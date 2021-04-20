Oksijen tankları pahalı ve ihtiyacı karşılamıyor

Türkiye’de COVID-19 tablosuyladünya rekoruna imza atarken yoğun bakımlarda doluluk oranları yer yer yüzde 90’lara yaklaştı. Yoğun bakım yatağı üretcilerinden solunum cihacı satan şirketlere kadar sektör talebe yetişmeye çalışıyor, kapasiteyi artırmanın yollarını arıyor. DÜNYA’nın ulaştığı sektör yetkilileri ise “Asıl sorun yoğun bakım ünitelerinde medikal oksijen bulmak” diyor. Entübe edilmesi gereken hasta sayısının artmasıyla medikal oksijen sıkıntısı yaşanmaya başlandığını belirten solunum cihazı üreticileri, “Türkiye’de oksijen bulmak zorlaştı. Bulunsa da hastanelerin altyapısı bu yüklemeyi kaldırmaya uygun değil” yorumunu yapıyorlar.

Sektöre Ataon markasıyla medikal oksijen sistemleri kuran Özcan Kardeşler Medikal Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Ata Özcan, hastanelerdeki oksijen kullanımının COVID-19 öncesine göre üç kat arttığını belirtti. Özellikle Doğu Anadolu illerindeki hastanelerde oksijen temini konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ata Özcan, tüm dünyada pandemiye bağlı oksijen krizi yaşandığına dikkat çekti.

Kapasiteyi Afrika'ya yönelttik

2004 yılında Türkiye’deki hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda medikal oksijen alanına girdiklerini ve TÜBİTAK- KOSGEB ortak projesiyle Ataon markalı cihazın patentini aldıklarını belirten Ata Özcan, iç pazardaki ihtiyaca rağmen kapasitenin sadece 5’te 1’ini Türkiye’ye sattıklarını vurguladı.

“Türkiye’de rakiplerimiz büyük ve devlet hastaneleriyle belli bir sistem kurulmuş. Medikal oksijen pahalı bir ürün, çünkü nakliyesi maliyetli. Buna rağmen hastaneler genellikle taşıma usulü oksijen temin ediyor. Oysa biz tesisi hastaneye kurup maliyeti yüzde 90 azaltıyoruz ancak sistemi kırmak mümkün değil” diyen Özcan, İkitelli’deki 3 bin metrekarelik fabrikanın büyük oranda ihracata çalıştığını söyledi.

Yüzde 90 tasarruf edilebiliyor

İhracatın iç piyasanın beş katı büyüklükte olduğunu aktaran Özcan, Türkiye’de özellikle doğu illerinde büyük ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Özcan, şöyle konuştu: “Şu anda Türkiye’deki devlet hastanelerinin yüzde 8’inde medikal oksijen tesisi var. Oysa tesis kurulsa yüzde 90 tasarruf edilir. Örneğin Tatvan medikal oksijene yılda 1.5 milyon TL para öder. Biz onlara makine verdik ama düzen farklı kurulmuş, büyük sıkıntı çıktı. Daha az para ödeyeceklerini bile bile o düzeni değiştirmiyorlar. Aynı şekilde pandemiden önce Erzurum’daki 14 devlet hastanesine makine kurduk. Çünkü kışın oksijen donduğu için tüpler kasabalara ulaşamıyordu. Önce sistem çalıştı ama sonra yine eski sisteme döndüler. Giresun’da aynı şey yaşandı. İç Ege’de yılda 500 bin TL’lik oksijen maliyeti olan bir devlet hastanesine 250 bin TL’ye makine kurduk. Maliyetleri 50 bin TL’ye indi.”

