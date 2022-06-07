OlduBil, Limak’ın son 2 yılda en hızlı büyüyen şirketi oldu

Limak Holding, kurumiçi girişimcilik uygulamalarına özel önem veren gruplar arasında yer alıyor. Bünyesinde 50 bin çalışanı bulunan Limak’ın bu alandaki en öne çıkan girişimi, kuruculardan Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in de içinde yer aldığı ekip tarafından oluşturuldu.

2019 yılında temelleri atılan ve holdingin yeni ekonomideki ilk girişimlerinden OlduBil, kısa sürede önemli mesafeler aldı. Limak Holding’in kullanıcıların para transferi, alışveriş ve fatura ödemeleri dahil birçok finansal işlemi bankaya gitmeden dijital ortamda yapabilmesini sağlayan mobil hizmet platformu Oldu- Bil’in 10 yılda gelebileceği noktaya birkaç yıl içinde ulaştığını söyleyen Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, “OlduBil’in bir bölümünü bu yıl içinde bir girişim sermayesi yatırım fonuyla yatırımcılara açmayı düşünüyoruz. Hem çok büyük bir ilgi var hem de piyasada yeni şirketler bile çok ciddi değerlemelere ulaştı” dedi.

1976 yılında Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız tarafından kurulan Limak İnşaat ile gelişen işlerde holding, inşaat ve müteahhitlik dışında enerjiden, çimentoya, turizmden gıdaya uzanan geniş alanda faaliyet yürütüyor. Limak Holding yönetim kurulunda enerji sektör sorumluluğunu yürüten Batuhan Özdemir’in de içinde yer aldığı kurumiçi girişimcilik öyküsü de bu sektör içinden doğmuş.

Bir süre önce elden çıkardıkları Bursa Elektrik şirketi ile nihai tüketiciyi yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Batuhan Özdemir, 5 milyonu bulan müşteri portföyünden elde ettikleri deneyimlerle OlduBil girişiminin doğduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde pazarlamayı ikinci plana alarak şirketin altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları önceliklendirdiklerini kaydeden Batuhan Özdemir, “OlduBil, Limak Holding’in yatırımı ile kurum içi girişimcilik ve inovasyonun başarılı bir örneği olarak kuruldu. İki yılda en hızlı büyüyen şirketi oldu diyebilirim. Kurum içi inovasyon kültürü sayesinde, farklı birimlerde farklı rol ve sorumlulukları bulunan çalışanların ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek hayata geçirdiği Oldu- Bil’i gerçek bir startup heyecanıyla bugünlere getirdik” dedi.

Ortaklık görüşmeleri yürütülüyor

OLDUBİL’in iki yıl içinde bu kadar hızlı büyümesinin iki ana nedeni olduğunu söyleyen Limak Müşteri Çözümleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, ilkinin Limak Holding şirketlerinin sağladığı sinerji, ikincisinin de oldukça avantajlı koşullarla finansal hizmet vermeleri olduğunu söyledi. Yanı sıra hızlı karar alma özelliği bulunan yönetimin özellikle hizmet satın alma yönünde strateji geliştirerek, altyapısını en kısa sürede tamamladığına işaret etti. OlduBil’in önünde çok stratejik bir süreç bulunuyor. Yurt içinde ve özellikle yurt dışında büyümesini katlayacak bir planlama çerçevesinde stratejik ortaklık görüşmeleri yürütülüyor. Şirketin yüzde 10 veya 15’lik bir bölümü önce girişim sermayesi fonuyla yatırımcılara açılacak ardından da yurtdışında faaliyetlere ağırlık verilecek.

Sektöründe hızlı balık olma iddiası var

TÜRKİYE’de 224’ü ödeme sistemleri olmak üzere 645 FinTech bulunuyor. 2025 yılında global olarak FinTech’lere yapılacak yatırım miktarı 13 trilyon doları geçecek. Bu rakam pazarın hızlı büyüdüğünü ve FinTech’lerin en çok yatırım alan sektörler arasında olacağını gösteriyor. Türkiye, 2021 yılında Avrupa ve Ortadoğu’da FinTech fonlama hacmi sıralamasında 65 milyon dolarla 16’ncı sırada yer aldı. Ancak yatırım oranları her geçen yıl artacak. Türkiye’de bankacılık sistemi içinde bulunmayan 20 milyon kişinin varlığı, pazarın önemini daha da artırıyor. Pazardaki büyümesini yeni ortaklıklarla ve güçlü bankalarla sürdürmeyi planlayan OlduBil yönetimi, 2026 yılında 8.5 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

2021’de 200 bin 2022’de 1 milyon 2025’de 6.5 milyon

OLDUBİL’de bu yıla 200 bin müşteri sayısı ile girildi. OlduBil ile e-cüzdan, mobil ödeme, alışveriş sadakat programları gibi hizmetlerle 2022’de 1 milyon kullanıcı, 2025’te ise hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyüyerek 6,5 milyon müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Batuhan Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “OlduBil’i önümüzdeki dönemde Limak’ın halihazırda faaliyette bulunduğu üç kıtada hizmet veren global bir şirket haline dönüştürmek istiyoruz. Zaten büyük proje ve yatırımlarımızın bulunduğu kimi ülkelerden büyük bir beklenti söz konusu, hatta yatırım görüşmelerini başlattığımız yerler de var. İlk etapta yatırımlarımızın olduğu Kosova, Makedonya, Kuveyt’in yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan gelecek. Arkasından Orta ve Batı Avrupa, Afrika ve özellikle Türk Cumhuriyetleri’nin bulunduğu Asya bölgesine gideceğiz.”