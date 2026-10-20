Ölçülen başarı, güçlenen tarımsal örgütler

Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendiril­mesi, tarımsal üretim planlaması ve orga­nize tarım bölgeleri projeleri, Bakan İbrahim Yumaklı’nın muhtemelen en değerli vizyon projeleri.

Yazılarımızda sürekli vurguladığımız bir şey var: Küçük işletmeler; verimlilikten pa­zarlamaya, teknoloji kullanımından sürdürü­lebilirliğe, gıda kaybından gıda enflasyonuna kadar birçok sorunun kaynağı. Bununla bir­likte, özellikle aile işletmelerinin korunması gerektiğine göre, ölçek ekonomisinin avantaj­larını kullanabilmek için tarımsal örgütlen­meyi güçlendirmek gerekiyor.

Sistem hızla oturuyor

Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendiril­mesinin üçüncü yılında, beklenen faydalar gö­rülmeye başlanmış ve başvuru sayısı 374, Bi­rinci Derece Başarılı Örgüt sayısı ise ilk yıla oranla 2,4 kat artışla 248 olmuş. Başarılı örgüt­lerin 127’si kooperatif, 85’i yetiştirici birliği ve 36’sı ise üretici birliği. Geçen yıl örgüt türleri­ne göre ayrı kategorilerde yapılan değerlendir­me olumlu sonuç vermiş görünüyor. Bu katego­rileri, bölgeler, işletme büyüklükleri ve üretim türleri bazında da ayırmak gerekebilir.

Peki başarılı örgütler neye göre seçiliyor?

Bir tarım işletmesi düşünün ki üretimin en başında komisyoncuya bağımlı hale geliyor. Üretim girdisini, anlaştığı komisyoncunun şart­larıyla ondan temin ediyor. Ürettiği ürünü de yi­ne aynı kişiye, onun belirlediği fiyattan vermek zorunda kalıyor. Çünkü girdileri ondan almış, bir anlamda kredi kullanmış ve borçlanmış.

Şimdi de aynı sürecin, girdi teminini sağ­layan bir tarımsal örgüt üzerinden gerçekleş­tirildiği duruma bakalım. Örneğin, üyesi ol­duğunuz kooperatif size, en uygun şartlarda tarımsal üretim girdisi temin etmiş, karşılı­ğında hasada kadar herhangi bir ödeme yap­mamışsınız ve üzerine faiz yükü de binmemiş. Hasadı yine kooperatifinin alet-ekipmanı ile yapmış ve ürününüzü kooperatife teslim et­mişsiniz. Dahası üretim esnasında da ortak makine kullanımı ile hem pahalı makinelerin ilave giderlerinden kurtulmuş hem de ürün satılıp gelir elde edinceye kadarki finansman yükünden kurtulmuşsunuz. Ürününüz, koo­peratif tarafından standardize edilmiş, amba­lajlanmış, belki de işlenerek ek katma değer sağlanmış, gerekiyorsa depolanmış ve pazar­lık gücü yüksek örgütünüz tarafından en iyi şartlarda satışı gerçekleştirilmiş.

Bu aşamaya kadar kooperatifinizin size sağ­ladığı girdi ve hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan miktar hesabınıza aktarılmış ve emeğiniz heba olmamış. Ayrıca üyesi olduğu­nuz örgüt, sözleşmeli üretim yapmışsa pazar garantisi de elde etmişsiniz. Ürünü yetişti­rirken verilmesi gereken kararlarda, örgütü­nüzün uzman teknik elemanları size yol gös­termiş, en optimum gübre, ilaç, yem, su vb. üretim girdilerini kullanarak bir yandan mali­yetleri minimize ederken diğer yandan verim­lilik artışı ve daha yüksek ürün fiyatı ile karı­nızı maksimize edebilmişsiniz.

Akıllı tarım uygulamalarını tek başınıza ya­pamazken örgütünüzün desteği ile drone, has­talık tespiti, basınçlı sulama, yağmur hasadı, yeşil enerji vb. konularda işletmenizi moder­nize etmişsiniz.

İşte bahsettiğimiz, girdi temini, sözleşme­li üretim, ortak makine kullanımı, pazarlama gibi faaliyetleri yapan örgütler, aldıkları pu­anlara göre başarılı işletme olarak belgelendi­rilebiliyorlar.

Devletin sağladığı avantajlar neler?

Örgütlenmenin sağladığı bu yararların ya­nı sıra “Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt” unvanını aldığınızda devletin size sağladığı bir­çok avantajlar da beraberinde geliyor.

Üretim planlaması kapsamında, başarı­lı örgütlere, tarımsal desteklemelerde ilave katsayı ve ek destek ödemeleri sağlanması önemli bir ayrıcalık. Kredi kullanımlarında ilave faiz indirimleri, TARSİM kapsamında ilave prim indirimi, IPARD ve kırsal kalkın­ma hibelerinde öncelik verilmesi, Bakanlık organizasyonlarında temsil ve karar alma sü­reçlerine aktif katılım gibi pek çok avantajlar elde ediyor başarılı örgütler.

Ezcümle; bu dereceleme sistemi sürekli ge­liştirilerek, istenilen güçlü örgütleri oluştur­mak ve tarımın temel sorunlarını çözmek ne­den mümkün olmasın?