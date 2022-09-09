Onat Kutlar: Bir Sinema Misyoneri

Geride dört senaryo, bir öykü kitabı, üç şiir kitabı ve üç deneme kitabı bırakan, 58 yaşında bombalı bir terör saldırısıyla öldürülen edebiyatçı ve sinemacı Onat Kutlar…

Onat Kutlar, 1936’da Alanya’da hakim Ali Rıza Bey ile Meliha hanımın oğlu olarak dünyaya geldi. Malatya ve İzmir gibi kentlerden sonra, babasının tayin olduğu Gaziantep’te ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Gaziantep Lisesi’nde okurken çıkardığı İlke dergisinde ilk öyküleri yayımlandı.

Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünde bir yıl okuduktan sonra, Hukuk Fakültesi’ne girdi. Son dersinin sınavına girmeden ayrıldı, Paris’e gitti. Orada iki yıl felsefe okudu. Yurda döndüğünde Doğan Kardeş dergisinde çalıştı. Hukuk Fakültesinde okuduğu dönemden arkadaşları Kemal Özer, Adnan Özyalçıner, Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan, Konur Ertop’la A dergisini kurdu.

Çeşitli dergilerde çıkan şiir ve hikayeleri ile edebiyat çevrelerinde tanındı. 1959’da yayınladığı “İshak” isimli öyküsüyle Türk Dil Kurumu Ödülü’nü kazandı.

1965’te Türk Sinematek Derneği’nin öncüsü oldu, kurucuları arasında yer aldı. Bu uzantıda Yeni Sinema dergisini çıkardı.

Yusuf ile Kenan, Hazal ve Hakkari’de bir Mevsim filmlerinin senaryolarını yazdı. Filmler, yurt içinde ve dışında birçok ödül aldı. 1975’te Polonya tarafından “kültür madalyası” ile ödüllendirildi. 1985’te Berlin Altın Ayı Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı. İstanbul Film Festivali icra kurulunda yer aldı. 1994’te Fransız Hükümetince “L’Ordre des Arts et des Letters” ödülüyle onurlandırıldı.

Kutlar, 1989’da İran’ın unutulmaz kadın şairi Füruğ Ferruhzad’ın şiirlerinden oluşan bir seçkiyi Celâl Hosravşahi ile çevirip “Sonsuz Günbatımı” adıyla yayımladı. “Unutulmuş Kent” adlı şiir kitabı 1996’da Fransa’da yayımlandı.

Çeşitli dergilerde yayımladığı sinema yazıları “Sinema Bir Şenliktir” adıyla bir kitapta toplandı. Cumhuriyet gazetesindeki yazıları ise “Gündemdeki Konu ve Gündemdeki Sanatçı” ismiyle kitaplaştırıldı.

Kutlar, 30 Aralık 1994’te The Marmara Oteli’nin pastanesinde otururken yapılan bombalı saldırıyla öldürüldü. Onat Kutlar geride dört senaryo, bir öykü kitabı, üç şiir kitabı, üç deneme kitabı bıraktı. Ama sinemanın yeri ayrıydı ve onun dediği gibi “Sinema Bir Şenliktir”…

Öldürüldüğünde sadece 58 yaşında olan dostum edebiyatçı ve sinemacı Onat Kutlar’ı saygı ve özlemle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Yeni İngiliz Başbakanı Liz Truss‘ın hükümet programı tam bir “aşure”yi andırıyor, her şey var ama hepsi birbirini sıfırlıyor.