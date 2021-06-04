Öğretim üyesi şirket kurunca ayıplanırdı şimdi ödül veriyorum

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, rektörlüğe atandığı günlerde, öğrenciliği ile akademisyenliğe ilk adım attığı dönemi, YTÜ Teknokenti’nin kurulduğu günleri düşündü:

- Eskiden kullandığı otomobil biraz lüks sınıfa yakın olan öğretim üyeleri araçlarıyla üniversiteye gelmeye çekinirdi. Öğretim üyelerinin şirket kurması, şirketlere ortak olması ayıplanırdı.

Dünyada üniversitelerle ilgili sıralamalarda kullanılan kriterlerin değişimini irdeledi:

- İkinci nesil üniversite döneminde yayınlanan bilimsel makaleler kriterler arasında önemli yer tutardı. Üçüncü nesil üniversitelerde makale yayınlamak yetmiyor. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin kurduğu şirketlere de bakılıyor.

Geçenlerde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa’daki kampüsüne gittim, Rektör Prof. Tamer Yılmaz’la buluştuk:

- YTÜ, 110 yıllık, köklü bir üniversite. Adı üstünde, teknik üniversiteyiz. Son 20 yılda da önceliğimiz araştırma-geliştirme (Ar-Ge) oldu.

Ar-Ge için fona ihtiyaç duyulduğunu belirtti:

- Üniversite bütçesi Ar-Ge’ye kaynak ayırmaya yeterli gelmiyor. Öğretim üyesi arkadaşlarımızın geliştirdiği projelerle AB fonlarına başvuruyoruz. AB’nin Horizon programına 17 proje ile başvurduk. 20-30 milyon Euro bekliyoruz.

Ar-Ge için ayrıca içeride de fon oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti:

- Geçen yıl pandemi nedeniyle iç fon 5 milyon liraya düştü. Bu yıl iç fonun 30 milyon liraya ulaşmasını hedefliyoruz.

Teknopark’ın YTÜ için önemli bir alan haline geldiğini vurguladı:

- Aslında YTÜ Teknopark 20 yıl önce kuruldu. Ancak, 2010’larda aktif hale geldi. Teknoparkımızın aktif hale gelmesinde dönemin Rektörü Prof. İsmail Yüksek’in emeği, başarısı vardır.

Teknoparkın başlangıçta barakada faaliyete geçtiğini anımsadı:

- Şimdi Türkiye’nin en büyük teknoparkı YTÜ’ye ait. Burada, yani Davutpaşa Kampüsümüzde 11 blokta 147 bin 394 metrekare, İkitelli şubemizde ise bir blokta 23 bin 472 metrekare alanımız var. Girişimcilere, akademisyenlere ve şirketlere hizmet veriyor.

YTÜ Teknopark’ta 445 firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi:

- Söz konusu şirketler 10 bin kişiye istihdam yaratıyor.

Öğretim üyelerine ve öğrencilere ait şirket sayısını merak ettim, paylaştı:

- 57 YTÜ öğretim üyesinin şirketleri aktif, 3’ü de kurulma aşamasında bulunuyor. Öğrencilerimize ait de 19 şirket var. YTÜ mezunlarına ait şirket sayısı da 45.

Öğretim üyelerinin kimi zaman yaptığı, geliştirdiği işin ticari değerinin farkına varamadığını kaydetti:

- Öğretim üyelerine geliştirdikleri işin, ürünün ticari yönünü anlatıp, şirket kurmaları için teşvik ediyoruz. Şirket kuran öğretim üyesi arkadaşlarıma ödül veriyorum, “bol kazanç” diliyorum.

Prof. Tamer Yılmaz’ı dinlerken 1970’li yılların sonları, 1980’li yılların ilk yarısını anımsadım. O dönemde şirketlerin, holdinglerin yönetiminde görev alan öğretim üyeleri, “holding profesörleri” diye eleştiriliyordu.

Şimdi, özellikle Ar-Ge yapan, yeni ürün geliştiren, inovatif işlere imza atan öğretim üyelerinin şirket kurmamış olması “eksiklik” sayılıyor…

YTÜ Teknopark’ta 4 bin 560 proje hayata geçirildi

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde 2020 yılında 1357 projenin hayata geçirildiğini belirtti:

- Kuruluşundan bu yana Teknoparkımızda hayata geçirilen proje sayısı 4 bin 560’ı buldu. Halen 867 proje ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

YTÜ Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketlerin cirosunu merak ettim, şu iki veriyi paylaştı:

Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen toplam yurt içi kazançlar 1.2 milyar lirayı buluyor.

Ar-Ge dışı faaliyetlerden elde edilen toplam yurt içi kazançlar 1.7 milyar liraya ulaşıyor.

Teknoparktaki şirketlerin ihracatını sordum, yanıtı şöyle oldu:

Ar-Ge faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen ihracat: 28 milyon dolar

28 milyon dolar Ar-Ge dışı faaliyetler sonucu gerçekleştirilen ihracat: 29.7 milyon dolar

2020’de kuluçka firmalarının aldığı yatırıma işaret etti:

- Teknoparkımızdaki kuluçka firmaları 2020 yılında 157.2 milyon lira yatırım aldı.

Silikon Vadisi’nde köpek gezdiren 100 milyon dolarlık fon patronu

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve YTÜ’nün Silikon Vadisi’ndeki (ABD) Startürk Kuluçka Merkezi’nin açılışını anımsadı:

- Biz dış mekanda düzenlenen kokteylde iken çevrede köpeğini gezdiren birisi yanımıza geldi. Etkinliğin ne olduğunu sordu. Startürk Kuluçka Merkezi açılışı olduğunu anlattım. Kartvizitini uzattı, “100 milyon dolarlık fon yönetiyorum” dedi.

Prof. Yılmaz, söz konusu karşılaşmayı şöyle yorumladı:

- Silikon Vadisi’nde böyle bir eko sistem var. Köpeğini gezdiren bir kişi 100 milyon dolarlık fonu yöneten kişi olarak karşınıza çıkıyor. Yani, orada start-up’ların finansmana erişimi çok daha kolay olabiliyor.

Startürk’ün faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti:

- Startürk’e Türkiye’den 37 şirket gönderdik. Kimi 1 ay, kimi 6 ay süreyle orada çalıştı. O girişimcilerden 5-6’sı başarılı oldu.

Yıldız Tekno Yatırım adıyla girişim sermayesi yatırım fonu kurduk

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, iş dünyasından YTÜ Yıldız Teknokent’in yönetiminde görev alan bazı isimleri paylaştı:

- Halkbank CEO’su Osman Arslan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, yönetim kurulumuzda teknoparkımıza destek veriyor.

Yıldız Tekno Yatırım adıyla bir girişim sermayesi yatırım fonu kurduklarını belirtti:

- Bu fona YTÜ 10 milyon, Halkbank 10 milyon, Türk Telekom 5 milyon ve Kalyon Holding 5 milyon lira ile katıldı. 30 milyon liralık bir fon oluştu.

Fintekleri Maslak’a taşıma planımız var

YTÜ Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark’ta yüzde 100 doluluk olduğunu vurguladı:

- Maslak 1453’te 20 bin metrekarelik bir yer kiralamamız söz konusu. Teknoparkımızda yer isteyen 200 şirket sırada bekliyor. Fintek şirketlerini Maslak’ta bir araya getirmeyi planlıyoruz.