Önce Bilim Kurulu ardından kabine toplanacak yeni kısıtlamalar masada

Günlük vaka sayısındaki artış devam ederken gözler bu hafta toplanacak kabine toplantısında olacak. Geçtiğimiz hafta ertelenen Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Bilim Kurulu, salgında gelinen son aşamayı ele alarak, önümüzdeki döneme ilişkin tavsiye kararlarını belirleyecek. Bilim Kurulu’nun ardından kabine toplantısı gerçekleştirilecek. 13 Nisan Salı günü yapılması beklenen kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararlarını kabine toplantısına aktaracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ramazan ayında Türkiye’yi dinlendireceğiz “ açıklaması ile yeni kısıtlamaları n işaretini verdi. Tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi pek çok soru, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamayla yanıt bulacak.

MECLİS EKONOMİ TORBASINA ÇALIŞACAK

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta Kurumlar Vergisi’ni bu yıl için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23’e çıkaran yasa teklifini görüşecek. Teklifte yer alan diğer bir önemli düzenleme ise yeme içme sektöründe yani kafe ve restoran çalışanlarına yönelik destekleri içeriyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek. Yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için mart ve nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geciken ve takibe düşen kredilerinin yapılandırılması da kanun teklifiyle düzenleniyor. Teklifin görüşmelerine 13 Nisan Salı günü başlanacak. TBMM’de yeni kurulan Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü ilgili bakanlıkları dinleyecek. Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı sunum yapacak. Siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri yapılacak.