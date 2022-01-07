Ömer Özkan: Dünyada ve Türkiye’de bir ilk...

Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye’de cerrahi müdahale alanında ilklere imza atan bir isim… Kol ve bacak nakli, kadavradan rahim nakli türünden ameliyatları ile dünya literatüründe hakkıyla yer alıyor.

Profesör Dr. Ömer Özkan, 1971’de Haymana’da dünyaya geldi. Ankara’da Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirip, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ana bilim dalındaki ihtisasını 2001'de tamamladı.

Doktor Özkan, dünyada mikro cerrahi karşısında önde gelen iki ülke olan Japonya ve Tayvan’da 6 ay kalarak mesleki görgü ve deneyimini geliştirdi. Münih’te çalıştı, el becerisini ve gözlem alanını genişletti. 2006 yılında profesör oldu. Antalya Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim dalını kurarak, ekibiyle çalışmalarını o günden bu yana sürdürüyor. 2007 yılında evlendiği Dr. Özlenen Özkan halen Akdeniz Üniversitesi Rektörü. Aynı ameliyat ekibi içerisinde ‘’bir hekim‘’ olarak görev yapıyor…Dr. Özkan, 27 Eylül 2010’da trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel’in kollarını, silaj makinesine kollarını kaptıran 31 yaşındaki Cihan Topal’a naklederek Türkiye’de ‘’ilk çift kol naklini’’ gerçekleştirdi. Ardından 2011 yılında kadavradan ‘’ilk rahim nakli’’ ameliyatını Derya Sert’e yaptı. Sert, bunun üzerine 2020 yılında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Dr. Özkan, 21 Ocak 2012’de ‘’ilk tam yüz nakli’’ ameliyatını gerçekleştirdi.

Profesör Özkan o günden bu yana kol ve bacak nakli, kadavradan rahim nakli türünden ameliyatlarını başarıyla sürdürüyor ve bununla da dünya literatürüne girdi.

Eşi Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Dr. Özkan, 40 kişilik ekibiyle 2021’de Almanya’da yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Havva Erdem’e kadavradan rahim naklini gerçekleştirdi, uluslararası övgü aldı.

Prof. Dr. Ömer Özkan, 2021 yılının son günlerinde Gaziantep’te bir köpek tarafından ısırılıp doku kaybına uğrayan 4 yaşındaki Asya Ateş’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesine naklederek, tedavisini üstlendi, bu çıkışı toplumda çok yankı buldu.

Dr. Özkan, 2011’de Sağlık Bakanlığı’nın ‘’Yılın Doktoru’’ başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Henüz 50 yaşında bir çok zorlu ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

27 ülkeli Avrupa Birliği coğrafyasında son olarak 7 ‘’Türk Kökenli‘’ isim bakan oldu. Avrupalılar göç gerçeğini kabullendi. Ne mutlu bir son..