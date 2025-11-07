“Ödeyeceğin faizi” değil, “refahı” artıracak yatırımların zamanı…
Bazı ülkelerde;
1 birim maliyetli kamu yatırımları, “ahlaki ve vicdani olmayan bazı nedenlerle” 5-10-15 birime yapılabiliyor…
***
Bazı ülkeler;
Bu “bindirilmiş” maliyetleri, doğal kaynak zenginliği nedeniyle, geleceğini de ipotek altına almadan karşılayabiliyor…
***
Bazı ülkeler;
Bu maliyetleri, çalışkan insanlarına (işçi, girişimci, dünya talebine göre geliştiren vb…) yükleyip, dengeyi sağlayabiliyor…
***
Bazı ülkeler de;
Bu maliyetleri, çalışkan insanlarına yüklüyor…
Ama bu yükü zamanla artırıyor, çalışkanların da taşıyamayacağı bir yük haline getirip onların da verimliliğini düşürüyor…
Ve dengeyi bozup, borcu artırıyor…
***
Bazı ülkeler;
Kültürel olarak hassas davranıyor…
Yatırımın rasyonel olması, marjinal faydayı ve kalkınmayı sağlaması için “öncelik verilmesi gereken” yatırımları belirliyor…
Getirisini götürüsünü iyi hesaplayarak, yatırıma karar veriyor…
O alanda dünyadaki örnekleri inceliyor, uygun modeli buluyor…
Sonrasında maliyetleri ve sonrasında işleyişi denetliyor…
Ve…
Doğal olarak fazla veriyor…
Fazla verince üreticisini daha fazla destekliyor…
Daha fazla üreten, kamuya daha fazla gelir sağlıyor…
Bu döngü refahı getiriyor…
***
Bazı ülkeler ise;
Kaynak bolluğuna rağmen, geleceğini düşünüyor, tasarruf ve verimlilik disiplinini bozmuyor…
Yatırımları kitabına uydurmuyor, kitabına uygun yapıyor…
Halk, harcamaları/yatırımları kalem kalem görebiliyor, küçük hatalar da dahi hesap sorabiliyor…
VELHASIL
Refahı yüksek bir toplum için borçlanarak yapılan yatırım:
Borcunu ödeyebilmeli…
Dahası:
Borç ödemelerini faiziyle birlikte yaparken, kar da edebilmeli…
***
Bizde mi?
Kamunun faiz ödemesi bu yıl 2.1 trilyon lirayı bulacak…
Yani yeni rekorunu kıracak…
Gelecek yıl mı?
Rekoru geliştirip, 2.8 trilyon lirayı bulacak…
***
Örneğin…
Yük taşımacılığı için demiryolu projelerine ağırlık verip, üreticinin maliyetlerini düşürüp, yabancıyla rekabet edebilirliğini ve daha fazla kar/yatırım/ihracat/istihdam/ vergi ödemesi yapmasını sağlayıp, borçsuz bir ekonomiye kapı aralayabilirdik…
