“Ödenebilir” ve “farklı olmayan” vergiler, istismarı dizginliyorsa…

Ödemede zorlanılan “yüksek vergi”nin, is­tismarı artırma olasılığı varsa;

Hatta istismarı (kayıtdışını,..) artırmışsa…

Alana göre, farklı uygulanan vergi oranları­nın, istismarı artırma olasılığı varsa;

Hatta istismarı (kayıtdışını…) artırmışsa…

Bu yapı:

Orta/uzun vadede, “vergi gelirlerini artı­rabilecek kesimi” haksız rekabet ile baş ba­şa bırakır, üretimden/geliştirmeden/verim­lilikten uzaklaştırır…

“Kâr” varsa, ‘üretim’ yapılabilir/sürdürü­lebilir…

Vergi toplanabilir; vergi gelirleri reel ola­rak artabilir…

Bütçe açıkları kapatılabilir…

Son 2 yılda mükellef sayısındaki artış yüz­de 15’e yaklaştı…

Örneğin…

Gündemde olan “kurumlar vergisi” alanın­daki mükellef sayısı 1 milyon 240 bini aştı…

Ama…

Toplam vergi gelirleri içindeki payı 2025 yılı toplamında, 2024’e göre yüzde 12.2’den yüzde 11.1’e geriledi…

Ve kurumlar vergisinde geçen yıl 1 tril­yon 224 milyar liralık bir tahsilat gerçek­leşebildi…

Örneğin, KDV mükellefi…

Mal veya /hizmet satarken, faturaya KDV ekleyip, bu tutarı vergi dairesine beyan eden ve ödeyen taraf…

Bugün itibariyle sayısı 4.2 milyona yak­laştı…

Ve KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin, toplam gelirler içindeki payı yüzde 62.5’i aştı…

Sonuç mu?

2025’te 12.8 trilyon liralık merkezi yöne­tim bütçe gelirinin yüzde 86’sı vergilerle kar­şılanabildi…

Vergi gelirleri, önceki yıla göre yüzde 53’ün üzerinde artıp, 11.5 trilyon liraya çıkmasına rağmen…

Gelecek için düşündüren mi?

Vergi gelirlerini artırabilecek “tek adres” olan üreten kesiminin (haksız rekabet, fi­nansman sıkıntıları nedeniyle) üretimini/ yatırımlarını/verimliliğini düşürüyor… (ve­riler bunu kanıtlıyor)

VELHASIL

ATO Başkanı Gürsel Baran’da dün dikkat çekti:

“Vergide adalet ve rekabet için yedi ayrı oranda uygulanan kurumlar vergisi yüzde 15 olarak tek orana indirilmeli.”

Türkçesi:

Vergideki 7 farklı oran istismarı artı­rıyor/artırır;

Yaratacağı haksız rekabet ise gerçek/ dürüst mükellefi üretimden uzaklaştı­rır;

Dolayısıyla açıkları kapatmak daha da zorlaşır;

Ve döngü güçlenip; kalkınmayı ve ka­muyu besleyenin değil, kamu kaynakla­rını törpüleyenin önü daha da açılır...