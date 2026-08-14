Öğrenmeyi “öğrenmez” ve “öğretmez”sek…
Çin’de gübreleme, ilaçlama, sulama gibi tarımsal üretimin maliyet kalemlerini “dron kullanımı” ile düşüren çiftçilerin oranı yüzde 50’yi aşmış…
Dronlar aracılığı ile yapılan işlerin, geleneksel yöntemlerle yapılan işlere göre sağladığı maliyet avantajı ise yüzde 35’li seviyelere yaklaşmış…
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Çiftçiler bu yolla verimliliği de artırmış…
76 yaşındaki Çinli çiftçi Chengguang Li, önceki gün Çinli gazeteciye anlatmış:
“…Dron’a yüklediğimiz yazılım bizi uyarıyor, “Burada hasar var daha fazla gübre veriyorum”, “Burada ürün sağlıklı, gübreye ve ilaca ihtiyaç yok” diye…
Fazla ilaç veya fazla su veya fazla gübre ile sağlıklı ürüne zarar verebiliyorduk…
Sonuçta ciddi verim kaybıyla baş başa kalıyorduk…
Yaklaşık 4 yıldır dron kullanıyoruz, ürün miktarında ve daha önemlisi kalitesinde, eskiye göre neredeyse, yarı yarıya fark var…”
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76 yaşındaki çiftçi “isteyerek” öğrenmiş…
Veya istemeden de olsa öğrenmiş ve uygulamış…
Veya öğretmişler…
Veya zorla öğretmişler…
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Bizde mi?
Öğrenme ve öğretme sorunumuz var…
Öğrenmeyi “öğrenemiyoruz” ve “öğretemiyoruz”…
Bu nedenle teknoloji geliştiremiyoruz…
Bu nedenle, yabancının geliştirdiği teknolojiyi dahi “doğru”, “verimli” kullanamıyoruz…
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Bu nedenle sorun üretiyoruz ve ürettiğimiz sorunları çözmekte zorlanıyoruz…
Bu nedenle (çoğunlukla) doğruyu, yanlışı ayırt edemiyoruz…
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Aynı şeyleri tekrar tekrar deneyerek, doğruyu/çözümü bulacağımızı sanıyoruz…
Ezberci eğitim sisteminin getirisiyle neden/sonuç ilişkisi kuramıyoruz; ezberler, analiz/ölçme/değerlendirme eksiği nedeniyle bilgi kirliliğinde kayboluyoruz…
VELHASIL
Öğrenmeyi “öğrenmek” ve “öğretmek” zorundayız…
İvedilikle “bu işin” bir yolunu bulmalıyız…
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Tersi durumda…
Eksiksiz, bütün çiftçilerimiz maliyetlerden/para kazanamamaktan şikayet ederken:
Basit bir teknolojiyi 76 yaşındaki Çinli çiftçiden duymaya, duyduktan sonra da kulak arkası yapmaya devam ederiz…
Sonrasını, yaşadığımız süreç anlatıyor…
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“Ezberci eğitim sisteminin getirisiyle neden/sonuç ilişkisi kuramıyoruz…” dedim ya…
Bir rakamla tamamlayayım:
Ar-Ge harcamaları son yıllarda yükseldi ve sadece 2025 yılında 253.5 milyar lira harcamışız…
Sonuç? (Binlerce örnekten biri, sulamayı dahi hala vahşi/bilimden-teknolojiden uzak yapıyoruz…)
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