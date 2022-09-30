ODTÜ’lü 25 öğrenci yapay zeka ile faydalı işler üretti!

Üniversitelerdeki fikir yarışmalarının öğrencileri heyecanlandıran kısmı, ucunda bir ödül olması. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Özkan Yıldırım’a göre ise iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bu projelerin anlamı çok daha büyük. “Biz ODTÜ olarak içimize kapalı olabiliyoruz. Öğrencilerin dahil olduğu fikir yarışmaları, mentörlük programları yolumuza farklı fırsatlar ve bakış açıları ile katkıda bulunuyor” diyor Özkan Yıldırım.

Bir bakıma kendi dünyasında üreten akademik kadronun, şirketlerle temasına da fırsat veren böyle bir proje tamamlandı geçtiğimiz günlerde. Samsung’un globalde yıllardır yürüttüğü, Türkiye’de ise üçüncü kez yapılan Innovation Campus projesinin bu sene adresi ODTÜ’ydü. UNDP ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen projenin sonuçlarını ve etkilerini konuşmak üzere ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Özkan Yıldırım ve Samsung Electronics Türkiye CMO’su Ömer Barış Gökpınar ile bir araya geldik.

‘Öğrencilerimiz sanayi tarafını yakından gördü’

ODTÜ’nün sanayiyle birlikte çalışma yaklaşımının her zaman güçlü olduğunun altını çizdi Prof. Dr. Yıldırım. “Öğrenciler bu eğitimde çok büyük deneyim kazandılar. Veriye ulaşmak kolay değil. Biz akademisyenler olarak içimize kapalı kalabiliyoruz. Sanayi ise daha sonuç odaklı yaklaşıyor. İkisini bir araya getirmek gerekiyor. Innovation Campus de bu anlamda büyük katkı sağladı. Projenin hedeflediği öğrenci kitlesi ODTÜ’de var. Aldıkları sertifika, öğrencilerimize yeni kapılar açacaktır. Artık top öğrencilerde. Fikirleriyle kuluçka merkezine başvurabilirler. Bu projeler köprü kurmak adına fırsat yaratıyor” diyor.

5 bin öğrenci başvurdu

Prof. Dr. Yıldırım’ın sözleri, Samsung Electronics Türkiye CMO’su Ömer Barış Gökpınar’ın hedeflerinin özeti gibi. Projenin sivil toplum kuruluşu, üniversite ve özel sektör işbirliğine çok iyi bir örnek olduğunun altını çizen Gökpınar, bunun yansımalarını gençlerin ilgisinden de görebildiklerini anlatıyor. 18-25 yaş arasındaki öğrencileri hedefleyen Innovation Campus’e üç yılda 13 binin üzerinde genç başvurmuş. “Program, 80 ülkede uygulanıyor ama Türkiye oldukça ileride” diyen Gökpınar, ODTÜ’de alınan sonuçtan da çok etkilendiklerinin altını çiziyor. Gökpınar’ın verdiği bilgiye göre bu yıl projeye tam 5 bin ODTÜ’lü genç başvurmuş. Danışma Kurulu teknik detayları ön plana çıkararak bu başvurular arasından 25 öğrenciyi programa kabul etmiş. Öğrenciler yapay zeka tabanlı toplumsal faydaya odaklanan iş fikirlerini nasıl geliştireceklerine odaklanmışlar. Tam 350 saatlik teorik ve pratik eğitim süreci var. Beş ay süren eğitimde ODTÜ akademisyenleri tarafından Samsung’un küresel yapay zeka müfredatı öğrencilere aktarılıyor. Bunun dışında Samsung’un 15 yöneticisinin yer aldığı mentörlük süreci de önemli.

Sırada ‘big data’ var

Her uzun soluklu proje gibi, Innovation Campus’un da yeni ayaklara ihtiyacı var. Ömer Barış Gökpınar, yeni planlarının belli olduğunu söylüyor: “Gençlerin teknoloji konusunda gelişimlerine destek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra eğitim programı yeni içeriklerle devam edecek, genişletilecek. Büyük veri gibi teknolojiler programa dahil edilecek. Projeyi Türkiye’nin her yerine yaymak istiyoruz.”

Orman yangınını yüzde 80 doğrulukla tahmin ediyor!

ODTÜ’deki Innovation Campus’un sonunda sertifika alan öğrenciler geliştirdikleri projeleri jüriye sundu. Hale Afra İriş, Özge Özkaya ve Gözde Gözütok’ün “Wildfire Forecasting” projesi birinci oldu. Proje, orman yangınlarını erken aşamalarda tespit ederek çevre ve insanların yaşamlarına ağır bedeli olan etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Ormanın farklı bölgelerine konulan sensörlerle sürekli takip yapılıyor. Bu aslında ormandaki yangını yüzde 80 doğruluk oranıyla tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli. Gençlerin geliştirdiği bu model, afet risk azaltma ve afet risk yönetimi ekiplerini erken aşamalarda uyarmaya olanak sağlayacak önemli bir buluş olarak değerlendiriliyor.