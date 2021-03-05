Ölçülmeyen şey yönetilemez

Fehmi KÖFTEOĞLU

Türkiye’nin turizmdeki durumunu yalnız gelen ziyaretçi ile değerlendirmek yanlış.

Sektördeki durumu ve gelişmeleri yalnız bu açıdan değerlendirmek de eksik ve yanlış.

Ama ölçülmeyen şeyin yönetilemeyeceği de bir gerçek.

Türkiye turizmde 'incoming'ci (ziyaretçi kabul eden ) ülkedir. Almanya turizmde outgoing'ci (turist gönderen) ülkedir.

Bu nedenle Türkiye için turizmde ziyaretçilerin nereden gediği, kimlerin kaç kişi getirdiği önemli.

Almanya’da yurtdışına giden turistleri kimin nereye kaç kişi götürdüğü önemli.

Konuyla ilgili nimet olan veriyi içeren bu amaçlı çalışmayı Almanya’da Fvw Dergisi 1970 yılından beri, Türkiye’de ise Ekin Grubu 18 yıldan beri kesintisiz olarak yapıyor.

Önemi nedeniyle bu çalışma koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirildi.

Almanya’dan hangi tur operatörünün hangi ülkeye kaç kişi gönderdiği, cirosu vb. veriler önemli.

Türkiye için de paket tur ile hangi tur operatörünün kaç kişi getirdiği yalnız otelcileri değil seyahat endüstrisinin bütün kesimleri ve ilişkili sektörleri de yakından ilgilendiriyor.

Ekin Grubu’nun 18 yıldan beri düzenli olarak yayınladığı “İncoming Raporu”, tur operatörü, karşılayıcı yer hizmeti veren seyahat acentesi ve konaklama kesimlerinin yanında bankacılıktan, shopping'e kadar sektörün ilişkili olduğu kesimler ve turizme mal ve hizmet sağlayan 54 sektörü ilgilendiriyor.

Onun için kendi alanında ilk ve tek olan, 18 yıldır düzenli olarak yayınlanan sektör için büyük nimet olan veriye dayalı seyahat endüstrisinin bütün kesimleri ve ilişkili sektörler için başvuru kaynağı olan “Incoming Raporu” önemlidir.

Peki korona ortamında hazırlanan rapordaki veriler nasıl değerlendirilmeli? Bu sorunun kısa ve özlü yanıtı şudur:

Bu da geçer!

Her alanda olduğu gibi seyahat endüstrisinde de yaşam devam ediyor, edecek.

Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.