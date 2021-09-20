Ödüller, gastronomi, sanat ve sanatçıya destek

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin teması: Coğrafya Lezzettir

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl “Coğrafya Lezzettir” temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirirken tarihin en eski zamanlarından itibaren Adana’nın göç aldığını ifade ederek “Bu göçlerle birlikte değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle birlikte Adana’da buluştular. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle birlikte Adana’da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il” dedi.

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İstanbul Havalimanı mekânı, insanı, sanatçıyı ortak bir noktada buluşturacak: İGART

İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği değerle ön plana çıkan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topluyor. İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğini ve Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını dünya ile buluşturacak olan İGART kapsamında sanatçılara sergi, atölye çalışması, canlı müzik performansı olmak üzere yeteneklerini İstanbul Havalimanı’nda sergileme imkânı sunuluyor. İGART çatısı altındaki ilk çalışmada havalimanının metro çıkış alanındaki “viyadük altı” yarışmaya açılıyor. Büyük ödül, bugüne kadar bir sanat projesinde verilen en büyük ödüllerden biri olacak.

“Altın Koza”lar törenle verildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülünü Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik oldu.

Devlet Tiyatroları “Perde!” diyor

Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 21 Eylül’den itibaren perdelerini sanatseverlere açacak. İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları’nda İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı!

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali çellist Gary Hoffman, piyanist Caspar Frantz, keman sanatçısı Svetlin Roussev gibi isimleri ağırlayacak. Ülkemizde klasik müziğin gelişmesi ve genç sanatçıların yeni mecralar bulabilmesi için Boğaziçili sosyal girişimciler ve genç sanatçılar tarafından yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonucu hayata geçirilen festivalin teması “Doğa ve İstanbul” olarak belirlendi.

Uluslararası ödüllü film Akis’in ilk gösterimi Altın Koza’da gerçekleştirildi

Yönetmen İlker Savaşkurt’un uluslararası ödüllü ikinci uzun metraj filmi “Akis” (Reflection) Türkiye’de ilk kez 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilerek seyirciyle buluştu.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim tarihinde açacağı “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. Müze’den yapılan açıklamada “Yeni Sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.

Yapı Kredi Özel Bankacılık genç sanatçıların önündeki sınırları kaldırmayı hedefliyor

Yapı Kredi Özel Bankacılık, genç sanatçılarla hayalleri arasındaki sınırları kaldırmak için “Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu” fonunu hayata geçirdi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte oluşturulan Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu sayesinde “Üstün Başarı Sanat Bursu” ve “Yüksek Öğretim Eğitim Sanat Bursu” programlarına katkı sağlanarak sanat alanında eğitim gören genç yeteneklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın yeniliği: Yapım Destek Platformu

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen “5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Yapım Destek Platformu”nun başvuru süreci başladı.

OPET Tarihe Saygı Projesi’nin 15’inci yılına özel sergi: Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik

OPET’in 2006 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi Tarihe Saygı’nın 15 yıllık hikâyesine ışık tutan “Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik!” sergisi Troya Müzesi’nde açıldı. Sergi ile Gelibolu’da başlayıp 2018’de kadim Troya topraklarında devam eden OPET Tarihe Saygı projesinin öyküsü ziyaretçilerle buluşuyor. İki ay sürecek sergi, farklı kültürel etkinliklere de sahne olacak.