Okulun yakınlığı/niteliği/ fahiş fiyatı çözülmezse…
Kadınların, çalışma hayatına girmemesinin/ girememesinin nedenlerini biliyoruz…
Kadınların, çalışma hayatına girmesi için, bazı sorunların çözümüne öncelik vermemiz gerekliliğini de biliyoruz…
★★★
Örneğin…
Geçtik ilk ve ortaokulların niteliğini/fiyatını, kreş/anaokulu arzındaki eksikliği biliyoruz…
Kreşlerdeki “fahiş fiyat” uygulamasını da biliyoruz…
Bu eksikliklerimizin/yanlışlarımızın, kadınların ekonomik aktiviteye katılması ve ekonomiye katkı sunması için, en büyük engel olduğunu da biliyoruz…
★★★
Örneğin…
Yaşlı bakımı:
Yaşlı bakımevlerindeki arz eksiği, kalite sorunu ve bu alandaki “yüksek fiyat” politikasının, kadınlar başta olmak üzere çalışan bireylerin çoğunluğunu, yaşlı bakımı konusunda zorladığını da biliyoruz…
Dahası:
Bunun, işgücüne katılımı ve işgücünde verimliliği olumsuz etkilediğini de biliyoruz…
★★★
Üstelik:
Bu sıkıntıların, çocuk yapma kararını (nüfusu artırmak için farklı politikalar üretirken…) olumsuz etkilediğini de biliyoruz…
★★★
3-5 yaşına kadar, 3 lira, 5 lira destek ile doğurganlık oranını artıramayacağımızı da biliyoruz…
★★★
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllarca evvel çözmemiz, bugün ise “kartopu gibi büyüdüğü için” önceliklendirmemiz gereken konuya, önceki gün dikkat çekti:
“…10 yaş altı çocuğu bulunan hanelerimizin yüzde 83,6'sı hane dışından bakım hizmeti almıyor…
Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak, önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından biri olacak…”
VELHASIL
Doğurganlık hızındaki yavaşlama büyük sorun…
Doğan çocuğun bakımı daha büyük sorun…
Gençlerin niteliksiz eğitime terkedilmesi ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yönlendirilememesi/yetiştirilememesi çok daha büyük sorun…
★★★
Eğitimin niteliği ve fahiş fiyatı dışında, düzeltilecekler arasında öncelik ne olmalı?
Onu da özetledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
“…Çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikalar kadar;
Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri;
Ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak da temel önceliğimiz olacak…”
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