COVID-19 döneminde yurtdışında hastanelerin medikal oksijen talebinin 10 kat arttığına dikkat çeken Özcan, COVID’li hastanın oksijen ihtiyacının yaklaşık 6 kat fazla olduğunu ifade etti. Özcan, “Sağlık Bakanlığı durumun farkında. Derik Devlet Hastanesi’nde 1.5 yılda büyük bir tasarruf elde edildiğini gördüler. Çünkü bunun tek hammaddesi hava. Makine havadan oksijen üretiyor. Sadece elektrik gerekiyor. Büyük üreticiler ise 80 kuruşa mal edilen oksijeni 80 TL’ye satıyorlar. Hastanelere gelen oksijen tankerlerine sayaç konulmuyor. Yılda ne kadar oksijen kullanılıyor, ne kadar denetleme yapılıyor belli değil. Oysa bu tanklar yüksek basınçlı. Patlama riskleri var. Tankların her biri 10 tonluk. Bunlar -200 derecede tutulan sıvı oksijen taşıyor. Tehlikeli bir madde. Havanın kalitesi de kalibre edilmeli, denetimleri yapılmalı. Özel hastaneler bunu yapıyor ama devlette sistem oturmuş değil” diye konuştu.

'Türkiye'de oksijen üretimi yetersiz'

Hastanelere solunum cihazları temin eden TMS Tıbbi Cihaz’ın patronu Mehmet Aydıngün, COVID-19 vakalarındaki artışın hastanelerin yoğun bakımlarında oksijen krizini de ortaya çıkardığını belirtti. Yoğun bakım servislerinde yer yer yüzde 90’a varan doluluk oranları yaşandığını söyleyen Aydıngün, bunun tıbbi cihaz sektörüne de talep olarak yansıdığını vurguladı.

“Yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması gündemde. Normal servisler bile yoğun bakıma dönüştürülüyor. Yatak üreticilerine yeni talepler geliyor ancak iş sadece yatak değil. Ona bağlı 6 cihaz var. Biz bu cihazları üreten bir firma olarak hastanelerdeki altyapı yetersizliklerine şahit oluyoruz” diye konuştu.

Oksijen cihazlarına talebin yüzde 100 arttığını vurgulayan Aydıngün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de ona göre üretim kapasitemizi artırıyoruz. Ancak Türkiye’de oksijen üretimi yetersiz. Hastanelere oksijen daha çok taşıma sistemiyle geliyor. Türkiye’de HABAŞ, Vaşak Gaz gibi büyük üreticiler 7/24 çalışıyorlar. Hastanelerde oksijen ihtiyacı üç kata yakın arttı ancak mekanik altyapıları bunu kaldıracak durumda değil. Bu nedenle kaçaklar, patlama riski ve hastaya oksijen yetiştirememe durumu ile karşı karşıya kalındı.”

'Afrika'nın pandemide oksijeni olduk'

Dünya Bankası’nın iki ay önce az gelişmiş ülkeler için 17 milyar dolarlık medikal oksijen bütçesi ayırdığını söyleyen Özcan, Cilinton Vakfı, PATH, Japonya devlet kuruluşu JICA’nın az gelişmiş ülkelerdeki medikal oksijen tedarikçisi olarak 40 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Özcan, Afrika hakkında şu bilgileri verdi: “Altı yıl önce Uganda’ya tesis kurduğumuzda hükümet, medikal oksijeni Kenya’dan alıyor ve İngiliz şirkete yılda 3 milyon dolar oksijen parası ödüyordu. Biz sistemi 4 milyon dolara kurduk, Kenya’dan aldıkları oksijen miktarının iki katını 300 bin dolara mal ettiler. Yılda 2.7 milyon dolarlık tasarruf sağlandı. Pandemide talep patladığı için Kenya’daki fabrika devre dışı kaldı. Tanzanya da oradan alıyordu. Dünya Bankası devreye girdi ve IMF ile birlikte oraya 19 tesis kurulmasına karar verildi. İş bize geldi. İki aydır çalışıyoruz. Tanzanya’nın yedi şehrinde hastanelerde oksijen üretiliyor. Şimdi kalan 12 tesisi de kuracağız. 40’a yakın ülkede varız.”