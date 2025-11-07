“Ödeyeceğin faizi” değil, “refahı” artıracak yatırımların zamanı…

Bazı ülkelerde;

1 birim maliyetli kamu yatırımları, “ahlaki ve vicdani olmayan bazı nedenlerle” 5-10-15 birime yapılabiliyor…

***

Bazı ülkeler;

Bu “bindirilmiş” maliyetleri, doğal kay­nak zenginliği nedeniyle, geleceğini de ipo­tek altına almadan karşılayabiliyor…

***

Bazı ülkeler;

Bu maliyetleri, çalışkan insanlarına (iş­çi, girişimci, dünya talebine göre geliştiren vb…) yükleyip, dengeyi sağlayabiliyor…

***

Bazı ülkeler de;

Bu maliyetleri, çalışkan insanlarına yük­lüyor…

Ama bu yükü zamanla artırıyor, çalışkan­ların da taşıyamayacağı bir yük haline geti­rip onların da verimliliğini düşürüyor…

Ve dengeyi bozup, borcu artırıyor…

***

Bazı ülkeler;

Kültürel olarak hassas davranıyor…

Yatırımın rasyonel olması, marjinal fay­dayı ve kalkınmayı sağlaması için “öncelik verilmesi gereken” yatırımları belirliyor…

Getirisini götürüsünü iyi hesaplayarak, yatırıma karar veriyor…

O alanda dünyadaki örnekleri inceliyor, uygun modeli buluyor…

Sonrasında maliyetleri ve sonrasında iş­leyişi denetliyor…

Ve…

Doğal olarak fazla veriyor…

Fazla verince üreticisini daha fazla destekliyor…

Daha fazla üreten, kamuya daha fazla gelir sağlıyor…

Bu döngü refahı getiriyor…

***

Bazı ülkeler ise;

Kaynak bolluğuna rağmen, geleceğini dü­şünüyor, tasarruf ve verimlilik disiplinini bozmuyor…

Yatırımları kitabına uydurmuyor, kitabı­na uygun yapıyor…

Halk, harcamaları/yatırımları kalem ka­lem görebiliyor, küçük hatalar da dahi hesap sorabiliyor…

VELHASIL

Refahı yüksek bir toplum için borçlana­rak yapılan yatırım:

Borcunu ödeyebilmeli…

Dahası:

Borç ödemelerini faiziyle birlikte yapar­ken, kar da edebilmeli…

***

Bizde mi?

Kamunun faiz ödemesi bu yıl 2.1 trilyon lirayı bulacak…

Yani yeni rekorunu kıracak…

Gelecek yıl mı?

Rekoru geliştirip, 2.8 trilyon lirayı bula­cak…

***

Örneğin…

Yük taşımacılığı için demiryolu projeleri­ne ağırlık verip, üreticinin maliyetlerini dü­şürüp, yabancıyla rekabet edebilirliğini ve daha fazla kar/yatırım/ihracat/istihdam/ vergi ödemesi yapmasını sağlayıp, borçsuz bir ekonomiye kapı aralayabilirdik…