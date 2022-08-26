Oktay Arayıcı: Bir arayış ustası…

Tiyatro yazarı ve senarist Oktay Arayıcı, arayış içerisinde olan bir yazar olarak yasaklar ve sansürlerle mücadele etti. Dostum Arayıcı’yı özlemle anıyorum.

Arayıcı, 1936 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Rize’de okudu. Lisede okul gazetesi çıkardı, şiirler yazdı. Tatil dönemlerinde çay fabrikasında işçilik yaptı. Bir arkadaşıyla “Bomba” isimli bir mizah dergisi çıkardı. Dergi üçüncü sayısında mahkeme kararıyla yasaklandı.

Arayıcı İktisat Fakültesinde okurken, İÜTB Gençlik Tiyatrosuna katıldı. 1959’da yazdığı “Gel Nişanlanalım” isimli senaryosu sansüre takıldı. 1960’ta yazdığı ilk oyunu “Dışarda Yağmur Var” Gençlik Tiyatrosu’nda sahnelendi.

1961’de yazdığı film senaryosu yine sansüre takıldı. Askerliği sonrası Goodyear Lastik Fabrikası grevinden esinlenerek yazdığı “Kondulu Hayriye” oyunu, İzmit’te sahnelendi ama hemen Valilikçe yasaklandı. 1969’daki “Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası” 1971’de AST’ta sahnelendi ama bu oyun da yasaklandı.

Arayıcı, 1965-69 yıllarında TMTF’nin uluslararası kültür şenliklerini başlatıp yönetti. Çeşitli ülkelerden binlerce öğrenci yerli/ yabancı tiyatro, folklor, bale, müzik topluluklarıyla bu şenliklere katıldı. Bu şenlikler, sponsorların katkıları, Galatasaray Lisesi gibi okulların mutfaklarında yemek pişirilmesiyle, binlerce öğrencinin şenliklerde yer aldığı bir organizasyon oldu. Bu etkinlikler, sonraki yıllarda İKSV Tiyatro Şenlikleri’nin temelini oluşturdu.

Arayıcı, TRT’de programcılık yaptı. 16 yıl çalıştığı TRT’de Kültür ve Eğitim Müdürlüğü görevini üstlendi ama 1981’de anti demokratik yapılanma nedeniyle TRT’den istifa etti. “Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi” oyunu ile Türk Dil Kurumu ve Avni Dilligil Ödüllerini aldı. Bu oyun, 1978’de Devlet Tiyatrosunda sahnelendi.

“At Gözü” senaryosunu Yusuf Kurçenli filme çekti. 1977’de yazdığı Rumuz Goncagül oyununu AST’ta Rutkay Aziz sahneye koydu. Bu oyun ‘’Yılın Oyunu’’ ödülünü aldı. Eser, Macit Koper tarafından senaryolaştırılıp, İrfan Tüzüm’ün yönettiği bir film oldu.

Arayıcı, 1985 yılında 49 yaşında akciğer kanserinden vefat ettiğinde geride 4 film senaryosu ve 11 tiyatro eseri bıraktı.

Tiyatro dünyasından dostum olan Oktay Arayıcı’yı özlemle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un 100. yılını ve kurucusunun Atatürk olduğu Türkiye İş Bankası‘nın 98. kuruluş yılını DÜNYA adına kutluyorum.