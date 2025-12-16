On bir aylık bütçe açığı 1,3 trilyon TL

Merkezi yönetim büt­çesi, kasım ayında geçen yıla göre ge­lirlerin giderlerden hızlı art­masına bağlı olarak 169,5 mil­yar lira fazla verdi. Bu sayede, ilk on ay itibarıyla 1,4 trilyon liranın üzerinde bulunan kümülatif açık, kasım sonu itibarıyla 1,3 trilyona geriledi. Ancak bazı yüklü harcamala­rın son aya yığılması ile ara­lıkta beklenen olası yüksek tu­tarla yıllık açığın Orta Vadeli Programdaki (OVP) gerçek­leşme tahmini olan 2,2 trilyo­na ulaşması güçlü olasılık.

Gelir giderden hızlı arttı

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğının açıkladığı verilere gö­re, kasımda aylık bazda 1 tril­yon 419,6 milyar liralık top­lam bütçe gelirine karşılık 1 trilyon 250,1 milyar liralık bütçe harcaması gerçekleş­ti. Geçen yılın aynı ayına gö­re gelirlerdeki artış yüzde 51,1’e ulaşırken, toplam gi­derler yüzde 30,7 ile gelirlere göre çok daha düşük bir artış gösterdi. Bu kapsamda per­sonel gideri, cari transferler, mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri gibi faiz dışı harca­malar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 artarak 1 tril­yon 132,2 milyar lira olurken, Kasım 2024’te 146,3 milyar li­ra olan faiz ödemelerinin bu yıl aynı ayda 117,9 milyar lira­da kalması toplam harcama­lardaki büyümeyi aşağı çek­ti. Böylece, geçen yıl kasım­da 16,6 milyar lira açık veren bütçe, bu yıl aynı ayda fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazla­sı da yüzde 121,7 artışla 287,4 milyar TL oldu. Bütçe gelir­leri cephesinde ise en büyük kalemi oluşturan vergi tahsi­latı geçen yılın aynı ayına gö­re yüzde 55,3 artarak 1 trilyon 272,5 milyar lira, diğer gelir­ler yüzde 22,6 artışla 147,1 milyar lira oldu.

On bir aylık performans

Ocak-kasım döneminde bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 41,6 artışla 12 trilyon 842,6 milyar TL’ye ulaşırken, toplam gelir­ler yüzde 48,5’le daha yüksek bir artış kaydederek 11 tril­yon 571,6 milyar TL oldu. Ge­çen yıl ilk on bir ayda 1 trilyon 276,9 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl aynı dönemde ise 1 trilyon 271 milyar lira ile bu­nun altında kaldı.

On bir aylık bütçe giderle­rinin 10 trilyon 904,9 milyar liralık bölümünü, geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 38,5 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Bu kapsamda; Ha­zine yardımları, görevlendir­me giderleri, hane halkına yar­dımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yüz­de 39,2 artışla 4 trilyon 779,6 milyar, ikinci büyük kalem olan personel giderleri yüz­de 36,4 artışla 3 trilyon 398,4 milyar lira oldu. Kamu çalı­şanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ola­rak da 416,7 milyar lira öden­di. Aynı dönemde devletin mal ve hizmet alımları yüzde 45,1 artışla 865,2 milyar, kamu ku­ruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üreti­mi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alan­ları kapsayan “sermaye gider­leri” yüzde 39,2 artışla 1 tril­yon 9,4 milyar, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “serma­ye transferleri” ise yüzde 198,6 artışla 214,1 milyar lira oldu. Genel bütçeye dahil kuruluş­lar ile yurt dışına “borç verme” kalemi ise yüzde 12 azalarak 221,5 milyar liraya geriledi.

Rekor faiz dışı fazla

On bir aylık bütçe giderinin 1 trilyon 937,7 milyar lirasını ise faiz ödemeleri oluşturdu. Faiz dışı harcamalardaki gö­rece düşük artışa karşılık fa­iz ödemelerindeki artış yüz­de 62,1’le daha yüksek oldu. Faizin toplam bütçe gider­leri içinde geçen yıl ilk on bir ayda yüzde 13,2 olan payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 15,1’e ulaştı. Faizin vergi gelirlerine oranı da yüzde 18,1’den yüz­de 19,4’e yükseldi. Geçen yılın ilk on bir ayındaki 81,7 milyar liralık faiz dışı bütçe açığına karşılık bu yıl aynı dönemde 666,7 milyar lira tutarında faiz dışı fazla elde edildi. Başka de­yişle faiz yükümlülüğü olmasa bütçe on bir aylık dönemde bu tutarda fazla verecekti.

Vergide tahsilat 10 trilyonu aştı

Ocak-kasım döneminde 10 trilyon 2 milyar liralık vergi tahsilatı gerçekleşti. Vergi gelirlerinde on bir aylık dönemlere göre artış yüzde 51,6 ile aynı dönemde toplam bütçe gider ve gelirlerindekinin üzerinde gerçekleşti. Vergi gelirinde kümülatif bazda yüksek artışa, ücret ve maaşlardan kaynağından yapılan gelir vergisi tevkifatının on ayda yüzde 88,7 artışla 2 trilyon liraya yaklaşması önemli katkı sağladı. Bunun etkisiyle toplam gelir vergisi tahsilatı yüzde 91,4 artışla 2 trilyon 531 milyar liraya ulaştı. Kurumlar vergisinde on bir aylık tahsilat ise yüzde 37,5 artışla 1 trilyon 196,6 milyar lira oldu. Doğrudan vergi niteliğindeki veraset ve intikal, motorlu taşıt, değerli konut gibi mülkiyet vergilerinde de on ayda yüzde 48,4 artışla 113,1 milyar liralık tahsilat yapıldı. On bir aylık vergi gelirlerinin 6 trilyon 161,2 milyar lira ile asıl büyük bölümü ise tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatı içinde yer alan KDV, ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden elde edildi. Geçen yıla göre yüzde 43,1 artan dolaylı vergiler, toplam tahsilatın yüzde 61,6’sını oluşturdu. Vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirindeki payı on bir aylık dönemlere göre yüzde 84,7’den yüzde 86,4’e; toplam bütçe giderlerini karşılama oranı da on bir aylık dönemlere göre yüzde 72,7’den yüzde 77,9’a çıktı.

“Son ay” beklentisi

Bu yıl eylül ayında yayımlanan 2026-2028 dönemine ait yeni OVP’de 2025 yılı bütçe açığının 2 trilyon 208,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü. Buna göre on bir aylık açık yıllık tahmine göre oldukça düşük düzeyde. Ancak son yıllarda görülen muhasebeleştirme şekline bağlı olarak en büyük açığın yılın son ayında kaydığı dikkate alındığında, bütçede aralık ayında yüksek tutarlı bir açık verilmesi ve yıllık açığın OVP tahminine ulaşma olasılığı güçleniyor. Geçen yıl ilk on bir aydaki açığı 1 trilyon 276,9 milyar lira olan bütçede son ayda 830,8 milyar lira ile büyük bir açık verilmiş ve yıllık açık 2 trilyon 107,8 milyar liraya ulaşmıştı. Aynı durum 2023 yılında da yaşanmıştı.