OFAC ve yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı'nın bir birimi olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi OFAC (The Office of Foreign Assets Control), hedeflenen yabancı ülke ve rejimlerine, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılması ile ilgili faaliyetlerde bulunanlara ve ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika veya ekonomisine yönelik diğer tehditlere karşı, ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde belirlenen, ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular.

Bu müeyyideler geniş kapsamlı olabileceği gibi, seçilmiş dar kapsamlı bazı uygulamalar olabilmektedir. Bunlar, bu kişi veya ülkelere ait ekonomik varlıkların bloke edilmesi ve bunların ticareti üzerine kısıtlamalar uygulanması gibi tedbirler olabilmektedir.

Ki bu çerçeveden olmak üzere son zamanlarda Rusya üzerindeki baskılar arttırılmaktadır.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük 2 finans kurumu olan Rusya Halka Açık Anonim Şirketi Sberbank ve VTB Bank Kamu Anonim Şirketi'ne karşı uygulanan yaptırımların, bu kuruluşların temel yeteneklerini büyük ölçüde zora sokacağını açıkladı. Sberbank dahil olmak üzere toplam 13 Rus kurum ve kuruluşunun yaptırımdan etkilendiği bildirildi.

OFAC listesinde yer alan herhangi bir ülke, kurum, kuruluş ve kişilerle iş yapılması halinde, biz ihracatçıların da işin sahibi kişi veya firma olarak parasal zarara uğramamız veya yasaklı olabilmemiz mümkün olduğu gibi en azından izlemeye alınabiliriz.

Bu nedenle yaptırım hareketlerinin hızlı olduğu bu sıralarda, muhataplarımızın kimler olduğu, yaptırımlara tabi olup olmadığı konuları önem kazanmaktadır.

Bu bilgiye erişebileceğimiz adresi geçen haftaki sohbetimizde vermiştim.

Öte yandan https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1636 adresindeki " Sık Sorulan Sorular " bölümünde de farklı yaptırımlarla ilgili OFAC bilgilerine, yaptırım uygulanan ülke, kurum, kuruluş ve kişilerin listelerine nasıl ulaşılabileceği ve internet sayfasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bir de işe başladığımızda yasaklı olmayan birilerinin, işin başlangıcından sonra yasaklı listeye alınabilmesi durumu var ki bu oldukça can sıkıcı bir olay.

Neyse ki bu duruma OFAC makul bir şekilde yaklaşıyor ve sizin, böyle bir durumun oluşabileceği hakkında bilgi sahibi olmadığınızı kanıtlamanız durumunda, izlemeye bile almadan temize çıkmanıza olanak tanıyor.

Bankacılık tarafından baktığımızda, her ne kadar ICC bunun yapılmamasını tavsiye ediyorsa da tarafımıza açılacak bazı ihracat akreditifleri ve/veya bankacılık belgelerinde de bu listeye atıfta bulunulduğunu görebiliyoruz.

Bu durumda, bankaların ileri sürebileceği koşullar nedeniyle paramızı alamamamız söz konusu olabiliyor. Risk ne kadar büyükse, kayıplar da o denli büyük olabileceğinden, bankacılık belgelerinde böyle bir atıf var ise sadece alıcımızın değil işin içerisine müdahil olabilecek tüm kurum, kuruluş ve kişilerin iyice araştırılması gerekir.

Bunu OFAC üzerinden yapabileceğimiz gibi, çalışacağımız bankayı da işe dahil ederek ve hatta bu konuda uzman olan kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüme yönelmek gerekli olabilir.

Korkulu rüya görmektense, uyanık kalmak daha iyidir.