Olumlu büyümenin temelinde ne var?

İkinci çeyrek büyümesi sevindirici ama sürekliliği nasıl sağlanır? İş dünyası temsilcileri yatırımların arttırılması için nakdi destek verilmesi, yapısal sorunların çözümü için adım atılması, enflasyonun frenlenmesi için bir programın devreye girmesini istiyor.

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte % 21.7 büyüdü. Bunda kuşkusuz geçen yılın ikinci çeyreğindeki daralmanın baz etkisi büyük. Yanı sıra, iç tüketim, sanayi, ihracat artışı ve hizmetlerdeki artışın büyümeyi tetiklemede etkili olduğu anlaşılıyor. Analistler yıl sonu büyümenin %8-8.5 olabileceği tahminini yapıyor.

Bu yılın ikinci çeyrek büyümesine, yüzde 59.9 artış gösteren ihracatın katkısı 10.78 puan oldu. En yüksek etki ise vatandaşların tüketim harcamalarının artmasından geldi ve bununla 13.66 puanlık katkı sağlandı. Yüzde 40.5 artışıyla sanayi sektörü 7.47 puanlık katkı sağlarken, yüzde 45.88 artan hizmetler sektörünün katkısı ise 8.92 puan oldu. Stoklar, ithalat, finansman sektörleriyse büyümeye ikinci çeyrekte olumsuz etki yapan sektörler olarak karşımıza çıktı.

İkinci çeyrek büyümesini ‘’olumlu’’ bulan iş dünyası temsilcileri, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda önerilerde bulunuyorlar: Yatırımların arttırılması için zorunlu nakdi destek verilmesi, yapısal sorunların çözümü için adımlar atılması, enflasyonun frenlenmesi için bir programın devreye sokulması, döviz kurunda dengenin sağlanarak oynaklığın önlenmesi bu önerilerin ortak paydasını oluşturuyor. İş dünyasının hayati bir talebi daha var: İş örgütleriyle sürekli diyalog kurulsun! İkinci çeyrek büyümesi konusunu iki sorumlu bakan da ele aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, “Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılma çabasındayız” açıklamasını yaparken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş “1998’den bu yana en yüksek mal ve hizmet ihracatında bulunmamızın büyümemize olumlu etkisi olmuştur” şeklinde konuyu değerlendirdi.

Etkili dünya finansman ve derecelendirme kuruluşları gelişmeyi önceden öngörerek büyüme tahminlerini güncelledi: Moody’s, 2021 büyümesini yüzde 5’ten 6’ya çıkardı. J. P. Morgan 2021 büyüme tahminini % 8.4 şeklinde yaparken, Goldman Sachs da 7.5 olan büyüme beklentisini yüzde 9.5 olarak değiştirdi. Büyümedeki bu olumlu gelişmenin sürmesi için ekonomi için değişim/ dönüşüm önerilerinin hayata geçmesi gerekiyor, ben buna inanıyorum…

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