Odalarda borsalarda yarışalım, TOBB’da buluşalım!
Türkiye’nin dört bir yanında ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarımızda seçim heyecanı yaşanıyor. Ekim ayında başlayan ve kasımda tamamlanacak seçimlerle iş dünyamızın, önümüzdeki dört yıl için temsilciler belirleniyor. Bu seçimler; şehirlerimizin, ilçelerimizin, sektörlerimizin ve Türkiye ekonomisinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.
Farklı adaylar, listeler ve görüşler yarışıyor. Oluşan rekabet ise iş dünyamızın kendi temsilcilerini belirlediği demokratik sürecin doğal bir parçası. Üretim, istihdam, ihracat ve ülkemizin kalkınması ortak hedef.
Buluştuğumuz büyük çatı ise TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.
Oda ve borsa seçimlerinde kim, kimi seçiyor? 5174 sayılı Kanun’a göre oda ve borsaların dört temel organı var. Meslek komiteleri, meclisler, yönetim kurulu ve disiplin kurulu.
Seçim süreci meslek gruplarında başlıyor. Üyeler, yargı gözetiminde yapılan seçimlerde kendi meslek komitelerinin asıl ve yedek üyeleriyle birlikte oda veya borsa meclisine gidecek temsilcilerini de aynı birleşik oy pusulasıyla seçiyor. Meslek gruplarının büyüklüğüne göre komiteler 5, 7, 9 veya 11 üyeden oluşuyor ve seçilen temsilcileri aracılığıyla oda veya borsa meclisinde yer alıyor. Meclisler, başkanlık divanlarını oluşturuyor; yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle disiplin kurullarını ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçiyor.
Oda borsa yönetim kurulu başkanları, TOBB Genel Kurulunun doğal delegeleri arasında yer alıyor. Meclislerce seçilen diğer delegelerle TOBB’un ulusal temsil mekanizması oluşuyor.
Yerelde başlayan bu temsil zinciri, 2027 yılında gerçekleştirilecek TOBB organ seçimlerine kadar uzanıyor. Genel Kurul delegeleri de TOBB Başkanının, Yönetim Kurulunun ve diğer ilgili Birlik organlarının seçimini belirliyor.
Dolayısıyla üyelerimizin kendi meslek gruplarında kullandıkları oy, yalnızca yerel yönetimi değil, iş dünyamızın ulusal ölçekteki temsilini de etkiliyor.
Sistemin temel taşı meslek komiteleri
Meslek komiteleri, oda ve borsa sistemimizin en önemli çalışma organlarından biri.
Sektörleriyle ilgili incelemeler yapıyor, finansman, kamu alımlarındaki güçlük, iş gücü ihtiyacı, mevzuat veya ihracat sorunları sorunlarına yönelik tespitlerini, önerilerini yönetim kurullarına sunuyorlar.
Meslek gruplarından oda meclislerine seçilen temsilciler de sektörlerinin görüşlerini ve beklentilerini meclis gündemine taşıyor. Böylece meslek komitelerinde oluşan bilgi ve tecrübe, oda yönetimlerinin karar süreçlerine yansıyor. Bu nedenle meslek komitelerine ve oda meclislerine seçilen isimlerin sektörel bilgisi, temsil yeteneği, çalışma azmi ve iş birliğine açıklığı büyük önem taşıyor. Meslek komitelerinin aktif, katılımcı ve üretkenliği sektörlerin temsil gücünü de o ölçüde artırıyor.
Kaybedeni olmayacak
Seçimin kazananı olsa da iş dünyamızın ortak geleceğinde kaybedeni olmayacak.
Seçim yarışı vizyon, çalışma programı ve öncelikler üzerine yürütülüyor. Oluşan rekabet ise üyelerimizin demokratik tercihleriyle sonuçlanıyor. Oda ve borsalarımızın temsil ettiği üretim, yatırım, istihdam, girişimcilik ve ihracat mücadelesi ise sürekli devam ediyor.
Aday olan, sorumluluk üstlenen, fikir ve emek ortaya koyan herkes bu büyük camianın değerli bir parçası. Seçilemeyenler için ise iş dünyamıza hizmet etme imkânı her zaman var.
Seçimlerdeki rekabet, yerini dayanışmaya, farklı görüşler ise ortak hedeflere bırakır. Seçilenlerin tecrübesi ve enerjisiyle, seçilemeyenlerin birikimi ve katkılarıyla oda ve borsalarımız güçlenmeye devam eder.
81 il ve 160 ilçede 367 oda ve borsa, 2 milyon 634 bin üye
TOBB’un en büyük gücü farklı sektörlerden, şehirlerden ve görüşlerden iş insanlarının ülkemizin ekonomik gelişimi için aynı çatı altında buluşabilmesinden geliyor.
Seçilmiş yöneticiler yanında meslek komiteleri, meclisler, kadın ve genç girişimciler, profesyonel çalışanlar ve en önemlisi üyelerinin ortak akıl ve dayanışmasından geliyor.
Seçimlere katılan, aday olan, sorumluluk üstlenen, geçmişte özveriyle hizmet edip seçilemeyen iş insanlarımız dahil hepsine teşekkürler, seçilenlere de yeni dönemde başarılar dileriz..
Gerçek kazanan; güçlenen şehirlerimiz, büyüyen işletmelerimiz, gelişen sektörlerimiz ve Türkiye ekonomimiz olsun.
Odalarda yarışalım, TOBB çatısı altında ortak akıl ve ortak sesle buluşalım!
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