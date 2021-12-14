Ölmüş kuzunun kurttan korkusu kalmadı

Dolar artık ne müdahale ile durdurulabiliyor ne de ekonomi yönetiminin güven vermeyen umut pompalamasıyla… Dün 14 lirayı aşarak yeni zirve yaptı bile. Bir bakıma dolar için yeni zirveler kanıksandı, hükümet hala “cari fazla vereceğiz, fena mı” söyleminde…

Yeni bakan Nurettin Nebati; “cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz” diyor. 2020’de 35,6 milyar $ olan açık, bu yılın Ekim’inde, yıllandırılmış olarak 15,4 milyar $’a geriledi. Kur tırmanışının cari dengede olumlu etkisi var kuşkusuz.

Bakan Nebati; kalıcı iyileştirme vurgusu yapıyor ve önümüzdeki yılın ortalarına doğru rahatlama görüleceğini söylüyor. Ancak yükseltilmiş kur, piyasada yıkıcı etkisini sürdürüyor, raflar boşalırken, stokçuluk artıyor, dış ticaret bu yüksek oynaklık sebebiyle durma noktasına geliyor.

DOLAR ARTIK FAİZ ARAMIYOR

Doların zıplamak için artık faize ihtiyacı kalmadı. Yükselmek için yeni mecralar buldu. Ölmüş kuzunun kurttan korkusu kalmaz zaten. Aslında doların artışı üzerinden okuyoruz olan biteni… Fakat öykünün temelinde; kurdun önüne atılmış kuzu savunmasızlığındaki kendi milli paramız Türk Lirası var.

Doların yeni mecraları neler? 1-Katar ile yapılan swap anlaşmasında belirlenen ve 21-24 lira bandında olduğu iddia edilen dolar kuru. 2-Emtia fiyatlarındaki yükseliş. 3-Dolar endeksindeki artış, 4-FED’in faiz artış beklentisi, 5-Kurumların yılsonu döviz ihtiyacı…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dolar kurundaki yükseliş durdurulabilir mi?

Evet, mevcut politikada meydana gelebilecek güven arttırıcı yöndeki bir değişiklik kuru hemen düşürür. Devamında oynaklığı azalabilir.

Kurun yükselişi kalıcı etkiye sahip mi?

Kurun şu ana kadar tırmandığı yerlerden gerilemesi hep geçici oldu. Bu yüzden çıktığı yerden inmesi zor, yüksek seyir kalıcı… Mevcut yeni politika da bunu destekliyor zaten.

NOT

GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN

Herkes panik halinde gemisini kurtarma telaşı içerisinde... Pastadan aslan payını alanlar kenara çekiliyor. Orta direk ise düşünceli… Alt gelir gruplarını düşünen dahi yok.

Öte yandan dünya merkez bankaları hareket halinde. Bu hafta 22 merkez bankası toplanıyor, 6 artırım kararı bekleniyor. Başta Türkiye, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere olmak üzere 22 merkez bankası bu hafta faiz kararı almak üzere toplanacak.

FED, BoE, ECB ve BOJ'dan değişiklik Beklentisi yok. Bu haftaki toplantılarda 6 merkez bankasından faiz artırımı bekleniyor. Bunlar; Macaristan, Şili, Norveç, Meksika, Rusya ve Kolombiya.

Tek İndirim Beklentisi TCMB'den. Piyasalar 100 baz puan indirimi fiyatladı bile…