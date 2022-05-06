Onatça: Yoksulluktan sivil toplumculuğa uzanan yol…

Süleyman Onatça: Adana’nın yolsuz, elektriksiz, susuz köyünden iş ve sivil toplum insanlığına…

Süleyman Onatça’nın, “Çapa Zamanı/Alın Teriyle Örülmüş Bir Yaşam” adlı otobiyografik anı kitabı yeni çıktı, ben de bayramda bir solukta okudum.

Onatça, 1951 yılında yolsuz, elektriksiz, susuz, yoksullukla boğuşan Hıdırlı köyünde doğmuş. Hayattan aldığı ilk ders, azla yetinmek, olanı paylaşmak. Ortaokul çağında eğitimini bırakarak Adana küçük sanayisinde çırak olarak çalışmaya başlamış. Bir yandan da ortaokul ve liseyi bitirmiş. 1986 yılında Almanya’ya gidiyor. 2.5 yıl çalıştıktan sonra yurda dönüyor. 3-5 kuruşluk bir birikim yapmış olmalı ki, ‘’ver elini ticaret‘’ diyor, ticarete atılıyor. Uğur Boya Sanayii’ni kuruyor.

2000 yılı onun için dönüm yılı… Türkiye’nin bir kriz yılında, otomotiv sektörüne giriyor. Adını taşıyan Onatça Motorlu Araçlar Şirketini kuruyor. İşi rast gitmiş olmalı, zamanla tarım, inşaat, sigorta, orman sanayinde, çalışma alanını genişletiyor.

Ticari yaşama adım attığı dönemde sivil toplum çalışmalarına başlıyor. Geçmişi, onu buna zorlamış olmalı…. Yaşar Kemal‘in güzel sözleriyle o bu iş için bir ‘’mecbur insan‘’. Önce Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor… Onu DÜNYA olarak bu yıllarında tanıyoruz: Dört yıl Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) başkanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu başkanlığı, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları (DASiFED) başkanlığı görevlerini üstleniyor.

2012-2015 yıllarında çok yankı yapan bir TÜRKONFED başkanlığı yapıyor. Sonrasında TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu başkanı oluyor.

Adana İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) kuruluşunda yer alıyor. Yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor. Bunlarla yetinmiyor, sayısını anamayacağım kadar çok vakıf ve derneğin faaliyetlerinde gönüllü yer alıyor.

Onatça, iş insanlığının yanı sıra aktif bir sivil toplum görevlisi olarak yaşamını sürdürdü/sürdürüyor… Ama o ekliyor: Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i savunarak…

Onatça, yoksulluktan işçiliğe, iş insanlığına, sivil toplumculuğa ilginç deneyler içeren yaşamıyla ilgili anılarına, kitabında yer veriyor.

Zorlukları aşmış bir iş insanı ve sivil toplumcu olan Süleyman Onatça’nın yaşamı kararlı adımlarla sürmüş, sürmekte…

Süleyman bey dostumun bu kararlı adımları, Anadolu’nun gençlerine de ders dolu. Beni ağabeyi olarak gören dostum Onatça’nın, sivil toplum yolunda bahtı hep açık ve daim olsun…

GÜNÜN SÖZÜ:

OECD ülkelerinde istihdam ortalaması %69 iken, Türkiye %52 ile 38 üye ülke arasında sonuncu sırada yer alıyor.