Oğuz Aral: Mizahçıların abisi….

Oğuz Aral, 1936’da dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken babasını kaybetti. Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazandı, ancak çalışmak zorunda olduğu için üçüncü sınıfta ayrıldı. Akbaba, Marko Paşa ve Dolmuş gibi mizah dergilerinde çalıştı. Ama işin bir de öncesi var: Aral, 1950’de Oğuz Aral Pandomim Tiyatrosu’nu kurdu. 1960’lı yıllarda İÜTB Gençlik Tiyatrosu’ndaki mim grubuyla Anadolu’da turneler yaptı. Fabrikalarda, okullarda, hapishanelerde mim oyunları sundu. 1981’de yönetmen olarak tek kişilik ‘’Bir Garip Orhan Veli’’ oyununu sahneye koydu. 2001’de dekorlarını yapıp yönettiği “Huysuz İhtiyar” oyununda Müşfik Kenter yer aldı. 1972’de kardeşi Tekin Aral’la, Gırgır mizah dergisini kurdu. Dergi mizah dünyasında bir ‘’kült‘’ haline geldi, genç mizahçıların yetiştiği okul oldu. Hasan Kaçan, Latif Demirci, Mehmet Çağçağ, Metin Üstündağ, Galip Tekin, Ramize Ezer gibi birçok sanatçı Gırgır dergisinde yetişti. Gırgır, bir milyonu aşan tirajıyla dünyada en çok satan üç mizah dergisi arasında yer aldı. Dergi halk arasında o denli yer etmiş olmalı ki, 12 Eylül askeri darbe yönetimi dergiyi kapattı.

1973’te çizmeye başladığı “Avanak Avni” tiplemesinin ünü ülke sınırların aştı. Güney Afrika’da ırkçılığa, Meksika’da ABD baskısına karşı direnişte kullanıldı. Hayk Mammer, Köstebek Hüsnü, Utanmaz Adam gibi tipleri de çizerek hayata geçirdi.

Oğuz Aral, kardeşi Tekin Aral ve Ferruh Doğan ile “Canlı Karikatür” stüdyosunu kurup 50 kadar kısa film de yaptı. Bunlar arasında Koca Yusuf, Direklerarası, Bu Şehr-i İstanbul, Ağustos Böceği Karınca gibi filmler yer aldı. Hürriyet gazetesinde “Huysuz İhtiyar” lakabıyla yazılar ve karikatürler yayınladı. 2004’de geçirdiği kalp krizi sonunda 68 yaşında yaşamını yitirdi.

Oğuz Aral’a ithaf edilmiş bir çalışma, 2008’de Korhan Atay ve Figen Kumru Akşit’in kaleminden ‘’Mizahın Abisi’’ ismiyle yayınlandı. Oğuz ağabey ile ben Gençlik Tiyatrosu’ndaki mim grubunda tanıştım. Birlikte Anadolu turnelerinde yer aldım. Kendisinden çok şey öğrendim ama bu arada huysuzluğuna da tanık oldum.

Aral’ı özlemle anıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Profesör Filiz Ali‘nin önderi olduğu Ayvalık AİMA Müzik Akademisi, 24 yıldır kesintisiz sürdürdüğü müzik ustalık eğitimini, bu yıl da gerçekleştirdi. Filiz Ali‘yi ve gönülü ekibini alkışlıyorum.