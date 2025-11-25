Odaklanma: Geleceğin yeni para birimi
Benim de açılış yılına bizzat katılma fırsatı bulduğum Museum of the Future’da (Geleceğin Müzesi) gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından gelen fütüristlerin buluşma noktası olan Dubai Future Forum 2025’in açılışı, sarsıcı bir tespitle başladı. Dubai Future Foundation CEO’su Khalfan Belhoul, sunumunu şu cümleyle açtı: “Focus is New Currency” (Odaklanma Yeni Para Birimidir).
Belhoul, odaklanma gücümüzün son yirmi yılda dramatik biçimde düştüğünü, 2000’lerin başında dakikalarla ölçülen ‘kesintisiz dikkat süresinin’ artık saniyelere gerilediğini hatırlattı.
Bilişsel tükeniş ve bilgi obezitesi
Son günlerde iş ve düşünce liderlerinin en büyük kabusu; zihin dağınıklığı, bilgi obezitesi ve bilişsel tükeniş. Dünya şu an, yapay zekânın (YZ) “sınırsız ve yorulmaz dikkati” ile insan zihninin “dağınıklığı” arasına sıkışmış durumda. İş dünyası için asıl kırılma tam burada yaşanıyor. McKinsey’in üretken yapay zekâ raporlarına göre, YZ destekli otomasyon küresel ekonomiye yılda 2,6 ila 4,4 trilyon dolar ek değer yaratma potansiyeline sahip. Ancak bu muazzam potansiyel tek bir şarta bağlı: Kurumların stratejik odağını koruyabilmesi. YZ, odağını netleştirmiş şirketleri bir roket gibi yukarı fırlatırken, dağınık şirketleri daha da kırılgan hale getirecek. Çünkü yapay zeka, neye odaklanacağını siz söylemeden hiçbir işe yaramayan, son derece güçlü bir motordur.
Görünmeyen sermaye: Odak mimarisi
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Future of Jobs raporu, 2030’a kadar temel iş becerilerinin %39’unun değişeceğini öngörüyor. En hızlı yükselen beceriler; analitik düşünme, teknolojik okuryazarlık ve dayanıklılık. Bu tablo basit bir gerçeği haykırıyor: Geleceğin kazananları, gündemi dağınık dev organizasyonlar değil; “Odak Mimarisi”ni kurmuş şirketler olacak.
Yönetim kurulları artık bütçe ve risk kadar bu mimariyi de konuşmak zorunda. “Odak”, bilançoda görünmeyen ama değeri hızla artan bir dijital sermayedir. Strateji artık ne yapacağınızdan çok, cesurca oluşturulmuş “Yapılmayacaklar Listesi”nizdir.
Pilotlardan gerçekliğe: 3 adımda YZ stratejisi
Bugün her sektörde yüzlerce YZ pilot çalışması var ama çoğu “hobi bahçesi” tadında kalıyor. Odaklı bir yaklaşım ise şu üç net adımı gerektiriyor:
1- Değer havuzunu tanımlamak: Nerede gerçekten kârlılık ve verimlilik artışı var? (Her yerde değil, doğru yerde YZ).
2- Kritik senaryoları seçmek: Belirlenen alanlara yönelik 3–5 kritik kullanım senaryosu belirlemek.
3- Ölçeklemek: YZ laboratuvarı kurmak değil, odaklı bir YZ portföyü yönetmek.
T-İnsan ve gelecek
İnsan kaynağı tarafında odak, «her şeyi biraz bilen» değil, YZ ile entegre olabilen, hibrid T-İnsan profiline dönüşmektir. Çünkü sığ bilgi YZ karşısında artık bir emtiadır; asıl değer yaratan ise derinliktir. Yatayda vizyoner ve kapsayıcı, dikeyde ise en az bir alanda kök salmış derin uzmanlığı olan, teknolojiyi bir rakip değil bir iş ortağı gibi kullanan çalışanlar, bu dönemin tartışmasız yıldızları olacaktır.
Sonuç ve çağrı
“Focus is the New Currency – Odaklanma: Geleceğin Yeni Para Birimi” söylemi sadece havalı bir sahne sloganı değil, iş dünyası için varoluşsal bir acil durum sirenidir. Gürültüye teslim olan, dikkatini her bildirime harcayan liderlerin devri kapanıyor. Önümüzdeki 10 yıl, sermayesi odak olanların yılları olacak.
Çağrım net: Şirketinizde önümüzdeki 12 ayı “Odaklanma Yılı” ilan edin. Stratejinizi, yatırımlarınızı ve yetenek havuzunuzu tek bir soru etrafında, fazlalıklardan acımasızca arındırarak sadeleştirin: “Biz geleceği tam olarak nerede kazanmak istiyoruz?”
Bu soruya dürüst ve net cevap veremeyenlerin, dikkat ekonomisinin hüküm sürdüğü YZ çağında rekabet şansı olmayacak. Tam tersine; bu kaosta zihnini berrak tutup odaklanmayı başaranlar ve bunu yapay zeka ile entegrasyon içinde somut iş sonuçlarına çevirebilenler; büyüyecek, gelişecek ve yarınlara başarıyla geçecek…
