Oktay Akbal: Önce Ekmekler Bozuldu…

Öykü, roman, çocuk kitabı, anı, tarih ve araştırma yazmış olan Oktay Akbal çok yönlü eserler verdi… Yazı erbabı Akbal’ı saygıyla anıyorum.

Oktay Akbal, 1923’de İstanbul’da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi’nde orta öğrenimine başladı, İstiklal Lisesini bitirdi. Hukuk Fakültesine devam ettikten sonra yarım bırakıp 1942 yılında Serveti Fünun dergisinde çalışmaya başladı. 1947-51 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda görev aldı.

İlkokul yıllarında öykü yazmaya başladı. Binbir Roman, Çocuk Haftası, Yıldız gibi çocuk dergilerinde öyküleri yer aldı. Öykülerinden ilki 1939 yılında lise öğrencisiyken İkdam gazetesinde yayımlandı. 1946 yılında yayımlanan “Önce Ekmekler Bozuldu” öykü kitabı, büyük yankı uyandırdı. Bunu 1949’da yayınlanan “Aşksız İnsanlar” izledi.

Sabah ve İkdam gazetelerinde öyküleri ve çevirileri yayınlandı. Büyük Doğu dergisinde her hafta ‘’Dünya fikir sanat hareketleri’’ sütununu yazdı. 1951-56 yılları arasında çalıştığı Vatan gazetesinde düzeltmen, sayfa sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1956’da köşe yazarlığına başladı.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akbal, daha sonra Milliyet gazetesinde, ardından uzun yıllar Cumhuriyet’te yazılarını sürdürdü. Son yazısını 2 Mart 2014’te ‘’Huzur’’ başlığı ile yayımladı.

Akbal’ın Dondurmalı Sinema, Yeşil Ev adlı iki çocuk kitabı, Cüce Çeşme Sokağı ve Şairlere Ölüm Yok’un aralarında olduğu 8 anı kitabı, Bir Simit Ağacı Olsaydı, Önce Şiir vardı kitaplarının yer aldığı 20 deneme kitabı, Berber Aynası, Bizans Definesi’nin yer aldığı 24 öykü ve romanı, Atatürk Bir Gün Gelecek’in aralarında bulunduğu 3 tarih kitabı, Hiroşimalar Olmasın isimli bir gezi kitabı, Çağdaş Dünya Edebiyatı isimli bir inceleme kitabı var.

Oktay Akbal, 1950’de Garipler Sokağı, 1958’de Suçumuz İnsan Olmak romanlarıyla Türk Dil Kurumu ödüllerini, 1959’da Berber Aynası ile Sait Faik Hikaye ‘’Öykü Armağanı’’nı, 1984’te Gazeteciler Cemiyetinin güncel yazı başarı ödülünü, 1998’de Senin Adın Aşkla kitabıyla Sedat Simavi ödülünü, 2000 yılında Orhan Kemal roman armağanını aldı. 2005 yılında ‘’Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’’ ile onurlandırıldı.

Oktay Akbal, 28 Ağustos 2015’te 92 yaşında vefat etti.

Yazı erbabı Akbal’ı saygıyla anıyorum.

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