  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman AROLAT
  4. Onatça: Yoksulluktan sivil toplumculuğa uzanan yol…

Onatça: Yoksulluktan sivil toplumculuğa uzanan yol…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Süleyman Onatça: Adana’nın yolsuz, elektriksiz, susuz köyünden iş ve sivil toplum insanlığına…

Süleyman Onatça’nın, “Çapa Zamanı/Alın Teriyle Örülmüş Bir Yaşam” adlı otobiyografik anı kitabı yeni çıktı, ben de bayramda bir solukta okudum.

Onatça, 1951 yılında yolsuz, elektriksiz, susuz, yoksullukla boğuşan Hıdırlı köyünde doğmuş. Hayattan aldığı ilk ders, azla yetinmek, olanı paylaşmak. Ortaokul çağında eğitimini bırakarak Adana küçük sanayisinde çırak olarak çalışmaya başlamış. Bir yandan da ortaokul ve liseyi bitirmiş. 1986 yılında Almanya’ya gidiyor. 2.5 yıl çalıştıktan sonra yurda dönüyor. 3-5 kuruşluk bir birikim yapmış olmalı ki, ‘’ver elini ticaret‘’ diyor, ticarete atılıyor. Uğur Boya Sanayii’ni kuruyor.

2000 yılı onun için dönüm yılı… Türkiye’nin bir kriz yılında, otomotiv sektörüne giriyor. Adını taşıyan Onatça Motorlu Araçlar Şirketini kuruyor. İşi rast gitmiş olmalı, zamanla tarım, inşaat, sigorta, orman sanayinde, çalışma alanını genişletiyor.

Ticari yaşama adım attığı dönemde sivil toplum çalışmalarına başlıyor. Geçmişi, onu buna zorlamış olmalı…. Yaşar Kemal‘in güzel sözleriyle o bu iş için bir ‘’mecbur insan‘’. Önce Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor… Onu DÜNYA olarak bu yıllarında tanıyoruz:  Dört yıl Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) başkanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu başkanlığı, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları (DASiFED) başkanlığı görevlerini üstleniyor.

2012-2015 yıllarında çok yankı yapan bir TÜRKONFED başkanlığı yapıyor. Sonrasında TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu başkanı oluyor.

Adana İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) kuruluşunda yer alıyor. Yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor. Bunlarla yetinmiyor, sayısını anamayacağım kadar çok vakıf ve derneğin faaliyetlerinde gönüllü yer alıyor.

Onatça, iş insanlığının yanı sıra aktif bir sivil toplum görevlisi olarak yaşamını sürdürdü/sürdürüyor… Ama o ekliyor: Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i savunarak…

Onatça, yoksulluktan işçiliğe, iş insanlığına, sivil toplumculuğa ilginç deneyler içeren yaşamıyla ilgili anılarına, kitabında yer veriyor.

Zorlukları aşmış bir iş insanı ve sivil toplumcu olan Süleyman Onatça’nın yaşamı kararlı adımlarla sürmüş, sürmekte…  

Süleyman bey dostumun bu kararlı adımları, Anadolu’nun gençlerine de ders dolu. Beni ağabeyi olarak gören dostum Onatça’nın, sivil toplum yolunda bahtı hep açık ve daim olsun…

GÜNÜN SÖZÜ:

OECD ülkelerinde istihdam ortalaması %69 iken, Türkiye %52 ile 38 üye ülke arasında sonuncu sırada yer alıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kavala’dan Soros suçlamasına yanıt 05 Mayıs 2022
Cumhuriyet’in aydın hukukçusu Velidedeoğlu 29 Nisan 2022
Hukuksuz Gezi kararına AK Parti'den bir tepki… 28 Nisan 2022
Kadın emeğinin değerini anlamak… 27 Nisan 2022
AB’ye odaklanmanın zamanı 26 Nisan 2022
Jirinovski adlı bir adam 25 Nisan 2022
Adnan Saygun: Müziğimizin Türk Beşleri’nden… 22 Nisan 2022
İhracatçılar alacaklarının derdinde… 21 Nisan 2022
Bir 38. yıl mektubu 20 Nisan 2022
Semt pazarlarında kredi kartlı satış artışı üzerine… 19 Nisan 2022