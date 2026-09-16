Okul zili mi yoksa çocukların karnı mı zil çalıyor?
Tüm dünyada okul zili çaldı, milyonlarca çocuk okullu oldu, sınıfları doldurdu. Çocukların geleceğini yalnızca okulda öğrenecekleri bilgiler belirlemiyor. Yaşadıkları iklim, sofralarındaki gıda, ailelerinin ekonomik koşulları ve yaşadıkları kent her biri sadece çocukların değil dünyanın geleceği.
New York Üniversitesi araştırmacıları, altı ülkeden 19 bin 607 çocuğun verilerini inceledi. Araştırmaya göre “ortalama maksimum sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı koşullara maruz kalan 3–4 yaş çocuklarının, daha serin koşullarda yaşayan çocuklara kıyasla temel okuma-yazma ve matematik becerilerine ulaşma olasılığı yüzde 5–6,7 daha düşük.” Sıcaklık yükseliyor, gıda fiyatları artıyor, ailelerin geçim yükü ağırlaşıyor, çocukların akademik başarıları düşerken gelecek çok aha kaygılı.
Sıcaklık gelir düzeyi düşük çocukları fırsatların gerisinde bırakıyor
Çocukların beyinleri ve öğrenme sistemleri henüz gelişme aşamasındayken düşen bilişsel gelişim onların hayat boyu akranlarından geri kalmalarına neden oluyor. FAO her ne kadar kimseyi geride bırakma dese de sıcaklık bazı çocukları geride bırakıyor.
Sürekli geçim endişesi yaşamak beyni olumsuz etkiliyor
Okul zilinin yanında bazı çocukların karnı açlıktan, bazı ailelerin de zihni geçim endişesinden zil çalıyor. Maddi zorlukların bireyleri ne denli etkilediğine dair çarpıcı araştırma Nature’de yayınlandı. Bir insanın hayatındaki ekonomik sıkıntılar yalnızca bugününü mü etkiler?
University College London’ın öncülüğünde yapılan araştırmaya göre, gençlikten orta yaşlara kadar devam eden kronik maddi sıkıntılar, ilerleyen yıllarda bilişsel performansın daha düşük olması ve beynin daha fazla yaşlanma belirtisi göstermesiyle ilişkili. Araştırmada 1946 yılında İngiltere’de doğan ve yaşamları boyunca takip edilen 2.759 kişinin verilerini inceledi. Katılımcıların ekonomik durumları 26, 43 ve 53 yaşlarında değerlendirildi.
Maddi sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları, faturalarını ödemekte zorlanıp zorlanmadıkları gibi günlük ekonomik baskılar da takip edildi. Takip edilen kişilerin beyinlerinin 50’li ve 70’li yaşlarında nasıl olduklarına bakıldı. Erken ve orta yetişkinlik dönemlerinde sürekli düşük gelirle yaşayan ya da uzun süreli maddi sıkıntı çeken kişilere, 53 yaşında yapılan bilişsel testlerde daha düşük performans gösterdiler. Sürekli para düşünmek, nasıl doyacağız, çocukları nasıl okutacağız, her biri zihinsel bir yük.
“2027’de gıda enflasyonu yüzde 3 artabilir”
Sadece çocukların bilişsel yetenekleri değil dünyanın gıda güvenliği de kırılıyor. Oxford Economics’in değerlendirmesine göre, aşırı sıcak hava ve kuraklığın gıda fiyatları üzerindeki etkisi, 2027’de jeopolitik çatışmaların yarattığı baskıyı aşabilir. Oxford Economics, yaz sıcaklarının tek başına Euro Bölgesi gıda enflasyonuna gelecek yıl yaklaşık 1 puan ekleyebileceğini ve gıda enflasyonunun 2027’de yaklaşık yüzde 3 artabileceğini öngörüyor. Son yılların yeni normali her şeyin daha kötüsü olurken şaşırma kaslarımızı kaybetmek.
İklim değişikliği sofrayı, çocukları, geleceği yakıyor
Haziran ayında Avrupa’yı etkileyen aşırı sıcaklar, tahıl üretim tahminlerini yaklaşık 9 milyon ton aşağı çekti. Kaybın ekonomik karşılığı yaklaşık 1,8 milyar avro. Uzmanlara göre çiftçilerin yıllardır iklim uyumu için yaptıkları hazırlıklar da işe yaramadı. Milyarlarca dolarlık erken uyarı sistemleri çiftçiyi, üretimi koruyamadı.
Kantinler hala sağlıksız çeldiricilerle dolu
Bir tarafta bunlar olurken diğer tarafta çocuklar okullarda ne yiyecek. Kantinler hala sağlıksız çeldiricilerle dolu. Bu anlamda Kaliforniya Eyaleti dünyada bir ilke imza attı ve ambalajlara “ultra işlenmemiş gıda” etiketi dönemini başlattı. Tüm ambalajlı, katkılı gıdaların sağlıksız olduğunu düşünen tüketici endişesini gidermek için başlatılan uygulama tüketicilerin sağlık endişesini korurken üreticileri de destekliyor.
Velhasıl yoksulluk, sıcaklık, açlıktan zil çalan çocukların beslenme sorunu sadece bugünle ilintili mevzular değil. Bir ülkenin, bir neslin geleceği, bekası, sağlık yükü, başarısı, başarısızlığı gibi onlarca dert demek. Bunun içindir ki öğrenci beslenme desteği, tüm elzem mevzulardan daha ehimdir bu böyle biline.
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