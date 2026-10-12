Odalarda borsalarda yarışalım, TOBB’da buluşalım!

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Türkiye’nin dört bir yanında ticaret ve sana­yi odaları ile ticaret borsalarımızda seçim heyecanı yaşanıyor. Ekim ayında başlayan ve kasımda tamamlanacak seçimlerle iş dünyamı­zın, önümüzdeki dört yıl için temsilciler belir­leniyor. Bu seçimler; şehirlerimizin, ilçelerimi­zin, sektörlerimizin ve Türkiye ekonomisinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Farklı adaylar, listeler ve görüşler yarışıyor. Oluşan rekabet ise iş dünyamızın kendi tem­silcilerini belirlediği demokratik sürecin doğal bir parçası. Üretim, istihdam, ihracat ve ülke­mizin kalkınması ortak hedef.

Buluştuğumuz büyük çatı ise TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

Oda ve borsa seçimlerinde kim, kimi seçi­yor? 5174 sayılı Kanun’a göre oda ve borsaların dört temel organı var. Meslek komiteleri, mec­lisler, yönetim kurulu ve disiplin kurulu.

Seçim süreci meslek gruplarında başlıyor. Üyeler, yargı gözetiminde yapılan seçimlerde kendi meslek komitelerinin asıl ve yedek üye­leriyle birlikte oda veya borsa meclisine gide­cek temsilcilerini de aynı birleşik oy pusulasıy­la seçiyor. Meslek gruplarının büyüklüğüne gö­re komiteler 5, 7, 9 veya 11 üyeden oluşuyor ve seçilen temsilcileri aracılığıyla oda veya borsa meclisinde yer alıyor. Meclisler, başkanlık di­vanlarını oluşturuyor; yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle disiplin kurullarını ve TOBB Ge­nel Kurul delegelerini seçiyor.

Oda borsa yönetim kurulu başkanları, TOBB Genel Kurulunun doğal delegeleri arasında yer alıyor. Meclislerce seçilen diğer delegelerle TOBB’un ulusal temsil mekanizması oluşuyor.

Yerelde başlayan bu temsil zinciri, 2027 yı­lında gerçekleştirilecek TOBB organ seçimle­rine kadar uzanıyor. Genel Kurul delegeleri de TOBB Başkanının, Yönetim Kurulunun ve di­ğer ilgili Birlik organlarının seçimini belirliyor.

Dolayısıyla üyelerimizin kendi meslek grup­larında kullandıkları oy, yalnızca yerel yöneti­mi değil, iş dünyamızın ulusal ölçekteki temsi­lini de etkiliyor.

Sistemin temel taşı meslek komiteleri

Meslek komiteleri, oda ve borsa sistemimi­zin en önemli çalışma organlarından biri.

Sektörleriyle ilgili incelemeler yapıyor, fi­nansman, kamu alımlarındaki güçlük, iş gücü ihtiyacı, mevzuat veya ihracat sorunları sorun­larına yönelik tespitlerini, önerilerini yönetim kurullarına sunuyorlar.

Meslek gruplarından oda meclislerine seçi­len temsilciler de sektörlerinin görüşlerini ve beklentilerini meclis gündemine taşıyor. Böy­lece meslek komitelerinde oluşan bilgi ve tec­rübe, oda yönetimlerinin karar süreçlerine yansıyor. Bu nedenle meslek komitelerine ve oda meclislerine seçilen isimlerin sektörel bil­gisi, temsil yeteneği, çalışma azmi ve iş birliği­ne açıklığı büyük önem taşıyor. Meslek komite­lerinin aktif, katılımcı ve üretkenliği sektörle­rin temsil gücünü de o ölçüde artırıyor.

Kaybedeni olmayacak

Seçimin kazananı olsa da iş dünyamızın or­tak geleceğinde kaybedeni olmayacak.

Seçim yarışı vizyon, çalışma programı ve ön­celikler üzerine yürütülüyor. Oluşan rekabet ise üyelerimizin demokratik tercihleriyle so­nuçlanıyor. Oda ve borsalarımızın temsil ettiği üretim, yatırım, istihdam, girişimcilik ve ihra­cat mücadelesi ise sürekli devam ediyor.

Aday olan, sorumluluk üstlenen, fikir ve emek ortaya koyan herkes bu büyük camianın değerli bir parçası. Seçilemeyenler için ise iş dünyamıza hizmet etme imkânı her zaman var.

Seçimlerdeki rekabet, yerini dayanışmaya, farklı görüşler ise ortak hedeflere bırakır. Seçi­lenlerin tecrübesi ve enerjisiyle, seçilemeyen­lerin birikimi ve katkılarıyla oda ve borsaları­mız güçlenmeye devam eder.

81 il ve 160 ilçede 367 oda ve borsa, 2 milyon 634 bin üye

TOBB’un en büyük gücü farklı sektörlerden, şehirlerden ve görüşlerden iş insanlarının ül­kemizin ekonomik gelişimi için aynı çatı altın­da buluşabilmesinden geliyor.

Seçilmiş yöneticiler yanında meslek komite­leri, meclisler, kadın ve genç girişimciler, pro­fesyonel çalışanlar ve en önemlisi üyelerinin ortak akıl ve dayanışmasından geliyor.

Seçimlere katılan, aday olan, sorumluluk üstlenen, geçmişte özveriyle hizmet edip seçi­lemeyen iş insanlarımız dahil hepsine teşek­kürler, seçilenlere de yeni dönemde başarılar dileriz..

Gerçek kazanan; güçlenen şehirlerimiz, bü­yüyen işletmelerimiz, gelişen sektörlerimiz ve Türkiye ekonomimiz olsun.

Odalarda yarışalım, TOBB çatısı altında or­tak akıl ve ortak sesle buluşalım!