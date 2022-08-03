Öğrenci mutlu, aile mutlu, sanayici mutlu

Memleket meselesi olan meslek liselerinin iş dünyasının sahiplenmesiyle geldiği noktayı görünce insanın geleceğe yönelik umutları artıyor. Yaklaşık 20 yıldır gazetemiz bünyesinde İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde çalışma imkanı bulmuş biri olarak iş dünyasının nabzını tuttum. 20 yıl önce de ara eleman sorunu konuşuluyordu. Bugün de ne yazık ki hala yetişmiş ara eleman sorunu iş dünyasının öncelikli sorunlarından biri olarak konuşuluyor. Ulusal ve uluslararası büyük yatırımlara ev sahipliği yapan Manisa OSB, yetişmiş kalifiye eleman sorununu, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) ve firmaların kendi bünyelerinde yer alan çıraklık okullarıyla aşmaya başladı.

2012’de Manisa OSB işletmesinde özel okul statüsüne kavuşan MOSTEM, yönetiminin desteğiyle gelişti. Bugün geldiği noktada ödüllere doymuyor. Son olarak 2022 TEKNOFEST Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları’nda Görsel Tasarım Kategorisi Şampiyonu oldu. Lise öğrencileri geçen yıl da yine TEKNOFEST’te Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde şampiyon olmuştu. Gençlerimiz desteklendiğinde, önü açıldığında neler yapabileceklerinin güzel örnekleri bunlar. MOSTEM öğrencileri önümüzdeki yıl eminin TEKNOFEST’ten yine güzel bir ödül ile dönecekler. Bu yıl Görsel Tasarım Kategorisi şampiyonluğunu getiren MOSTEMEC adını verdikleri araç izin verilse rahatlıkla trafiğe çıkabilecek nitelikte. Ve bu aracın işlemcisi hariç her şeyi öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından üretilmiş.

Okulun görkemli mezuniyet törenine katıldığımda çok etkilenmiştim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MOSTEMEC tanıtımı için gittiğim okulu ve sınıfları gezme imkanı bulunca çok mutlu oldum. Avrupa’da bir okul gezdiğimi hissederek büyük keyif aldım. Hepimizin geleceği için yapılmış olan büyük bir yatırım gördüm. Gerçek bir meslek lisesi. Güçlü bir kadrosu var. Arkasında güçlü bir sanayi var. Sınıflarda son teknoloji makineler, sosyal olanaklar, otel kalitesinde yurt, uluslararası müsabakaların yapılabilineceği spor salonu bulunan büyük bir kampüs. ‘İş arayan değil işte aranan toplumda saygın insan’ yetiştirme prensibiyle eğitilen öğrenciler mezun olur olmaz iş bulabiliyor. Sanayici daha fazla MOSTEM’den öğrenci yetişsin istiyor. Bunun nedenlerinden biri okulda doğru kurulmuş makine parkuru. Öğrenciler bu makine parkurunda yetiştiği için fabrikalarda çok kolay adapte oluyor ve üretim sürecine çok hızlı katılıyor. Eğitim sistemi öğrencinin fabrikaya uyum sürecini hızlandırıyor. Çünkü daha ilk yıllarda bir fabrika ile eşleşiyor ve o fabrikanın üst yöneticileri ile sosyal etkinliklerde bir araya geliyor. Sonraki yıl haftada bir gün fabrikada ders görüyor. Ve son yıl staj yapıyor. Mezun olduğunda zaten o fabrikayı özümsemiş, bireysel anlamda özgüveni gelişmiş oluyor. Ve işe başlıyor. Öğrenci mutlu, aile mutlu, sanayici mutlu… Bunu başarmak gerçekten önemli. Gençlerimiz doğru okullara yönlendirildiğinde ve okullarımızın donanımı, eğitim sistemi olması gerektiği gibi olduğunda başarı kendiliğinden geliyor. Bu başarı örneklerinin çoğalarak artması, ülkemiz için en büyük dileğim.