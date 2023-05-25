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Ön satıştan nasıl coin alırsınız?

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI ufuk.korcan@dunya.com

Icodrops’a göre yaklaşık 1000 proje ön satış için sıraya girmiş durumda. Ancak bu projelerin büyük bölümünün ne zaman ön satış yapacağı netleşmedi. Ön satışların yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin temelinde geçmişte ön satıştan alınan Solana gibi bazı coinlerin 50, 100 katı değerlenmesi yatıyor.

Projeler ön satış için farklı yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri Coinlist gibi ön satışlarla adını duyuran kripto para borsaları. Bu borsalarda sınırlı sayıda coin satılırken ‘çekiliş’ benzeri yöntem uygulanıyor. Binance, Huobi, Kucoin, Gate gibi borsalarda da ön satışlar düzenleniyor.

Bir diğer yöntem ise ön satışların yapıldığı ‘launchpad’ler. Bu platformalarda genellikle bu platformlara ait coinlere sahip olunması isteniyor. Bazı projeler ise coinlerini testnetlerine katılan yatırımcılara bedelsiz olarak ‘airdrop’ şeklinde veriyor

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