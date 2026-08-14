Öğrenmeyi “öğrenmez” ve “öğretmez”sek…

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Çin’de gübreleme, ilaçlama, sulama gibi tarımsal üretimin maliyet kalemlerini “dron kullanımı” ile düşüren çiftçilerin oranı yüzde 50’yi aşmış…

Dronlar aracılığı ile yapılan işlerin, gele­neksel yöntemlerle yapılan işlere göre sağ­ladığı maliyet avantajı ise yüzde 35’li sevi­yelere yaklaşmış…

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Çiftçiler bu yolla verimliliği de artırmış…

76 yaşındaki Çinli çiftçi Chengguang Li, önceki gün Çinli gazeteciye anlatmış:

“…Dron’a yüklediğimiz yazılım bizi uya­rıyor, “Burada hasar var daha fazla gübre veriyorum”, “Burada ürün sağlıklı, gübreye ve ilaca ihtiyaç yok” diye…

Fazla ilaç veya fazla su veya fazla gübre ile sağlıklı ürüne zarar verebiliyorduk…

Sonuçta ciddi verim kaybıyla baş başa kalıyorduk…

Yaklaşık 4 yıldır dron kullanıyoruz, ürün miktarında ve daha önemlisi kalitesin­de, eskiye göre neredeyse, yarı yarıya fark var…”

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76 yaşındaki çiftçi “isteyerek” öğrenmiş…

Veya istemeden de olsa öğrenmiş ve uygulamış…

Veya öğretmişler…

Veya zorla öğretmişler…

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Bizde mi?

Öğrenme ve öğretme sorunumuz var…

Öğrenmeyi “öğrenemiyoruz” ve “öğrete­miyoruz”…

Bu nedenle teknoloji geliştiremiyoruz…

Bu nedenle, yabancının geliştirdiği tek­nolojiyi dahi “doğru”, “verimli” kullanamı­yoruz…

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Bu nedenle sorun üretiyoruz ve ürettiği­miz sorunları çözmekte zorlanıyoruz…

Bu nedenle (çoğunlukla) doğruyu, yanlışı ayırt edemiyoruz…

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Aynı şeyleri tekrar tekrar deneyerek, doğruyu/çözümü bulacağımızı sanıyoruz…

Ezberci eğitim sisteminin getirisiyle ne­den/sonuç ilişkisi kuramıyoruz; ezberler, analiz/ölçme/değerlendirme eksiği nede­niyle bilgi kirliliğinde kayboluyoruz…

VELHASIL

Öğrenmeyi “öğrenmek” ve “öğretmek” zorundayız…

İvedilikle “bu işin” bir yolunu bulmalıyız…

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Tersi durumda…

Eksiksiz, bütün çiftçilerimiz maliyet­lerden/para kazanamamaktan şikayet ederken:

Basit bir teknolojiyi 76 yaşındaki Çin­li çiftçiden duymaya, duyduktan son­ra da kulak arkası yapmaya devam ede­riz…

Sonrasını, yaşadığımız süreç anlatı­yor…

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“Ezberci eğitim sisteminin getirisiyle neden/sonuç ilişkisi kuramıyoruz…” de­dim ya…

Bir rakamla tamamlayayım:

Ar-Ge harcamaları son yıllarda yüksel­di ve sadece 2025 yılında 253.5 milyar lira harcamışız…

Sonuç? (Binlerce örnekten biri, sulama­yı dahi hala vahşi/bilimden-teknolojiden uzak yapıyoruz…)