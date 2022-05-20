Olanlar olacaklar

Türkiye’nin birinci kaynak pazarı Rusya’da olanlara ve olacaklara ilişkin geçen hafta başlıklar halinde yaptığımız değerlendirmeye devam edelim.

Yılın ilk çeyreği, Ocak- Mart döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 arttı. Güzel. Buna seviniliyor, sevinilsin de ama aynı dönemde rakip ülkelere gelen ziyaretçi sayısının İspanya’da yüzde 700’e yakın, Yunanistan’da yüzde 384 arttığını da bilelim.

Gelen ziyaretçi sayısındaki bu artış devam etse de, Kültür ve Turizm Bakanı’nın ağzından düşürmediği TGA reklamı kapsamında sözünü ettiği alternatif pazarlara rağmen Türkiye’nin birinci kaynak pazarı Rusya olmadan hedeflenen rakamların yakalanması zor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması üzerine Amerika ve AB’nin uygulamaya koyduğu yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarı ciddi sıkıntıya girdi. Türkiye Rusya ile işbirliği halinde soruna çözüm bulmak için çalışıyor. Kısmi ara çözümler de bulundu. THY Rusya’daki Türk kökenli üç tur operatörüne 1.5 milyon blok koltuk tahsis etti. Rusya THY’nin bu nedenle istediği 349 uçuşa izin verdi.

Rusya’daki Türk tur operatörlerinden ikisi yaptırımları aşmak amacıyla Türkiye’ye tescilli iki yeni havayolu kurdu. Pegas’ın Southwind, Anex’in de Mavigök-MGA adıyla kurdukları iki yeni havayolu 15 Haziran’da seferlere başlıyor. Uçakların sigorta konusu Türk Sigorta üzerinden çözüldü Üç tur operatörü THY ve az sayıdaki diğer uçakları ortak kullanacak.

Yetersiz arz nedeniyle tur operatörleri arasında fiyat kırma yarışı yaşanmıyor. Yaptırımlar sonucu azalan arz tur operatörlerinin kâr oranlarının yükselmesine neden oldu. Bunlar olumlu gelişmeler.

Ama bunlar daralan pazar nedeniyle ciroları yüzde 30-35’lere düşen firmaların sorununu çözmeye yetmiyor.

Tur operatörleri bu yıl için Rusya’dan Türkiye’ye daha önce 5 milyon ve üzeri için yaptıkları planlamalarını 2 milyonlu rakamlara çekerek revize etti. Yaptırımların yanında artan yakıt fiyatları maliyetleri ciddi biçimde artırdı, bu da fiyatlara yansıdı. Tur operatörleri artan fiyatlara rağmen Rusya’da tatile çıkabilecek bir potansiyel olduğunu, ancak bunun pazarda meydana gelen ciddi daralmayı karşılamaya yetmediğini, geçen yılkı cirolarının ancak yüzde 30-35’ini karşılayabileceğini bunun ise sorunları çözmeye yetmediğini söylüyor.

Sektörün tümü özellikle Rusya’daki Türk kökenli tur operatörleri, genel sıkıntılara ek ciddi sıkıntı içinde. Bugüne kadar dayandılar. Bundan sonrasına ne kadar daha dayanabileceklerini kestirmek zor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Nisan’da turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara 50 milyarlık finansman desteği sağlanacağını söylemişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)’nin İstanbul’da düzenlediği Turizm Forumu’nda bunu yineledi.

Bakan Mehmet Ersoy bayramda da üç tur operatörü ile buluştu. O buluşmada bunlar konuşuldu mu?

Her ağzını açan turizm diyor, peş peşe açıklamalar yapılıyor, ama o eski reklamdaki gibi “ses var görüntü yok”.