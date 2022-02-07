Ölmüş eşek kurttan korkar mı?

Felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan, kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse, artık herhangi bir şeyden korkar mı? Halkın deyimi ile ölmüş eşek kurttan korkmaz. Oysaki biz korkmaya devam ediyoruz. Zira korkutulmaya devam ediyoruz. Zamlarla korkutularak yönetiliyoruz denebilir.

En büyük korku ise hayat pahalılığı… Kötü bir dönemde yakalandık enflasyon sarmalına… Bir yanda dünyada artan emtia ve gıda fiyatları, bir yanda COVID salgınının uzantıları ve tedarik sorunları… Yetmezmiş gibi FED’in faiz artırım beklentisi…

BU KADAR MI? NE GEZER!

Öte yandan yönetilemeyen dolar kuru… Ve bununla gelen maliyet enflasyonu… Adeta bir trader gibi para piyasaları araçlarıyla yangına kova ile su taşımalar... Oysaki yangın, kovalarla söndürülecek boyutları aşmış durumda. Hatta bu hiperenflasyon yangınını söndürecek itfaiye var mı bilinmez…

Öyle ki onca TÜİK yönetim değişimlerine, enflasyon hesaplama paket oynamalarına rağmen enflasyon TÜFE’de %48,69 ve ÜFE’de %93,53. Üstelik bu devletin resmi ama kimilerine göre gayriciddi rakamları… ENAG ise bu rakamların 2 katı enflasyona işaret ediyor.

ENFLASYONA KARŞI 5 TEDBİR

1-İşinin kalitesini artır, kötüleri ayıkla

2-Verimliliğe odaklan, birim kârlılığını artır

3-Geçici çözümlere kanma, kalıcı fikirler üret

4-Satınalmadan önce sor; bu işime gerekli mi?

5-Liyakatli insanlarla çalış, çalışanı yükselt, fark yarat

İKİ SORU İKİ CEVAP

Seçim ufuktayken enflasyonla mücadele edilemeyecekse bu dönem nasıl geçirilecek?

Yüksek enflasyonla ekonomi yönetimi mücadele etmeyeceği için bunu halk yapacak. Kıt kanaat geçimin yolları aranacak, fahiş zamların geri alınması için çabalayacak. Fakirleşme doruk yapacak ve sonrasını, yeni gelecek yönetim çözmeye çalışacak.

Şirketler için bu dönemin riskleri nedir?

Fiyatlar ve maliyetler artacak. Artık sadece var olmak değil, enflasyonun üzerinde variyet göstermek bir değer halini alacak. Birleşme, el değiştirme kadar sistemden çıkmak da bu dönemin olacakları…

NOT

ENFLASYON VE SAHTEKÂRLIK

Enflasyon karaborsacıların, stokçuların, peşin parası olanların, tek dökmeden kazananların servete servet katmanın bir göstergesidir. “Enflasyonu azaltmadan, fakirin durumunu düzelteceğini iddia edenler, en büyük sahtekârlardır!” Bu söz; Turgut Özal’a ait… Zam üstüne zam yapıp, “Fakir fukarayı enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemleri halktan uzaklaşmanın sonucudur.

Misal elektrik zamları, bunu ödeme imkânı bulunmayan milyonlarca abone için başka bir siyaset iklimi inşa ediyor ve dipten gelen bir dalgayı tetikliyor. Suçlu, elektrik dağıtım şirketleri olarak gösterilse de elektriği kesilecekler, soğukta donacaklar farklı düşünecektir.