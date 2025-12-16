On bir aylık bütçe açığı 1,3 trilyon TL
Merkezi yönetim bütçesi, kasım ayında geçen yıla göre gelirlerin giderlerden hızlı artmasına bağlı olarak 169,5 milyar lira fazla verdi. Bu sayede, ilk on ay itibarıyla 1,4 trilyon liranın üzerinde bulunan kümülatif açık, kasım sonu itibarıyla 1,3 trilyona geriledi. Ancak bazı yüklü harcamaların son aya yığılması ile aralıkta beklenen olası yüksek tutarla yıllık açığın Orta Vadeli Programdaki (OVP) gerçekleşme tahmini olan 2,2 trilyona ulaşması güçlü olasılık.
Gelir giderden hızlı arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, kasımda aylık bazda 1 trilyon 419,6 milyar liralık toplam bütçe gelirine karşılık 1 trilyon 250,1 milyar liralık bütçe harcaması gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre gelirlerdeki artış yüzde 51,1’e ulaşırken, toplam giderler yüzde 30,7 ile gelirlere göre çok daha düşük bir artış gösterdi. Bu kapsamda personel gideri, cari transferler, mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri gibi faiz dışı harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 artarak 1 trilyon 132,2 milyar lira olurken, Kasım 2024’te 146,3 milyar lira olan faiz ödemelerinin bu yıl aynı ayda 117,9 milyar lirada kalması toplam harcamalardaki büyümeyi aşağı çekti. Böylece, geçen yıl kasımda 16,6 milyar lira açık veren bütçe, bu yıl aynı ayda fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazlası da yüzde 121,7 artışla 287,4 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri cephesinde ise en büyük kalemi oluşturan vergi tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 artarak 1 trilyon 272,5 milyar lira, diğer gelirler yüzde 22,6 artışla 147,1 milyar lira oldu.
On bir aylık performans
Ocak-kasım döneminde bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 41,6 artışla 12 trilyon 842,6 milyar TL’ye ulaşırken, toplam gelirler yüzde 48,5’le daha yüksek bir artış kaydederek 11 trilyon 571,6 milyar TL oldu. Geçen yıl ilk on bir ayda 1 trilyon 276,9 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl aynı dönemde ise 1 trilyon 271 milyar lira ile bunun altında kaldı.
On bir aylık bütçe giderlerinin 10 trilyon 904,9 milyar liralık bölümünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Bu kapsamda; Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yüzde 39,2 artışla 4 trilyon 779,6 milyar, ikinci büyük kalem olan personel giderleri yüzde 36,4 artışla 3 trilyon 398,4 milyar lira oldu. Kamu çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi olarak da 416,7 milyar lira ödendi. Aynı dönemde devletin mal ve hizmet alımları yüzde 45,1 artışla 865,2 milyar, kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” yüzde 39,2 artışla 1 trilyon 9,4 milyar, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 198,6 artışla 214,1 milyar lira oldu. Genel bütçeye dahil kuruluşlar ile yurt dışına “borç verme” kalemi ise yüzde 12 azalarak 221,5 milyar liraya geriledi.
Rekor faiz dışı fazla
On bir aylık bütçe giderinin 1 trilyon 937,7 milyar lirasını ise faiz ödemeleri oluşturdu. Faiz dışı harcamalardaki görece düşük artışa karşılık faiz ödemelerindeki artış yüzde 62,1’le daha yüksek oldu. Faizin toplam bütçe giderleri içinde geçen yıl ilk on bir ayda yüzde 13,2 olan payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 15,1’e ulaştı. Faizin vergi gelirlerine oranı da yüzde 18,1’den yüzde 19,4’e yükseldi. Geçen yılın ilk on bir ayındaki 81,7 milyar liralık faiz dışı bütçe açığına karşılık bu yıl aynı dönemde 666,7 milyar lira tutarında faiz dışı fazla elde edildi. Başka deyişle faiz yükümlülüğü olmasa bütçe on bir aylık dönemde bu tutarda fazla verecekti.
Vergide tahsilat 10 trilyonu aştı
Ocak-kasım döneminde 10 trilyon 2 milyar liralık vergi tahsilatı gerçekleşti. Vergi gelirlerinde on bir aylık dönemlere göre artış yüzde 51,6 ile aynı dönemde toplam bütçe gider ve gelirlerindekinin üzerinde gerçekleşti. Vergi gelirinde kümülatif bazda yüksek artışa, ücret ve maaşlardan kaynağından yapılan gelir vergisi tevkifatının on ayda yüzde 88,7 artışla 2 trilyon liraya yaklaşması önemli katkı sağladı. Bunun etkisiyle toplam gelir vergisi tahsilatı yüzde 91,4 artışla 2 trilyon 531 milyar liraya ulaştı. Kurumlar vergisinde on bir aylık tahsilat ise yüzde 37,5 artışla 1 trilyon 196,6 milyar lira oldu. Doğrudan vergi niteliğindeki veraset ve intikal, motorlu taşıt, değerli konut gibi mülkiyet vergilerinde de on ayda yüzde 48,4 artışla 113,1 milyar liralık tahsilat yapıldı. On bir aylık vergi gelirlerinin 6 trilyon 161,2 milyar lira ile asıl büyük bölümü ise tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatı içinde yer alan KDV, ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden elde edildi. Geçen yıla göre yüzde 43,1 artan dolaylı vergiler, toplam tahsilatın yüzde 61,6’sını oluşturdu. Vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirindeki payı on bir aylık dönemlere göre yüzde 84,7’den yüzde 86,4’e; toplam bütçe giderlerini karşılama oranı da on bir aylık dönemlere göre yüzde 72,7’den yüzde 77,9’a çıktı.
“Son ay” beklentisi
Bu yıl eylül ayında yayımlanan 2026-2028 dönemine ait yeni OVP’de 2025 yılı bütçe açığının 2 trilyon 208,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü. Buna göre on bir aylık açık yıllık tahmine göre oldukça düşük düzeyde. Ancak son yıllarda görülen muhasebeleştirme şekline bağlı olarak en büyük açığın yılın son ayında kaydığı dikkate alındığında, bütçede aralık ayında yüksek tutarlı bir açık verilmesi ve yıllık açığın OVP tahminine ulaşma olasılığı güçleniyor. Geçen yıl ilk on bir aydaki açığı 1 trilyon 276,9 milyar lira olan bütçede son ayda 830,8 milyar lira ile büyük bir açık verilmiş ve yıllık açık 2 trilyon 107,8 milyar liraya ulaşmıştı. Aynı durum 2023 yılında da yaşanmıştı.
