­me sunarak misafirlere akıllı ay­dınlatma, Wi-Fi ve oda içi eğlen­ce sistemleri gibi teknolojiye dair özellikleri anlatıyor.

Otel ve konaklama tercihle­rinde pandemi öncesiyle bugün arasında ne gibi farklar var?

Pandemi sırasında, birçok hiz­met mümkün olduğunca otoma­tik hale geldi. Online check-in/ check-out’tan robot resepsiyon hizmetlerine ve temassız öde­melere kadar birçok özellik haya­ta geçirildi. Bu hizmetlerin çoğu hâlâ mevcut, ancak otellerin yüz­de 70’i insan etkileşiminin öne­mini vurguluyor. Misafirperver­lik sektörü, seyahat deneyimi üze­rine kuruludur ve teknoloji ile insani dokunuş arasında doğru dengeyi yakalamak esastır.

İnsan etkileşmi hala önem­li mi?

Kesinlikle. Misafirperverliğin kalbi hâlâ insanlarda atıyor. Tek­noloji kuşkusuz kolaylık sağlasa da, otellerin yüzde 70’i misafirle­rin hâlâ insan etkileşimini tercih ettiğini söylüyor; özellikle che­ck-in sırasında veya destek gerek­tiğinde, yüz yüze hizmetin yerini hiçbir şey tutmuyor.

Dünyada otel ve konaklama tercihlerinde hangi trendler öne çıkıyor?

Teknoloji trendleri birkaç baş­lık altında toplanıyor: konfor ar­tırıcı teknolojiler, sahne arkasın­da işleyen yapay zekâ/otomasyon ve daha nadir olarak oda servisi gibi hizmetleri sağlayan robotlar. Dikkat çekici bir şekilde, otel ban­yoları en akıllı odalar haline geli­yor. Buna, hava durumu ve haber güncellemeleri sunan akıllı ay­nalar, dijital su sıcaklığı kontrolü, sensörlü musluklar, su kullanımı­na göre renk değiştiren akıllı duş başlıkları, Japon tuvaletleri ve akıllı bide sistemleri, sesle aktive edilen küvet doldurma gibi özel­likler ön plana çıkıyor.

Geleceğin otel odalarında neler olacak?

Oteller inovasyona ara vermi­yor ve geleceğin odaları için ol­dukça iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. En çok ilgi duyulan tek­nolojiler arasında yapay zekâ des­tekli konsiyerj hizmetleri ve ener­ji tasarrufu çözümleri yer alırken, yemek pişirme ya da bagaj taşıma gibi görevlerde robotların kullanı­mı da öne çıkıyor. Ayrıca, misafir deneyimini doğrudan geliştirme­yi amaçlayan uyku takip cihazları ve akıllı aynalar gibi yatırımlar da dikkat çekiyor. Tüm bu gelişme­ler, geleceğin otel odalarının daha akıllı, daha sürdürülebilir ve mi­safir odaklı bir deneyim sunacağı­nı gösteriyor.

