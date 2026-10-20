Ölçülen başarı, güçlenen tarımsal örgütler
Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi, tarımsal üretim planlaması ve organize tarım bölgeleri projeleri, Bakan İbrahim Yumaklı’nın muhtemelen en değerli vizyon projeleri.
Yazılarımızda sürekli vurguladığımız bir şey var: Küçük işletmeler; verimlilikten pazarlamaya, teknoloji kullanımından sürdürülebilirliğe, gıda kaybından gıda enflasyonuna kadar birçok sorunun kaynağı. Bununla birlikte, özellikle aile işletmelerinin korunması gerektiğine göre, ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanabilmek için tarımsal örgütlenmeyi güçlendirmek gerekiyor.
Sistem hızla oturuyor
Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesinin üçüncü yılında, beklenen faydalar görülmeye başlanmış ve başvuru sayısı 374, Birinci Derece Başarılı Örgüt sayısı ise ilk yıla oranla 2,4 kat artışla 248 olmuş. Başarılı örgütlerin 127’si kooperatif, 85’i yetiştirici birliği ve 36’sı ise üretici birliği. Geçen yıl örgüt türlerine göre ayrı kategorilerde yapılan değerlendirme olumlu sonuç vermiş görünüyor. Bu kategorileri, bölgeler, işletme büyüklükleri ve üretim türleri bazında da ayırmak gerekebilir.
Peki başarılı örgütler neye göre seçiliyor?
Bir tarım işletmesi düşünün ki üretimin en başında komisyoncuya bağımlı hale geliyor. Üretim girdisini, anlaştığı komisyoncunun şartlarıyla ondan temin ediyor. Ürettiği ürünü de yine aynı kişiye, onun belirlediği fiyattan vermek zorunda kalıyor. Çünkü girdileri ondan almış, bir anlamda kredi kullanmış ve borçlanmış.
Şimdi de aynı sürecin, girdi teminini sağlayan bir tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirildiği duruma bakalım. Örneğin, üyesi olduğunuz kooperatif size, en uygun şartlarda tarımsal üretim girdisi temin etmiş, karşılığında hasada kadar herhangi bir ödeme yapmamışsınız ve üzerine faiz yükü de binmemiş. Hasadı yine kooperatifinin alet-ekipmanı ile yapmış ve ürününüzü kooperatife teslim etmişsiniz. Dahası üretim esnasında da ortak makine kullanımı ile hem pahalı makinelerin ilave giderlerinden kurtulmuş hem de ürün satılıp gelir elde edinceye kadarki finansman yükünden kurtulmuşsunuz. Ürününüz, kooperatif tarafından standardize edilmiş, ambalajlanmış, belki de işlenerek ek katma değer sağlanmış, gerekiyorsa depolanmış ve pazarlık gücü yüksek örgütünüz tarafından en iyi şartlarda satışı gerçekleştirilmiş.
Bu aşamaya kadar kooperatifinizin size sağladığı girdi ve hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan miktar hesabınıza aktarılmış ve emeğiniz heba olmamış. Ayrıca üyesi olduğunuz örgüt, sözleşmeli üretim yapmışsa pazar garantisi de elde etmişsiniz. Ürünü yetiştirirken verilmesi gereken kararlarda, örgütünüzün uzman teknik elemanları size yol göstermiş, en optimum gübre, ilaç, yem, su vb. üretim girdilerini kullanarak bir yandan maliyetleri minimize ederken diğer yandan verimlilik artışı ve daha yüksek ürün fiyatı ile karınızı maksimize edebilmişsiniz.
Akıllı tarım uygulamalarını tek başınıza yapamazken örgütünüzün desteği ile drone, hastalık tespiti, basınçlı sulama, yağmur hasadı, yeşil enerji vb. konularda işletmenizi modernize etmişsiniz.
İşte bahsettiğimiz, girdi temini, sözleşmeli üretim, ortak makine kullanımı, pazarlama gibi faaliyetleri yapan örgütler, aldıkları puanlara göre başarılı işletme olarak belgelendirilebiliyorlar.
Devletin sağladığı avantajlar neler?
Örgütlenmenin sağladığı bu yararların yanı sıra “Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt” unvanını aldığınızda devletin size sağladığı birçok avantajlar da beraberinde geliyor.
Üretim planlaması kapsamında, başarılı örgütlere, tarımsal desteklemelerde ilave katsayı ve ek destek ödemeleri sağlanması önemli bir ayrıcalık. Kredi kullanımlarında ilave faiz indirimleri, TARSİM kapsamında ilave prim indirimi, IPARD ve kırsal kalkınma hibelerinde öncelik verilmesi, Bakanlık organizasyonlarında temsil ve karar alma süreçlerine aktif katılım gibi pek çok avantajlar elde ediyor başarılı örgütler.
Ezcümle; bu dereceleme sistemi sürekli geliştirilerek, istenilen güçlü örgütleri oluşturmak ve tarımın temel sorunlarını çözmek neden mümkün olmasın?
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