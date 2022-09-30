Oikosnomos…

Ekonomi sözcüğü nasıl türemiş?

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Oikos:

Yunancada “aile” anlamına geliyor…

Nomos ise “siyasi yönetim” anlamı taşıyor…

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O günden bugüne “tanım” değişip gelişse de… Ekonominin temelini aileler ve politikacılar oluşturuyor…

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Ailelerin ve politikacıların ekonominin temelinde olması bize ne anlatıyor?

Ekonomi sorunluysa…

Sorun uzun vadede çözülemiyorsa…

Hatta büyüyorsa…

Çözümü sadece finansal piyasalarda, faizde, kurda, ücretlerde aramak yetmiyor!!! (Örneğin, sadece düşük faizle üretim artmaz, diğer şartlarında oluşması gerekiyor)

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Çözüm için…

Toplumsal bütünü oluşturan; bireyleri, aileleri, politikacıları içine alan sosyal, politik ve kültürel alanlara odaklanmak gerekiyor… Sosyal ve kültürel alanların, inanç ve değer sistemlerinin soruna veya çözüme “büyük katkısı“ olduğu bilinirken, çözümü farklı yerlerde aramak ne anlama geliyor?

VELHASIL

Ekonomi için…

Çoğunluğun olanı görebilmesi, önemli…

Olanı “sebebini bilerek” görebilmesi, çok daha önemli… Bu bilgiler ışığında, analizle, geleceği tahmin edip, karar alması çok çok daha önemli…

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Eğitimle, kültürle, sosyal planlama ile böyle bir sistem de inşa edilebilir… Kripto para gibi “kolay kazançlı” görünen alanlara “çılgın ilgi”, olumsuzluklar enflasyonlu, ahlaken çökebilecek bir sistem de…