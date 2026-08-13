Okulun yakınlığı/niteliği/ fahiş fiyatı çözülmezse…

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Kadınların, çalışma hayatına girmemesinin/ girememesinin nedenlerini biliyoruz…

Kadınların, çalışma hayatına girmesi için, bazı sorunların çözümüne öncelik vermemiz gerekli­liğini de biliyoruz…

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Örneğin…

Geçtik ilk ve ortaokulların niteliğini/fiyatını, kreş/anaokulu arzındaki eksikliği biliyoruz…

Kreşlerdeki “fahiş fiyat” uygulamasını da bili­yoruz…

Bu eksikliklerimizin/yanlışlarımızın, ka­dınların ekonomik aktiviteye katılması ve ekonomiye katkı sunması için, en büyük en­gel olduğunu da biliyoruz…

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Örneğin…

Yaşlı bakımı:

Yaşlı bakımevlerindeki arz eksiği, kalite soru­nu ve bu alandaki “yüksek fiyat” politikasının, kadınlar başta olmak üzere çalışan bireylerin ço­ğunluğunu, yaşlı bakımı konusunda zorladığını da biliyoruz…

Dahası:

Bunun, işgücüne katılımı ve işgücünde verim­liliği olumsuz etkilediğini de biliyoruz…

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Üstelik:

Bu sıkıntıların, çocuk yapma kararını (nüfusu artırmak için farklı politikalar üretirken…) olum­suz etkilediğini de biliyoruz…

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3-5 yaşına kadar, 3 lira, 5 lira destek ile doğur­ganlık oranını artıramayacağımızı da biliyoruz…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllarca evvel çözmemiz, bugün ise “kartopu gibi büyüdüğü için” önceliklendirmemiz ge­reken konuya, önceki gün dikkat çekti:

“…10 yaş altı çocuğu bulunan hanelerimi­zin yüzde 83,6'sı hane dışından bakım hizme­ti almıyor…

Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştır­mak, önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından biri olacak…”

VELHASIL

Doğurganlık hızındaki yavaşlama büyük sorun…

Doğan çocuğun bakımı daha büyük sorun…

Gençlerin niteliksiz eğitime terkedilmesi ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yönlendirileme­mesi/yetiştirilememesi çok daha büyük sorun…

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Eğitimin niteliği ve fahiş fiyatı dışında, düzelti­lecekler arasında öncelik ne olmalı?

Onu da özetledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“…Çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikalar kadar;

Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri;

Ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopma­dan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak da temel önceliğimiz olacak…”