Ömer Üründül, Türk Ytong’un yüzde 48’ini satmaya hazırlanıyor

Mimari tasarımda en önemli keşiflerden birisi gazbeton. Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle İskandinavya Bölgesi’nde baş gösteren enerji sıkıntısının ardından, İsveçli bilim adamları 1918 yılından başlayarak yeni bir yapı malzemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Isı iletkenliği konusunda güçlü, yanmaz ve kolay işlenebilir bu malzeme 1923 yılında Axel Eriksson ile gazbeton malzemesini üretilmesiyle başladı. 1923 yılında Ytong markası ile markalaşan işte bu yapı malzemesi, 2’nci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın yeniden inşası sürecinde çağın malzemesi olarak gösterildi.

Almanya’nın asırlık şirketleri arasına giren Ytong, Türkiye’ye ise 1963 yılında girdi. Dünya genelinde 5 kıtada 50 fabrikaya sahip Alman devi, Türkiye’de ise Türk Ytong olarak faaliyetini 60 yıldır sürdüren ender yabancı ortaklı şirketten biri.

Ytong’un küresel gücü içerisinde ise Türkiye’nin özel bir yeri var. Zira bu küresel devin en büyük operasyonu ve gücü Türkiye’deki Türk Ytong tarafından gerçekleştiriliyor. 1965 yılında üretime başlayan Türk Ytong bugün 6 fabrikası, 540 çalışanı ve yıllık 2,5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip. 2016 yılında Türk Ytong’un İtalya’daki basın toplantısına gittiğimde verilen bilgileri hatırlıyorum.

O dönem Türk Ytong’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Fethi Hinginar, gazetecilere şirketin yaptığı ürünlerle Türkiye’ye yarım asırda 10 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını dile getirmişti. Konut sektörünün olmazsa olmazı yapı malzemelerinin en önemli oyuncusu olan Türk Ytong’da şimdilerde önemli bir işleme imza atılıyor. Aynı zamanda spor yorumculuğu ile tanınan iş insanı Ömer Üründül, Türk Ytong’daki payını satmak üzere.

Türk Ytong’un en önemli ortağı olan ve yüzde 48’lik hissesi bulunan iş insanı Ömer Üründül, şirketteki payını devretme kararı aldı. Üründül’ün payını ise enerji şirketi Transpet Petrolcülük’ün alacağını duydum. Eğer anlaşma sağlanırsa Transpet böylece yapı malzemeleri sektörüne de giriş yapacak ve şirketin en büyük ortaklarından biri haline gelecek.

Geçen yıl Fransız devin operasyonlarını aldı

2016 yılında kurulan Transped, hampetrol ve petrol ürünlerinin uluslararası pazarda lojistik ve ticaretini yapıyor. İstanbul merkezli Transpet, geçen yıl uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi (Rubis Terminal) satın almıştı. Satın alma işlemi ile depolama sektörüne de yatırım yapan Transpet, petrol ürünleri ve kimyasal depolama faaliyetlerinde tüm Akdeniz havzası ülkelerini hedefliyor.

İskenderun Körfezi'nde yer alan Rubis Terminal 1984 yılından bu yana sektöre hizmet veriyor. Terminal, kurulu 44 tankında var olan 650.000 metreküp depolama kapasitesi ve 2.3 kilometre uzunluğundaki iskelesi ile Akdeniz'in en büyük bağımsız depolama tesislerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü markaları yönetti

Ömer Üründül’ün patronları arasında yer aldığı Üründül Grubu enerji ve inşaat sektörüyle tanınıyor. Ancak en bilinen işleri gıda ve eğlence. Üründül Grubu, Burger King Türkiye, Sbarro Türkiye, Arby’s Türkiye ve Popeye’s Türkiye’nin sahibi olan TFI’ın ana yatırımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, İzmir Hilton Oteli’nin içinde konumlanmış Türkiye’nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan FAMECITY işletmesini de yürütüyor.