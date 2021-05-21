Öğrenciler iyilik üretecek, bp Türkiye destekleyecek

bp Türkiye’de 12 yıl aradan sonra göreve gelen ilk yerli Başkan Tümkan Işıltan, ilk iş olarak şirketin geçirdiği dönüşüm sürecine gençleri dahil edecek bir proje başlattı. “Gelişim, Seninle” eğitimlerine katılan öğrenci kulüpleri, bp Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik proje geliştirecek. Jürinin seçtiği kulübün hem projesi hayata geçirilecek hem de gelişim desteği verilecek.

Gezegenin, tüketim odaklı büyümeye tepkisini basit bir değişimle sakinleştirmek pek mümkün değil. Son yıllarda özellikle global şirketlerde sık duymaya başladığımız “dönüşüm” kelimesi, olayın çok daha kapsamlı çözümlerle ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan’ın, şirketinin globalde başlattığı dönüşümü anlatan sözleri olayın iyi bir özeti aslında: “Biz eskiden kaynak üretimine odaklanmış bir petrol şirketiydik. Artık entegre enerji çözümlerine odaklanmış, toplumun ihtiyaçlarını çözmeye çalışan, duyarlı ve çevik bir şirket var.”

12 yıl aradan sonra bp’de Türkiye ülke başkanlığına getirilen ilk yerli isim Tümkan Işıltan. 2000 yılından bu yana şirketin yurtiçi ve dışındaki birçok operasyonunda liderlik görevleri bulunan Işıltan’ın dönüşüm ajandasında gençler, geniş bir yer tutuyor. Bunun için göreve balar başlamaz, üniversite gençliğini kapsayan bir gelişim programı başlatmış. “Gelişim, Seninle” adındaki program gençleri bir yandan yeni yetkinliklerle donatmayı hedefl erken bir yandan da Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın parçası olmaya davet ediyor.

Işıltan, “Bu program bp dünyada dönüşüyorken doğdu. Değişimde konuştuğumuz değerleri topluma nasıl daha iyi aktarırız dediğimizde oklar gençleri gösteriyor. Gençlerle bağlantıyı koparmadan, dönüşümü sağlamak gerekiyor” diyen Işıltan’ın planı, dünyada ilk olan projeyi, daha sonra diğer ülkelere de taşımak.

Kulüpler ön planda tutuluyor

Gelişim, Seninle; gençleri farklı kanallarla destekleyen, gönüllülüğü merkeze alan online bir proje. Tüm gençlerin kullanımına açık djital bir platform ve öğrenci kulüplerine yönelik kapasite geliştirme programlarından oluşuyor.

bp gönüllüleri gençlere liderlik, yetenek yönetimi, sürdürülebilirlik konularında deneyimlerini aktarıyor. Projenin üreten tarafı da var. Eğitimlere katılan kulüp ve topluluklar, sosyal projeler üretecekler. Bu projeler BM Kalkınma Amaçları’nın 17 maddesinden biri/birkaç odak alınarak hazırlanacak. Gelişim Seninle jürisinin seçtiği 10 proje ise uygulama desteği alacak.

Tümkan Işıltan, projeye gençlerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Bugüne kadar 94 kulübün projeye başvurduğunu söyleyen Işıltan, portal tarafında ise 200 bin ziyaretçi aldıklarını anlatıyor. Başvuran kulüplerin projeleri değerlendirilerek sayı 42’ye indirilmiş. Bu kulüp çalışmaları sırasında ise 250 öğrenciye temas edilmiş. Işıltan hedefl erini şöyle anlatıyor: “Nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini desteklemek istiyoruz. 2021’nin sonunda toplam 100 öğrenci kulübüne ve online portalımız aracılığıyla daha yüz binlerce gence dokunmayı hedefl iyoruz. Başvuran kulüpler beş modüllük bir eğitime katılıyor. Eğitimleri 120 bp gönüllüsü veriyor. Arkasından bu öğrencilerden bitirme projesi niyetine çalışmalar istiyoruz. İlk 10’daki projeyi hayata geçirmek üzere destek vereceğiz. Proje sahibi öğrencileri ise gelişimleriyle ilgili destekleyeceğiz.”

Kızıma böyle bir Türkiye bırakmak istemiyorum

bp’nin çeşitli projelerle topluma fayda yaratmaya odaklandığını söyleyen Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, eğitim, sağlık ve çevre konularını sahiplendiklerini belirtiyor. Bir kız babası olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu kendisi için ayrıca önemi olduğunun da altını çiziyor. Diyor ki, “Kızıma bırakmak istediğim Türkiye bu değil. Ben onun ne trafikte, ne iş hayatında önyargılarla, sınırlamalarla karşılaşmasını istemiyorum. Kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Bu haberler kalbime dokunuyor. Bunları gençlere anlatarak değişimi sağlayabiliriz. Yeni jenerasyonla aramızdaki bağı koparmamalıyız.”

2050’de petrol kullanımı % 20’nin altına inebilir

bp’nin, pandeminin gündeme getirdiği dönüşümü daha önce gördüğünü ve bir “zorunluluk” olarak ele aldığını vurgulayan Tümkan Işıltan, bunun yansıması olarak Şubat 2020’de “bpNetZero” yu açıkladıklarını hatırlatıyor. Bu hedef kapsamında pb’nin 2050 itibarıyla veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına katkı sağlamak gibi bir sözü var. Işıltan, “Bunun anlamı bizim için enerjiyi yeniden tasarlamak olacak. Toplamda 20 maddelik bir çerçeve plan açıkladık. Bunun ilk 10 maddesi karbon emisyonunu sıfırlamakla ilgili. Sonraki 5 madde insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgili, son 5 madde ise gezegene iyi bakmakla ilgili. NetZero’da üç senaryo var. Bunlardan birinde 2050’de dünyada petrol kullanımının yüzde 20’lerin altına düşeceği belirtiliyor. Biz bp olarak müthiş bir öğrenme eğrisinin içindeyiz.”