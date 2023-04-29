Öğrenen organizasyonlar başarıya ulaşıyor

Bu hafta Peter M. Senge’nin Beşinci Disiplin kitabını ele alıyoruz. Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmış olan eserin çok özel bir kitap olduğunu ve içindeki düşünceler ile iş hayatını şekillendirdiğini söylemek gerekiyor. Peter Senge'nin 1990 senesinde yayınlanan "Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Sanatı ve Uygulaması" kitabı, şirketlerin ve kuruluşların sürekli gelişim ve dönüşüm süreçlerine odaklanarak daha başarılı ve sürdürülebilir hale gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Senge, bu dönüşümün şirketlerin rekabet avantajı sağlamaları ve hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlamaları için hayati öneme sahip olduğuna inanıyor ve görüşleri ile 1990’ların hızlı değişim döneminde iş liderlerini bir hayli etkilemiş. Esasen bu kitabı incelemek istememin en büyük sebebi, benzer bir hızlı değişim ve dönüşümün içinde bulunduğumuz 2020’li yıllarda yaşanıyor olması. Bu sebeple, kitapta yer alan fikirlerin, şirketler için bugün de geçerli olduğunu görüyorum.

Kitap Hakkında

Beşinci Disiplin, öğrenen organizasyonlar yani inovasyonu ve kişisel gelişimi besleyen iş yerleri oluşturmaya yönelik kapsamlı bir rehber olarak görülebilir. Yazar, hızla değişen dünyamızda şirketlerin ancak sorunlarla başa çıkma yöntemlerini değiştirirlerse başarılı olabileceklerini savunuyor. Ona göre, sürekli yangın söndürmeye dayanan tepkisel bir yaklaşım artık işe yaramıyor. Bunun yerine, işletmelerin “sistem düşüncesi” yöntemi olarak adlandırdığı şeyi benimsemeleri gerekiyor. Bu yöntem proaktif ve amacı, altta yatan kalıpları belirlemek ve yenilikçi çözümler üretmek. Ancak bu yaklaşım, yalnızca şirketin vizyonunu paylaşan motive olmuş personeliniz varsa işe yarıyor.

Kitabın Ana Fikri

Kitabın ana fikri, şirketlerin öğrenen örgütler haline gelerek sürekli gelişim sağlamaları ve bu süreçte beş disiplini kullanmaları gerektiğidir.

1. Sistem Düşüncesi: Bu disiplin, şirketlerin tüm parçalarının nasıl bir arada çalıştığını ve birbirini etkilediğini görmeye yardımcı olur. Sistem düşüncesi, örgütlerin problemlerin kökenlerini belirlemelerine ve daha etkili çözümler geliştirmelerine olanak tanır.

2. Kişisel Mükemmeliyet: Bu disiplin, her bireyin sürekli öğrenme, kendini geliştirme ve mükemmeliyet peşinde koşma sürecini teşvik eder. Kişisel mükemmeliyet, şirketin başarısı ve sürekli gelişimi için önemlidir.

3. Zihinsel Modeller: Bu disiplin, bireylerin ve takımların düşünme ve inanç biçimlerini sorgulamalarını ve değiştirmelerini sağlar. Zihinsel modeller, örgütlerin esnek ve yenilikçi olmalarını destekler.

4. Ortak Vizyon: Bu disiplin, tüm çalışanların aynı hedef ve amaç doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Ortak vizyon, işbirliğini ve uyumu güçlendirerek daha hızlı ve etkili sonuçlara ulaşılmasına olanak tanır.

5. Takım Öğrenimi: Bu disiplin, tüm takımların ve bireylerin birbirlerinden öğrenerek ve sinerji yaratarak daha hızlı ve etkili sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Takım öğrenimi, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını ve hızlı adaptasyonu teşvik eder.

Beşinci Disiplinin Temel Yasaları

Peter Senge'nin "Beşinci Disiplin" kitabında, sistem düşüncesini açıklarken öne sürdüğü 11 temel yasa bulunmaktadır. Bu yasalar, sistemlerin nasıl işlediğini ve karmaşık örgütlerde problem çözme ve değişimi anlamamıza yardımcı olan temel prensiplerdir.

Bugünkü sorunlar, dünkü çözümlerden kaynaklanır: Bu yasa, geçmişte yapılan eylemlerin bugünkü sorunları yaratabileceğini belirtir. Başlangıçta işe yarayan çözümler, zamanla beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Daha hızlı ilerlemek istiyorsan, yavaşlamalısın: Bu yasa, başarılı ve sürdürülebilir değişimlerin, aceleyle değil, düşünerek ve planlayarak gerçekleşeceğini ifade eder.

Davranış, sistem yapısına bağlıdır: Bu yasa, insanların ve şirketlerin davranışlarının, içinde bulundukları sistemin yapı ve süreçleri tarafından belirlendiğini vurgular.

Bir sistemin temel etkinliğini artırmak için, sistemin temel amacını değiştirmelisin: Sistemlerin temel amacını değiştirmek, daha büyük ve kalıcı değişiklikler yapmayı mümkün kılar.

İnsanlar, sistemin amaçlarına göre değil, sistemin yapılarına göre performans gösterir: İnsanların performansını etkileyen ana faktör, sistemlerin yapıları ve süreçleridir, bu nedenle bu yapıları iyileştirmek önemlidir.

İyileştirme başladığında, işler önce kötüleşebilir: Bu yasa, bir sistemi iyileştirme sürecine başladığınızda, kısa vadede durumun kötüleşebileceğini belirtir. Ancak, bu geçici bir durumdur ve uzun vadede iyileşmeler sağlanacaktır.

Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir: Bu yasa, sistemin belirli noktalarında yapılan küçük değişikliklerin, büyük ve önemli sonuçlar yaratabileceğini ifade eder.

Bir sistemi yönetmek zordur, çünkü sistemlerin geribildirim süreçleri karmaşıktır: Sistemlerin geribildirim süreçleri genellikle karmaşıktır ve bu nedenle sistemi yönetmek ve kontrol etmek zordur.

Bir sistemin davranışının birçok nedeni vardır: Sistemlerin davranışını etkileyen birden çok faktör bulunmaktadır ve bu nedenle karmaşıklığı anlamak ve yönetmek önemlidir.

Herkes kendi sisteminin bir parçasıdır: Bu yasa, her bireyin ve organizasyonun, daha büyük bir sistem içinde yer aldığını ve bu sistemle etkileşim içinde olduğunu vurgular. Dolayısıyla, herkesin eylemleri ve kararları, sistemin genel performansını etkiler.

Sistemler için tek bir optimum düzenleme yoktur: Bu yasa, her organizasyonun ve sistemin farklı olduğunu ve belirli bir durum için en iyi düzenlemenin veya çözümün olmadığını belirtir.