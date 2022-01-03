Omsan’da kadınlar kariyer de yapıyor, tehlikeli madde de taşıyor 

Pandemi döneminde lojistik en önemli sektörlerden biri haline geldi. İngiltere’de birkaç ay önce çıkan yakıt krizini hafifletmek için hükümet 1 milyon kişiye mektup göndererek tır şoförlüğü yapmalarını istedi. O dönemde Türkiye’den de birçok şoförün yurt dışına gitmek istediği gündeme geldi. Türkiye içinde ise lojistik sektöründe kadınların istihdamıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok şirkette özellikle ağır vasıta kullanan kadınların sayısında artış yaşanırken sektörün devleri ilanlar vererek yetiştirmek üzere kadınlara yeni istihdam alanı yaratmaya başladı.

Kadın şoför sayısını artırmayı hedefleyen şirketlerden biri de yarım asıra yakındır geçmişiyle sektöre yön veren Omsan Logistics. Türkiye, Fransa, Romanya ve Fas’ta bulunan şirketleri insan kaynağıyla geniş bir coğrafyaya yayılarak global bir oyuncu olmak için çalışan Omsan, son 5 yıl içinde kadın çalışan sayısını yüzde 40’ın üzerinde artırdı. Artık şirkette tehlikeli madde taşımacılığı alanında şoförlük yapan kadınlar da var. Omsan Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Esin Evran, lojistik sektöründe örneğine az rastlanacak şekilde tehlikeli madde taşımacılığı, depolama ve araç park sahaları gibi titizlik isteyen alanlarda kadın çalışan sayısını artırdıklarını anlatıyor ve şöyle devam ediyor:

Ağır vasıta şoförlüğüne ilgisi olan kadınlara fırsat yaratıyor

“Kadın istihdamının artırılması, güçlendirilmesi, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması Omsan Logistics değerlerinin önemli bir parçası. Çalışanlarımızın ayrımcı davranışlara tabi tutulamayacağı, fırsat eşitliği taahhütlerimiz arasında yer alıyor. ‘Lojistikte Kadının Gücü’ şirket değerlerimizin ayrılmaz bir parçasını yansıtıyor. Tehlikeli madde taşımacılığı, depolama ve araç park sahaları alanlarda kadın istihdamını artırarak operasyonel göstergelerimize katkı sağlarken, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlamasına destek oluyoruz. Tehlikeli madde taşımacılığı alanında şoförlük yapan kadın çalışanlarımızın yanı sıra otomotiv lojistiği hizmetimiz kapsamında da park sahalarında istihdam ettiğimiz park sahası şoförlerimiz ve demiryolu operasyon elemanımız bulunuyor. Depolama, otomotiv lojistiği gibi alanlarda kadın çalışanlara daha çok istihdam sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse; tehlikeli madde taşımacılığı özelinde kadın istihdamını artırmak adına, bu yönde ilgisi olan fakat ehliyeti ve eğitimi olmayan kadınlara her türlü desteği sağlıyor ve ağır vasıta şoförlüğü alanında başvuru ve eğitim eksikliğini kapatarak lojistik sektörünün gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığından hareketle, mavi yaka kadın çalışan istihdamı için daha gidecek yolumuz olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyor, halihazırda görevlerini yürüten kadın çalışanlarımızın tüm kadınlara ilham olmasını diliyoruz.”

Yönetim kademesinde kadın sayısı 3 yılda yüzde 64 arttı

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kalkınma amacı kapsamında kadın çalışan sayısının artırılmasının ve kıdem yıllarının uzatılmasının önemli olduğuna değinen Esin Evran, geçen yıl şirket genelinde toplam 38 kadın çalışanın kıdem teşvik ödülü almaya hak kazandığını anlatıyor. Evran, “Bu ödülü alan kişiler arasında 25 yılını, 20 yılını, 15 yılını doldurmuş kadın çalışanlarımız bulunuyor. Bu süreler lojistik sektöründe aynı şirkette ortalama çalışma sürelerinin üzerinde. Tüm kademelerde olduğu gibi yönetim kademesinde ve kilit pozisyonlarda da fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Bu bakış açımızla son 3 yılda yönetici kademesindeki kadın çalışan sayımızı yüzde 64 artırdık” diye konuşuyor.

Kendisine 3 bin TL harcayan kadın, eşine 50 TL’yi çok görüyor

Perakende sektöründe markalar müşterilerin harcamalarını yakından takip ediyor. Bu sayede öne çıkan ürünleri, değişen alışkanlıkları tespit ederek fiyat politikalarını belirliyorlar. Bazen bu takipte gülümseten detaylar da ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap üreten ve Avrupa’ya açılmaya hazırlanan Suwen’in yöneticileri Ali Bolluk, Çiğdem Ferda Sümer ve Can Dilek’le buluştuk. Çiğdem Ferda Sümer, bu konunun ne kadar hayati önem taşıdığını şu örnekle anlattı: “Bir yılbaşı alışverişinde kadın müşterimiz tek seferde 3 bin TL’lik alışveriş yaptı. Mağazalarımızda erkekler için de birkaç temel ürün bulmak mümkün. Müşterimiz eşi için bir boxer donun fiyatını sordu. 50 TL olduğunu öğrenince ‘Çok pahalı’ dedi ve almadı. Bu detaylar çok önemli… Çünkü fiyat çalışırken bu örneklere çok dikkat ediyoruz