Öğüt veren değil, örnek olacak insana ihtiyaç var

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’ndaki (COP26) konuşmasına durum tespiti ile girdi:

-İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan kararların, atılacak somut adımların, ortak evimiz dünya için son derece kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz.

Doğal kaynakları, dünyayı koruyacak adımların atılmaması halinde daha büyük bir belirsizliğe sürüklenmenin söz konusu olacağını belirtti:

- Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve her gün farklı türüyle karşılaştığımız afetler bunun en somut göstergesidir.

Akdeniz Havzasına dikkat çekti:

-Bu havzada yer alan ülkemizde her geçen yıl sıklığı ve şiddeti artan sel, heyelan, orman yangınları gibi afetlere maruz kalıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz.

Türkiye’nin TBMM’nin oybirliğiyle aldığı kararla Paris Anlaşması’na taraf olduğunu bildirdi:

-Hemen akabinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma vizyonumuzu” dünyaya ilan etti.

Bu vizyon çerçevesinde Bakanlığın adına “İklim Değişikliği”nin eklendiğini aktardı:

-Bakanlığımızda kurduğumuz İklim Değişikliği Başkanlığımızla, iklim kriziyle mücadelemizde daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz yeni bir döneme girdik. İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı İklim Kanunu’nu hazırlıyoruz.

Türkiye’nin “İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal Katkı Beyanını” 2053 hedefleriyle güncelleyeceklerini kaydetti:

-Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için gereken eylem planını devreye aldık. “Emisyon Ticaret Sistemi” altyapısını oluşturuyoruz.

Türkiye’nin son 5 yılda ağaçlandırma faaliyetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada 6’ncı olduğunun altını çizip ekledi:

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücümüzdeki payını yüzde 53’e çıkardık. Bu alanda dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’inci sıraya ulaştık.

Türkiye’nin iklim kriziyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürütmeye devam edeceğine vurgu yaptı:

-İklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin de aynı samimiyetle elini taşın altına koyması şarttır.

Bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı “adil bir yük paylaşımı” ile tedbirlerin alınması gerektiğini anımsatıp, mesajını Hz. Mevlana’nın sözüyle perçinledi:

- Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır…

İklim değişikliğinde tarihi sorumluluğu olan ülkeler, 100 milyar dolarlık fon oluşturma konusunda bile yeterince istekli davranmıyor.

“Örnek ülke”ye dönüşmeleri mümkün olur mu?

40’tan fazla ‘yan etkinlik’ yapıldı, Antalya’ya çağırdı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow’da (İskoçya) Bakan Yardımcısı Prof. Mehmet Emin Birpınar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’la birlikte katıldığı “COP26” sonrasında Türkiye standında zirveyi değerlendirdi:

- Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle “COP26 Zirvesi”ne büyük bir katılım sağladık. 40’ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bir toplantıyı duyurdu:

- “Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barcelona) Sözleşmesi’nin 22’nci Tarafl ar Konferansı (COP22)” 7-10 Aralık 2021’de Antalya’da yapılacak.

Zirvenin teması üzerinde durdu:

- Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek.

Zirvenin katılımcılarını özetledi:

- Akdeniz’de kıyısı olan 21 ülkenin çevre bakanları, delegeler, AB ve BM temsilcileri katılacak.

Zirve kapsamında gerçekleşecek bir başka buluşmayı açtı:

- Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin gençlerinin katılımıyla 16-17 Kasım’da İstanbul’da bir gençlik etkinliği düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte “sıfır atık, sıfır atık mavi, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, Akdeniz’de sürdürülebilir ekonominin önemi” konulu sunumlar yapılacak.

İkili görüşmelerde işbirlikleri ele alındı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow’da “COP26” zirvesindeki konuşması öncesinde farklı ülke ve kurumlardan muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kurum’un görüştüğü bakan ve kurum temsilcileri şöyle:

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw

Brezilya Çevre Bakanı Bakano Joaquim Leite

Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh bin Naser

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan

Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth

AB Komisyonu’nun çevre ve iklim değişikliği konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Kurum, Bakan Yardımcısı ve Türkiye’nin İklim Başmüzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar’ın da hazır bulunduğu görüşmelerin içeriğini şöyle özetledi:

- Farklı ülkelerde bakan, bakan yardımcısı düzeyinde muhataplarımızla, BM ve AB’nin üst düzey temsilcileriyle iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanında işbirliği çalışmalarını ele aldı k.