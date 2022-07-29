Olanlar olacaklara nasıl yansıyacak?

Yüzyılın belası COVID- 19 virüsü, 1 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktı. Kısa sürede 114 ülkeye yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel salgın (Pandemi) olarak ilan edildi. O günden bu yana öngörülmeyen olaylar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor, ne yazık ki devam edecek. Peki olanlar ve olacaklar önümüzdeki döneme dolayısıyla seyahat endüstrisine nasıl yansıyacak?

Gelişmelere başlıklar halinde bakıp olası yansımalarına bakalım:

Avrupa’da enflasyon son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaştı, Avrupa para birim Euro kullanıma girdiği 1999’dan beri ilk kez doların altına indi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomideki durgunluğun ülke ve bölge bazlı olmaktan çıkıp küresel bir resesyon dönemine gireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotifi Almanya İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana ilk kez savunma bütçesini yüzde 2’ye karşılık gelen 100 milyar Euro’nun üzerine çıkardı.

Bir diğer AB üyesi Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce “Beyin ölümü gerçekleşti’ dediği NATO için şimdi en önde koşan kişi oldu. Bu arada NATO, tarafsızlığın sembolü İsveç ve Finlandiya’yı üye yapma girişimiyle genişleme atağına geçti.

Günümüzde dünya kitle turizminin merkezi Akdeniz bölgesinin iki önemli destinasyonu İspanya ve Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerde de icralık olan, satılan, iflas eden otel sayısı katlandı. İflas eden ya da faaliyetini durdurmak zorunda kalan havayolu şirketi sayısı da katlandı. Aynı dönemde konaklama alanında yeni otel havacılıkta da yeni havayolu şirketleri kurulduğunu da belirtmek gerekir. O da ayrı bir konu olarak ele alınmalı.

Pandemi nedeniyle başta havayolu şirketleri olmak 100 milyonun üzerinde çalışan işten çıkarıldı. Şimdi işler kıpırdadığında gerekli hizmeti verecek eleman bulunamıyor, personel yetersizliği nedeniyle binlerce uçuş iptal ediliyor, havaalanlarında kaos yaşanıyor.

Seyahat endüstrisinin lokomotifi, iki ayaktan biri olan havayolu kesiminden ‘Ucuz havayolu bileti’, konaklama kesiminden de ‘Ucuz tatil’ döneminin bittiği açıklamaları yapıldı.

Kamuoyunda ‘Ucuzcu’ olarak anılan doğru tanımıyla ‘Düşük maliyetli havayolu’ şirketlerinden Rynair’in CEO’su Michael O’Leary “Artan yakıt fiyatları nedeniyle ucuz havayolu artık mümkün değil” dedi. Diğer havayolları da ucuz havayolu bileti döneminin kapandığını söylüyor.

İspanya, İtalya Yunanistan ve Portekiz’deki konaklama kesimi temsilcileri, Financial Times’a yaptıkları açıklamalarda “40 yıldır görülmeyen yüksek enflasyonun neden olduğu maliyet artışının fiyatlara yansıması nedeniyle ucuz tatil döneminin bittiğini söyledi.

Başlıklarla ifade ettiğimiz bu birkaç gelişmenin seyahat endüstrisi geleceğine olası yansıması ne yazık ki iyi olmayacak

Zira turizm barış ve refah ortamında gelişip büyüyen bir sektör iken olaylar ne yazık ki tersi yönde gelişiyor.

İçine girilen yeni dünya düzen pandemi ile hızlandı, Ukrayna olayı yeni bir boyut kazandı.

Bu vesile ile dönemin en güçlü emperyalist yedi düveline karşı meydanlarda silahla kazanılan zaferi masada perçinleyen Lozan Anlaşması'nın 99'uncu yılını kutluyor, bunu sağlayanlardan İsmet İnönü’nün ‘Yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır’ sözlerini anımsatarak saygı ve minnetle anıyoruz.